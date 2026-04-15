Kabar baik bagi Tottenham seiring kembalinya pemain kunci ke sesi latihan menjelang reuni Roberto De Zerbi dengan Brighton

De Zerbi menjelaskan kondisi kebugaran pemain berusia 28 tahun itu menjelang kekalahan akhir pekan lalu di Stadium of Light, sambil mencatat bahwa ia belum siap untuk bertanding.

Dalam konferensi pers prapertandingan Jumat lalu, sang manajer menyatakan: "Bentancur sedang berlatih bersama kami, meski belum sepenuhnya pulih, namun kami cukup kuat untuk bertarung, bermain, dan meraih poin."

Setelah kekalahan ketujuh Tottenham dalam delapan pertandingan liga, gelandang tersebut akhirnya bergabung dalam sesi latihan penuh pada Rabu sore. Ia kini diperkirakan sudah siap untuk pertandingan tandang melawan Brighton.