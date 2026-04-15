Kabar baik bagi Tottenham seiring kembalinya pemain kunci ke sesi latihan menjelang reuni Roberto De Zerbi dengan Brighton
Bentancur kembali berlatih menjelang laga melawan Brighton
Menurut Evening Standard, Bentancur telah kembali berlatih menjelang laga krusial melawan Brighton di kandang sendiri yang akan menentukan nasib tim di papan bawah klasemen. Pemain asal Uruguay itu telah mempercepat proses pemulihannya dalam beberapa pekan terakhir dan kini tampaknya siap memberikan dorongan yang sangat dibutuhkan bagi Spurs saat mereka memasuki enam pertandingan terakhir musim ini. De Zerbi sebelumnya telah memberikan kabar positif mengenai sang pemain sebelum timnya menelan kekalahan 1-0 dari Sunderland dalam laga perdana sang pelatih asal Italia tersebut.
Pembaruan dari pihak manajemen mengenai kondisi kebugaran gelandang
De Zerbi menjelaskan kondisi kebugaran pemain berusia 28 tahun itu menjelang kekalahan akhir pekan lalu di Stadium of Light, sambil mencatat bahwa ia belum siap untuk bertanding.
Dalam konferensi pers prapertandingan Jumat lalu, sang manajer menyatakan: "Bentancur sedang berlatih bersama kami, meski belum sepenuhnya pulih, namun kami cukup kuat untuk bertarung, bermain, dan meraih poin."
Setelah kekalahan ketujuh Tottenham dalam delapan pertandingan liga, gelandang tersebut akhirnya bergabung dalam sesi latihan penuh pada Rabu sore. Ia kini diperkirakan sudah siap untuk pertandingan tandang melawan Brighton.
Vicario dipastikan absen sementara krisis penjaga gawang terus berlanjut
Meskipun lini tengah menunjukkan perbaikan, situasi penjaga gawang tetap rumit. Guglielmo Vicario diharapkan kembali untuk pertandingan melawan Brighton setelah menjalani operasi hernia selama jeda internasional. Meskipun ada harapan bahwa ia akan kembali pada awal pekan ini, kiper asal Italia itu tidak terlihat dalam sesi latihan terakhir.
De Zerbi mengomentari situasi tersebut: "Vicario belum siap untuk pertandingan ini. Saya berharap dia bisa kembali lebih awal minggu depan, tapi saya belum tahu pasti." Selama absennya Vicario, Antonin Kinsky kemungkinan akan terus menggantikannya di bawah mistar gawang untuk tim yang sedang kesulitan ini.
Jalan terjal menanti Spurs yang sedang terpuruk
Ke depan, Tottenham harus berjuang keras untuk mempertahankan status mereka di kasta tertinggi, mengingat mereka kini hanya terpaut dua poin dari zona aman. Dengan absennya Cristian Romero dan Mohammed Kudus, para pemain yang kembali dari cedera kini dituntut untuk tampil maksimal. Kemenangan atas Brighton akan menjadi landasan penting bagi upaya bertahan di liga menjelang fase akhir musim yang penuh tantangan bagi klub ini.