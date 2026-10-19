Wiegman telah memperpanjang kontraknya bersama tim putri Inggris hingga 2029. Kontrak sebelumnya dijadwalkan berakhir setelah Piala Dunia 2027, tetapi perpanjangan ini memastikan ia tetap menjabat hingga setelah Kejuaraan Eropa 2029.

Keputusan tersebut menjadi dorongan besar sekaligus melegakan bagi FA. Wiegman sebelumnya mengelak dari pertanyaan mengenai rencana jangka panjangnya menjelang laga play-off Inggris melawan Yunani, tetapi kini kepastian telah diberikan.

Asisten pelatih Janneke Bijl dan Arvid Smit, serta pelatih kiper Darren Ward, juga telah memperpanjang kontrak mereka hingga 2029. Seluruh staf teknis akan tetap bersama untuk siklus turnamen besar berikutnya.