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Kabar baik bagi timnas putri Inggris! Sarina Wiegman menandatangani perpanjangan kontrak jangka panjang baru bersama Inggris hingga 2029
Wiegman tegaskan komitmen jangka panjangnya
Wiegman telah memperpanjang kontraknya bersama tim putri Inggris hingga 2029. Kontrak sebelumnya dijadwalkan berakhir setelah Piala Dunia 2027, tetapi perpanjangan ini memastikan ia tetap menjabat hingga setelah Kejuaraan Eropa 2029.
Keputusan tersebut menjadi dorongan besar sekaligus melegakan bagi FA. Wiegman sebelumnya mengelak dari pertanyaan mengenai rencana jangka panjangnya menjelang laga play-off Inggris melawan Yunani, tetapi kini kepastian telah diberikan.
Asisten pelatih Janneke Bijl dan Arvid Smit, serta pelatih kiper Darren Ward, juga telah memperpanjang kontrak mereka hingga 2029. Seluruh staf teknis akan tetap bersama untuk siklus turnamen besar berikutnya.
- Getty Images Sport
'Tidak bisa membayangkan pekerjaan yang lebih baik'
Wiegman mengungkapkan kegembiraannya bisa melanjutkan kiprahnya. Ia menyebut kecintaannya terhadap peran tersebut dan dukungan yang terus diberikan organisasi. Ia tetap bertekad membawa skuad ini meraih prestasi lebih tinggi.
"Saya sangat senang bisa terus bersama skuad ini dan tidak bisa membayangkan pekerjaan yang lebih baik di dunia sepakbola," ujar Wiegman. "Saya merasa terhormat atas kepercayaan mereka, yang tidak pernah saya anggap remeh, dan ingin terus menjaga kemitraan luar biasa ini."
Kepala Eksekutif FA Mark Bullingham memuji pengaruh Wiegman terhadap tim nasional. Ia mengatakan: "Sarina adalah pelatih yang luar biasa, dengan rekam jejak yang tak tertandingi di turnamen-turnamen besar. Saya sangat senang bisa terus bekerja dengannya untuk siklus EURO berikutnya."
Rekor yang tak tertandingi
Wiegman mulai bekerja untuk FA pada September 2021, setelah sebelumnya membawa Belanda menjuarai Euro 2017 dan mencapai final Piala Dunia 2019. Keunggulannya sebagai pelatih membuatnya lima kali meraih penghargaan Pelatih Wanita Terbaik FIFA.
Selama menangani Inggris, ia meraih gelar-gelar bergengsi dengan konsistensi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di bawah arahannya, tim tersebut menjuarai Kejuaraan Eropa pada 2022 dan berhasil mempertahankan gelar pada 2025 dengan mengalahkan Spanyol lewat adu penalti di final. Ia juga membawa Inggris ke final Piala Dunia 2023, ketika mereka kalah tipis dari Spanyol.
- Getty Images Sport
Memburu tempat di Piala Dunia
Prioritas utama Wiegman saat ini tetap memastikan Inggris lolos ke Piala Dunia mendatang di Brasil. Inggris akan menghadapi Ukraina dalam laga play-off krusial untuk merebut tempat di turnamen tersebut.
Ke depan, Wiegman juga bisa menangani tim Britania Raya jika tim itu lolos ke Olimpiade Los Angeles 2028. Kontrak jangka panjangnya menjamin stabilitas penuh bagi semua agenda internasional mendatang.
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