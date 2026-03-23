FC Bayern München v R. Union Saint-Gilloise - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD7Getty Images Sport

Kabar baik bagi Man Utd karena Bayern Munich dilaporkan akan 'mempertimbangkan' untuk menjual Alphonso Davies ke Setan Merah di tengah masalah cedera yang terus menerus

Bayern Munich dilaporkan akan mempertimbangkan untuk melepas bek kiri Alphonso Davies pada musim panas ini akibat masalah cedera yang terus menerus dialaminya. Pemain internasional Kanada itu sering dikaitkan dengan kemungkinan hengkang dari Bavaria, namun ia telah menandatangani kontrak baru tahun lalu yang berlaku hingga 2030. Namun, pemain berusia 25 tahun itu kesulitan menjaga kebugarannya dalam beberapa tahun terakhir, dan klub raksasa Jerman tersebut kini mempertimbangkan untuk melepasnya demi mendapatkan dana, dengan Manchester United dikabarkan tertarik.

  • Davies kembali absen karena cedera setelah mengalami robekan ligamen cruciatum

    Davies sangat dihargai oleh Bayern sejak ia menembus skuad tim utama pada 2019 sebagai bek kiri serang dengan kecepatan luar biasa. Ia membantu klub asal Bavaria itu meraih treble kontinental berupa gelar Bundesliga, Liga Champions, dan DFB-Pokal pada musim 2019-20, dan sering dikaitkan dengan tawaran transfer bernilai besar untuk hengkang dari Allianz Arena.

    Meskipun ia tetap setia kepada Bayern hingga saat ini, pemain berusia 25 tahun ini telah mengalami beberapa tahun terakhir yang penuh frustrasi. Pemain internasional Kanada ini kembali dari cedera ligamen cruciatum pada awal musim ini, namun absen sejak leg kedua babak 16 besar Bayern melawan Atalanta, yang dimenangkan Bayern dengan skor agregat 10-2.

    Ia diperkirakan telah menunjukkan kemajuan yang baik dari cedera terbarunya, yaitu masalah otot paha belakang, dan akan fokus pada pemulihannya selama jeda internasional setelah tidak dipanggil oleh timnas Kanada untuk pertandingan persahabatan bulan Maret melawan Islandia dan Tunisia.

    • Iklan
    Manchester United berencana memperkuat posisi bek kiri

    Bayern dikabarkan bersedia melepas Davies pada bursa transfer musim panas ini. CF Bayern Insider melaporkan bahwa cedera yang sering dialaminya telah menjadi 'masalah' bagi klub dan akan 'masuk akal' jika mereka memutuskan untuk melepasnya demi mendapatkan dana.

    United disebut-sebut sebagai calon pembeli potensial pada bursa transfer mendatang. Setan Merah mungkin ingin memperkuat opsi mereka di posisi bek kiri, dengan mencari alternatif yang lebih baik daripada pilihan utama saat ini, Luke Shaw. Pemain berusia 30 tahun itu sendiri memiliki riwayat cedera yang tidak konsisten, namun ia tetap bugar secara teratur selama musim 2025-26, bermain dalam semua 31 pertandingan Premier League United sejauh ini.

    Tyrell Malacia diperkirakan akan hengkang musim panas ini, sementara Patrick Dorgu lebih dipandang sebagai opsi penyerang setelah didatangkan untuk formasi 3-4-3 mantan manajer Ruben Amorim. 

  • Kanada mengumumkan kabar terbaru mengenai cedera Davies

    Pelatih Kanada, Jesse Marsch, memberikan kabar terbaru mengenai kondisi fisik Davies awal bulan ini, dan mengungkapkan: "Saya sudah berbicara dengannya. Dia jelas sedikit sedih dan frustrasi.

    "Tapi dia mengatakan bahwa cedera ini – bahkan dibandingkan dengan yang dialaminya sekitar sebulan lalu – jauh lebih ringan. Dia mungkin membutuhkan waktu dua hingga tiga minggu untuk pulih."

    Davies diperkirakan akan pulih tepat waktu untuk Piala Dunia di kandang

    Meskipun sempat mengalami masalah kebugaran, Davies diperkirakan akan pulih sepenuhnya dan tampil prima tepat pada waktunya untuk memimpin Kanada sebagai kapten di Piala Dunia 2026. 

    Les Rouges akan menghadapi pemenang babak play-off, Qatar, dan Swiss di Grup B saat mereka menargetkan perjalanan jauh hingga babak gugur. Mereka sebelumnya tampil di Piala Dunia 2022 namun kalah dalam ketiga pertandingan fase grup mereka.

Bundesliga
Freiburg crest
Freiburg
SCF
Bayern Munich crest
Bayern Munich
FCB