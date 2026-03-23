Kabar baik bagi Man Utd karena Bayern Munich dilaporkan akan 'mempertimbangkan' untuk menjual Alphonso Davies ke Setan Merah di tengah masalah cedera yang terus menerus

Davies sangat dihargai oleh Bayern sejak ia menembus skuad tim utama pada 2019 sebagai bek kiri serang dengan kecepatan luar biasa. Ia membantu klub asal Bavaria itu meraih treble kontinental berupa gelar Bundesliga, Liga Champions, dan DFB-Pokal pada musim 2019-20, dan sering dikaitkan dengan tawaran transfer bernilai besar untuk hengkang dari Allianz Arena.

Meskipun ia tetap setia kepada Bayern hingga saat ini, pemain berusia 25 tahun ini telah mengalami beberapa tahun terakhir yang penuh frustrasi. Pemain internasional Kanada ini kembali dari cedera ligamen cruciatum pada awal musim ini, namun absen sejak leg kedua babak 16 besar Bayern melawan Atalanta, yang dimenangkan Bayern dengan skor agregat 10-2.

Ia diperkirakan telah menunjukkan kemajuan yang baik dari cedera terbarunya, yaitu masalah otot paha belakang, dan akan fokus pada pemulihannya selama jeda internasional setelah tidak dipanggil oleh timnas Kanada untuk pertandingan persahabatan bulan Maret melawan Islandia dan Tunisia.