Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Kabar baik bagi Man Utd karena Bayern Munich dilaporkan akan 'mempertimbangkan' untuk menjual Alphonso Davies ke Setan Merah di tengah masalah cedera yang terus menerus
Davies kembali absen karena cedera setelah mengalami robekan ligamen cruciatum
Davies sangat dihargai oleh Bayern sejak ia menembus skuad tim utama pada 2019 sebagai bek kiri serang dengan kecepatan luar biasa. Ia membantu klub asal Bavaria itu meraih treble kontinental berupa gelar Bundesliga, Liga Champions, dan DFB-Pokal pada musim 2019-20, dan sering dikaitkan dengan tawaran transfer bernilai besar untuk hengkang dari Allianz Arena.
Meskipun ia tetap setia kepada Bayern hingga saat ini, pemain berusia 25 tahun ini telah mengalami beberapa tahun terakhir yang penuh frustrasi. Pemain internasional Kanada ini kembali dari cedera ligamen cruciatum pada awal musim ini, namun absen sejak leg kedua babak 16 besar Bayern melawan Atalanta, yang dimenangkan Bayern dengan skor agregat 10-2.
Ia diperkirakan telah menunjukkan kemajuan yang baik dari cedera terbarunya, yaitu masalah otot paha belakang, dan akan fokus pada pemulihannya selama jeda internasional setelah tidak dipanggil oleh timnas Kanada untuk pertandingan persahabatan bulan Maret melawan Islandia dan Tunisia.
- Getty Images Sport
Manchester United berencana memperkuat posisi bek kiri
Bayern dikabarkan bersedia melepas Davies pada bursa transfer musim panas ini. CF Bayern Insider melaporkan bahwa cedera yang sering dialaminya telah menjadi 'masalah' bagi klub dan akan 'masuk akal' jika mereka memutuskan untuk melepasnya demi mendapatkan dana.
United disebut-sebut sebagai calon pembeli potensial pada bursa transfer mendatang. Setan Merah mungkin ingin memperkuat opsi mereka di posisi bek kiri, dengan mencari alternatif yang lebih baik daripada pilihan utama saat ini, Luke Shaw. Pemain berusia 30 tahun itu sendiri memiliki riwayat cedera yang tidak konsisten, namun ia tetap bugar secara teratur selama musim 2025-26, bermain dalam semua 31 pertandingan Premier League United sejauh ini.
Tyrell Malacia diperkirakan akan hengkang musim panas ini, sementara Patrick Dorgu lebih dipandang sebagai opsi penyerang setelah didatangkan untuk formasi 3-4-3 mantan manajer Ruben Amorim.
Kanada mengumumkan kabar terbaru mengenai cedera Davies
Pelatih Kanada, Jesse Marsch, memberikan kabar terbaru mengenai kondisi fisik Davies awal bulan ini, dan mengungkapkan: "Saya sudah berbicara dengannya. Dia jelas sedikit sedih dan frustrasi.
"Tapi dia mengatakan bahwa cedera ini – bahkan dibandingkan dengan yang dialaminya sekitar sebulan lalu – jauh lebih ringan. Dia mungkin membutuhkan waktu dua hingga tiga minggu untuk pulih."
- AFP
Davies diperkirakan akan pulih tepat waktu untuk Piala Dunia di kandang
Meskipun sempat mengalami masalah kebugaran, Davies diperkirakan akan pulih sepenuhnya dan tampil prima tepat pada waktunya untuk memimpin Kanada sebagai kapten di Piala Dunia 2026.
Les Rouges akan menghadapi pemenang babak play-off, Qatar, dan Swiss di Grup B saat mereka menargetkan perjalanan jauh hingga babak gugur. Mereka sebelumnya tampil di Piala Dunia 2022 namun kalah dalam ketiga pertandingan fase grup mereka.