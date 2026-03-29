Manuel Neuer tampaknya telah kembali bergabung dengan FC Bayern München setelah pulih dari cedera betisnya. Hal ini dilaporkan oleh Bild. Menurut laporan tersebut, pemain berusia 40 tahun itu kini kembali siap diturunkan oleh juara Bundesliga tersebut — dan karenanya juga dapat diturunkan dalam dua laga Liga Champions yang sangat dinantikan melawan Real Madrid.
Kabar baik bagi FC Bayern: Bintang tim tersebut kembali fit menjelang laga Liga Champions melawan Real Madrid
Namun, Neuer pun kembali menjadi opsi untuk laga uji coba terakhir menjelang pertandingan Bundesliga melawan SC Freiburg pada 4 April. Tiga hari kemudian, di Santiago Bernabeu, akan berlangsung pertemuan pertama dengan pemegang rekor juara Liga Champions. Laga leg kedua akan digelar seminggu kemudian di Munich.
Neuer mengalami robekan serat otot di betis kirinya tiga minggu lalu saat timnya menang 4-1 atas Borussia Mönchengladbach. Pada pertengahan Februari, ia juga mengalami cedera yang sama dalam pertandingan liga melawan Werder Bremen dan harus absen selama beberapa minggu. Selama masa itu, Jonas Urbig menggantikannya, dan dalam pertandingan melawan Bayer Leverkusen, Sven Ulreich juga turun menggantikannya.
Masa depan Neuer masih belum jelas bahkan setelah musim ini berakhir
Menurut laporan tersebut, Urbig kemungkinan besar akan kembali menjadi penjaga gawang dalam laga Bundesliga melawan FC St. Pauli, karena Neuer mungkin akan diberi waktu istirahat di antara dua pertandingan melawan Real Madrid sebagai bagian dari manajemen beban fisik.
Apakah Manuel Neuer akan tetap menjadi penjaga gawang FC Bayern pada musim depan masih belum jelas. Kontrak sang kiper akan berakhir setelah musim ini, dan ia belum memutuskan apakah akan memperpanjang kontrak atau mengakhiri kariernya. Pembicaraan dengan petinggi klub Munich rencananya akan digelar pada pertengahan April. Terakhir kali, Neuer memperpanjang kontraknya pada Februari 2025 hingga Juni 2026.
Musim 2025/2026 Manuel Neuer:
Permainan 29 Menit bermain 2520 Gol yang kebobolan 27 Pertandingan tanpa kebobolan 10