Kabar baik bagi Danny Dyer! Jarrod Bowen dikabarkan akan mengambil keputusan transfer yang disebut-sebut sebagai "tahun-tahun terburuk dalam kariermu", namun hal itu akan membuat istrinya, Dani, dan ayah mertuanya yang penggemar berat West Ham merasa senang
Hammers tengah berjuang menghindari degradasi di Liga Premier
Situasi tersebut bisa berubah dengan cepat, mengingat tim asuhan Nuno Espirito Santo saat ini tengah berjuang keras untuk menghindari degradasi dari Liga Premier. Mereka telah tergelincir kembali ke tiga besar terbawah, sementara pintu menuju Divisi Championship mulai terbuka lebar.
Rival sekota Tottenham hanya unggul satu poin, dan masih ada sembilan poin yang bisa diraih dari tiga pertandingan tersisa. Beberapa kemenangan mungkin diperlukan untuk menghindari degradasi dan menjaga agar tim tetap bertahan.
Penurunan pangkat akan memicu eksodus besar-besaran para talenta terbaik
Sepak bola divisi dua sungguh tak terbayangkan, karena degradasi kemungkinan besar akan memicu eksodus para pemain bintang. Mateus Fernandes telah menunjukkan performa yang memuaskan sepanjang musim perdananya bersama The Hammers, sehingga ia diprediksi akan diminati banyak klub pada bursa transfer mendatang.
Berbagai anggota skuad tim utama lainnya akan mempertanyakan masa depan mereka masing-masing jika terjadi kemunduran yang mengkhawatirkan, tetapi apakah Bowen akan termasuk di antara mereka yang mempertimbangkan untuk hengkang?
Dia adalah kapten klub di West Ham dan terikat kontrak hingga 2030. Pada usia 29 tahun, ini akan menjadi kesempatan sekarang atau tidak sama sekali jika ada peluang potensial di klub elit lain yang bisa dieksplorasi. Namun, Bowen sudah menetap di East End bersama pasangannya, anak-anak mereka, dan keluarga besarnya.
Akankah Bowen membuat keluarga Dyer bahagia dengan tetap bertahan di West Ham?
Dani tidak pernah menyembunyikan keinginannya untuk tetap tinggal di dekat kampung halamannya, sementara Danny, seorang penggemar setia West Ham, akan merasa sulit membayangkan sang pahlawan pemenang Conference League 2023 mengenakan seragam klub lain.
Dengan mempertimbangkan semua itu, apakah Bowen ditakdirkan untuk tetap berada di lingkungannya saat ini hingga jasanya tidak lagi dibutuhkan? Ketika pertanyaan itu diajukan kepada Johnson, lulusan akademi West Ham tersebut—berbicara bekerja sama dengan BetMGM—mengatakan kepada GOAL: “Saya pikir begitu, ya. Dia pernah dikaitkan dengan klub lain, mungkin klub yang lebih besar dan semacamnya, dan hal itu tidak pernah terjadi. Entah karena alasan apa, dia tidak menginginkannya atau klub tidak cukup menginginkannya. Jadi saya pikir dia punya kesempatan untuk tetap di sana, menjadi legenda klub.
“Mereka adalah keluarga besar West Ham, yang jelas sangat menyenangkan. Jadi demi meninggalkan klub untuk menghadapi dua atau tiga tahun terburuk dalam karier Anda di tempat lain dan kehilangan itu, bagi saya, saya lebih memilih untuk tetap tinggal.”
Rekor Bowen: Gol dan penampilan bersama West Ham
Bowen bergabung dengan West Ham dari Hull City dengan biaya transfer sebesar £22 juta ($30 juta) pada Januari 2020. Sejak saat itu, ia telah menjadi sumber gol dan assist yang andal, mencetak 84 gol dalam 277 penampilan di semua kompetisi.
Ban kapten diserahkan kepadanya pada musim panas 2024, tak lama setelah ia mengumumkan pertunangannya dengan mantan kontestan Love Island, Dani, dan ia diharapkan memimpin dari lini depan dalam upaya terakhir untuk menyelamatkan The Hammers dari ancaman degradasi dan mengakhiri segala pembicaraan tak menyenangkan mengenai kepergiannya.