Kabar baik akhirnya menghampiri Chelsea setelah Liam Rosenior mengonfirmasi bahwa kontrak baru para pemain bintang akan segera diumumkan
Komitmen terhadap proyek jangka panjang
Di tengah situasi yang diwarnai oleh gangguan dari luar dan masalah disiplin internal, Rosenior telah memberikan secercah harapan bagi para pendukung Chelsea. Pelatih kepala tersebut secara tegas mengisyaratkan bahwa klub siap mengumumkan perpanjangan kontrak bagi para pemain kunci dalam skuad, yang memperkuat strategi kepemilikan klub untuk mengikat talenta-talenta tersebut dengan kontrak jangka panjang. Hal ini menjadi pengalih perhatian yang sangat penting setelah empat kekalahan beruntun dan perselisihan yang melibatkan para pemain senior. Strategi perekrutan di bawah kepemimpinan BlueCo memang terkenal berfokus pada masa depan yang jauh, dengan pemain-pemain seperti Cole Palmer, Estevao, dan Joao Pedro yang telah terikat kontrak hingga tahun 2033.
Menangani ketegangan antara Cucurella dan Fernandez
Suasana di Cobham baru-baru ini diuji setelah Marc Cucurella dan Enzo Fernandez secara terbuka menyuarakan kekhawatiran mereka terkait arah klub. Fernandez dijatuhi sanksi larangan bermain dua pertandingan oleh klub setelah komentarnya yang menyangkut Real Madrid membuat masa depannya menjadi tidak menentu. Namun, Rosenior menegaskan bahwa skuad tetap bersatu padu meskipun menghadapi kendala di depan publik.
“Marc sangat berkomitmen, dia ingin berada di sini,” kata Rosenior, seperti dikutip The Standard. “Dia telah menjelaskannya dengan sangat, sangat jelas kepada saya. Tindakan lebih bermakna daripada kata-kata. Anda akan melihat komitmen para pemain terhadap arah klub dan proyek ini.” Ketika ditanya apakah komitmen ini mengacu pada kontrak baru atau hanya level performa, Rosenior menjawab: “Keduanya, keduanya.”
Calon untuk perluasan baru
Meskipun klub belum mengumumkan nama-nama pemain yang akan menandatangani kontrak baru, spekulasi pun semakin menguat. Cucurella dikabarkan telah ditawari kontrak baru, meskipun kontraknya saat ini secara resmi masih berlaku hingga 2028. Ada juga keinginan kuat untuk memberikan penghargaan lebih kepada Moises Caicedo, yang tetap menjadi pilar penting di lini tengah meskipun kontraknya saat ini masih berlaku hingga 2031.
Ketika ditanya secara langsung apakah kontrak baru akan diumumkan dalam beberapa minggu ke depan, Rosenior menjawab dengan menggoda: "Kalian akan lihat."
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Berita ini muncul di saat yang krusial bagi Chelsea setelah rentetan hasil buruk berupa empat kekalahan beruntun. Menstabilkan skuad di luar lapangan dianggap sebagai syarat utama untuk memperbaiki posisi mereka di klasemen liga, seiring upaya mereka menyelamatkan musim domestik dan berjuang meraih tiket ke kompetisi Eropa. The Blues saat ini berada di peringkat keenam klasemen Liga Premier dengan 48 poin dari 31 pertandingan, tertinggal enam poin dari empat besar. Selanjutnya, mereka akan menghadapi Port Vale di perempat final Piala FA.