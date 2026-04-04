Kabar baik akhirnya menghampiri Chelsea setelah Liam Rosenior mengonfirmasi bahwa kontrak baru para pemain bintang akan segera diumumkan

Suasana di Cobham baru-baru ini diuji setelah Marc Cucurella dan Enzo Fernandez secara terbuka menyuarakan kekhawatiran mereka terkait arah klub. Fernandez dijatuhi sanksi larangan bermain dua pertandingan oleh klub setelah komentarnya yang menyangkut Real Madrid membuat masa depannya menjadi tidak menentu. Namun, Rosenior menegaskan bahwa skuad tetap bersatu padu meskipun menghadapi kendala di depan publik.

“Marc sangat berkomitmen, dia ingin berada di sini,” kata Rosenior, seperti dikutip The Standard. “Dia telah menjelaskannya dengan sangat, sangat jelas kepada saya. Tindakan lebih bermakna daripada kata-kata. Anda akan melihat komitmen para pemain terhadap arah klub dan proyek ini.” Ketika ditanya apakah komitmen ini mengacu pada kontrak baru atau hanya level performa, Rosenior menjawab: “Keduanya, keduanya.”