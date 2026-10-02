Barcelona bisa bernapas lega secara kolektif setelah penyerang bintang Raphinha dinyatakan fit untuk tampil dalam laga La Liga klub berikutnya melawan Getafe. Pemain internasional Brasil itu sempat memicu kekhawatiran akan potensi absen setelah terpaksa ditarik keluar karena masalah paha dalam kemenangan uji coba 4-2 atas Australia di Brisbane pada Selasa lalu, laga yang sebelumnya juga membuatnya mencetak gol dari titik penalti.

Setelah kembali ke Catalonia usai perjalanan melelahkan selama 20 jam dari Melbourne melalui Dubai, sang winger melapor ke Ciutat Esportiva Joan Gamper untuk menjalani evaluasi menyeluruh. Tim medis melakukan serangkaian tes untuk menentukan tingkat edema yang terdeteksi di kakinya. Beruntung, hasilnya mengonfirmasi bahwa tidak ada kerusakan struktural atau robekan otot yang signifikan, sehingga sang pemain terhindar dari absen panjang, seperti dilaporkan oleh Mundo Deportivo.