Getty Images Sport
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Kabar bagus soal cedera Raphinha! Bintang Barcelona itu dinyatakan fit untuk duel melawan Getafe setelah tes medis menyingkirkan cedera paha
Kabar positif dari ruang perawatan medis
Barcelona bisa bernapas lega secara kolektif setelah penyerang bintang Raphinha dinyatakan fit untuk tampil dalam laga La Liga klub berikutnya melawan Getafe. Pemain internasional Brasil itu sempat memicu kekhawatiran akan potensi absen setelah terpaksa ditarik keluar karena masalah paha dalam kemenangan uji coba 4-2 atas Australia di Brisbane pada Selasa lalu, laga yang sebelumnya juga membuatnya mencetak gol dari titik penalti.
Setelah kembali ke Catalonia usai perjalanan melelahkan selama 20 jam dari Melbourne melalui Dubai, sang winger melapor ke Ciutat Esportiva Joan Gamper untuk menjalani evaluasi menyeluruh. Tim medis melakukan serangkaian tes untuk menentukan tingkat edema yang terdeteksi di kakinya. Beruntung, hasilnya mengonfirmasi bahwa tidak ada kerusakan struktural atau robekan otot yang signifikan, sehingga sang pemain terhindar dari absen panjang, seperti dilaporkan oleh Mundo Deportivo.
- Getty Images Sport
Menghindari perjalanan ke India
Meski cedera itu tidak dianggap serius, waktunya membuat Raphinha bisa fokus sepenuhnya pada pemulihannya di level klub. Sang penyerang dibebastugaskan dari tugas internasional saat Brasil bersiap menghadapi India pada Sabtu di Calcutta dalam laga uji coba ketiga mereka pada jeda ini.
Klub memilih untuk tidak merilis pernyataan medis resmi, yang merupakan prosedur standar mereka ketika tidak terdeteksi cedera spesifik atau robekan. Raphinha menghabiskan sekitar 90 menit di fasilitas latihan pada Jumat pagi sebelum pergi dengan kendaraannya sendiri. Meski diperkirakan akan tersedia untuk dipilih, tim medis akan terus memantau perkembangannya dengan saksama saat skuad kembali berlatih di lapangan pada Senin untuk mencegah kemunduran apa pun.
Mempertahankan awal sempurna
Tim asuhan Flick saat ini berada di puncak klasemen La Liga, dengan catatan sempurna 21 poin dari tujuh pertandingan pembuka mereka untuk unggul lima poin atas Atletico Madrid di peringkat kedua dan Real Betis di posisi ketiga, sementara mereka juga unggul enam poin atas rival abadi mereka, Real Madrid, di peringkat keempat.
Kunci dari dominasi awal musim ini adalah performa sensasional Raphinha. Winger asal Brasil itu memimpin daftar pencetak gol La Liga dengan 12 gol dan sudah mengoleksi 14 gol serta tiga assist yang luar biasa di semua kompetisi musim ini, memberikan perpaduan penting antara penyelesaian akhir yang klinis dan kreativitas di sektor sayap.
- AFP
Jadwal krusial pada Oktober menanti
Ketersediaan Raphinha sangat krusial mengingat padatnya jadwal yang harus dihadapi Barcelona sepanjang Oktober. Setelah bentrok dengan Getafe, raksasa Catalunya itu akan menghadapi rangkaian cepat pertandingan berisiko tinggi di berbagai kompetisi. Jadwal tersebut mencakup pertemuan di Eropa dengan Galatasaray, diikuti ujian domestik melawan Real Betis. Intensitasnya hanya akan meningkat menjelang akhir bulan dengan laga krusial Liga Champions melawan Paris Saint-Germain.
Semuanya akan memuncak pada El Clasico pertama musim ini melawan Real Madrid pada 25 Oktober. Memiliki Raphinha yang benar-benar bugar untuk rangkaian laga berat ini sangat penting jika Barcelona ingin mempertahankan keunggulan mereka di puncak klasemen dan menjalani komitmen mereka di kompetisi Eropa dengan sukses.
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