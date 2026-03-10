Juventus, Zhegrova mengecewakan, bisa pergi: berapa yang dibutuhkan untuk menghindari kerugian dan siapa yang menginginkannya

Edon Zhegrova adalah salah satu kekecewaan besar musim ini bagi Juventus, bersama dengan Jonathan David dan Lois Openda. Tiga petunjuk penting yang menggambarkan bursa transfer musim panas lalu dari Si Nyonya Tua: setengah kegagalan.

Terlepas dari kondisi fisiknya (pubalgia) yang memengaruhi persiapan dan awal musimnya, Zhegrova mengecewakan dibandingkan dengan harapan besar yang ditempatkan oleh klub, pelatih, dan suporter padanya. Angka-angka berbicara dengan jelas dan tegas: 20 penampilan, hanya satu sebagai starter (bersama Pafos di Liga Champions), tanpa gol, tanpa assist, total 445 menit di lapangan (rata-rata 22 menit dalam 20 pertandingan di mana pemain Kosovo itu diturunkan).