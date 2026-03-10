Goal.com
CM grafica Zhegrova Juventus 2025 26 16 9Getty Images

Juventus, Zhegrova mengecewakan, bisa pergi: berapa yang dibutuhkan untuk menghindari kerugian dan siapa yang menginginkannya

Klub Juventus kecewa dan mempertimbangkan untuk melepas pemain asal Kosovo: semua angka dan siapa yang tertarik

Edon Zhegrova adalah salah satu kekecewaan besar musim ini bagi Juventus, bersama dengan Jonathan David dan Lois Openda. Tiga petunjuk penting yang menggambarkan bursa transfer musim panas lalu dari Si Nyonya Tua: setengah kegagalan. 

Terlepas dari kondisi fisiknya (pubalgia) yang memengaruhi persiapan dan awal musimnya, Zhegrova mengecewakan dibandingkan dengan harapan besar yang ditempatkan oleh klub, pelatih, dan suporter padanya. Angka-angka berbicara dengan jelas dan tegas: 20 penampilan, hanya satu sebagai starter (bersama Pafos di Liga Champions), tanpa gol, tanpa assist, total 445 menit di lapangan (rata-rata 22 menit dalam 20 pertandingan di mana pemain Kosovo itu diturunkan).


    Dalam pertandingan-pertandingan ini, Zhegrova menunjukkan bahwa ia memiliki teknik yang baik, dengan 'trik-trik' yang lebih mirip freestyle daripada sepak bola, tetapi dengan efektivitas yang sangat rendah, ditambah dengan kemampuan yang buruk dalam menginterpretasikan pertandingan dan posisinya dalam pertandingan secara taktis, serta kecenderungan yang lebih buruk lagi dalam fase pertahanan. Dua momen menonjol yang masih teringat adalah: kehilangan bola secara fatal saat mencoba menggiring bola di area pertahanan sendiri dalam pertandingan Juventus-Roma 2-1, yang berujung pada gol lawan, dan terutama peluang emas yang terbuang dalam pertandingan Juventus-Galatasaray 3-2, saat skor 3-0 untuk Bianconeri.

  • IDEALNYA ADALAH MENJUALNYA

    Sekarang Juventus mempertimbangkan masa depan Zhegrova, dengan pandangan bersama antara manajemen dan pelatih bahwa mantan pemain Lille tersebut bukanlah salah satu pemain kunci yang akan menjadi fondasi masa depan tim. Oleh karena itu, Juventus akan mempertimbangkan dengan cermat tawaran-tawaran yang masuk, dengan tujuan untuk menghindari kerugian. Hal ini tidak mudah, mengingat untuk mencapai tujuan tersebut, Zhegrova harus dijual dengan harga tidak kurang dari 11,4 juta euro. Mari kita ringkas angka-angka yang terlibat. 

  • ZHEGROVA-JUVE: KONTRAK DAN UANG

    Pertama-tama, mari kita ingat kembali ketentuan perjanjian yang diumumkan Juventus pada 1 September 2025 mengenai pembelian Zhegrova dari Lille: "Juventus Football Club S.p.A. mengumumkan telah mencapai kesepakatan dengan klub LOSC Lille untuk akuisisi hak atas performa olahraga pemain Edon Zhegrova secara definitif, dengan nilai € 14,3 juta, yang dibayarkan dalam empat tahun, ditambah biaya tambahan sebesar € 1,2 juta. Selain itu, terdapat bonus sebesar tidak lebih dari € 3 juta, jika mencapai target olahraga tertentu. Juventus telah menandatangani kontrak olahraga dengan pemain tersebut hingga 30 Juni 2030."

  • BERAPA BANYAK YANG DIBUTUHKAN UNTUK MENGINDARI KERUGIAN

    Zhegrova berdampak pada biaya amortisasi tahunan sebesar 2,86 juta euro, dan oleh karena itu, dengan menjualnya setelah hanya satu musim sejak kedatangannya di Turin, angka yang memungkinkan Juventus untuk menjualnya tanpa mencatat kerugian adalah 11,4 juta euro. Selain itu, perlu diperhatikan bahwa pemain asal Kosovo ini memiliki gaji sebesar 4,6 juta euro bruto per musim hingga 2030, sehingga siapa pun yang ingin membelinya harus menjamin setidaknya angka yang sama dan durasi yang sama.

  • SIAPA YANG INGIN?

    Ya, tapi apakah ada yang tertarik untuk membelinya? Saat ini belum ada minat konkret, hanya ada survei yang sangat kecil dari Everton. Terkait Zhegrova, perhatian dari operator pasar Ligue 1 Prancis dan Swiss Super League tetap tinggi. Kedua liga tersebut adalah tempat di mana pemain Juventus kelahiran 1999 ini tampil impresif (107 penampilan dan 26 gol bersama Lille, 74 penampilan dan 11 gol bersama Basel). 

