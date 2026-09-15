



Edon Zhegrova menjawab di atas lapangan. Setelah melalui musim panas ketika Juventus sempat mempertimbangkan kemungkinan untuk menyingkirkan winger asal Kosovo itu dari proyek tim, pemain kelahiran 1999 itu mencuri perhatian di Mapei Stadium dengan dua gol yang membuat Juventus tetap dalam pertandingan hingga akhir, dalam laga yang kemudian kalah 3-2 dari Sassuolo.





Keputusan Juventus pada musim panas itu diceritakan oleh Fabrizio Romano di kanal YouTube-nya. Juventus telah mempertimbangkan kemungkinan mencari solusi di bursa transfer untuk Zhegrova, tetapi tidak satu pun jalur yang mengarah pada kesepakatan. Lazio tidak pernah benar-benar menjadi opsi konkret, Atalanta sempat memikirkannya tetapi tanpa benar-benar membahas formulanya, sementara dengan Al-Ittihad tidak ditemukan titik temu dan klub Saudi itu memilih pemain lain.





Zhegrova pun tetap di Turin. Namun, bertahannya dia membuat Juventus juga mencoretnya dari daftar UEFA, dengan keyakinan bahwa mereka tetap bisa menemukan destinasi baru bagi sang pemain di negara-negara yang bursa transfernya masih terbuka (dan memang masih terbuka, seperti dalam kasus Arab Saudi). Pada akhirnya, bursa transfer tidak menghasilkan solusi dan pemain Kosovo itu tetap bersama Juventus.