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Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Juventus, Zhegrova bangkit lagi, tetapi tidak bisa bermain di Liga Europa dan Atalanta memikirkannya untuk Januari

Juventus
Transfers
E. Zhegrova
Atalanta

Pemain Kosovo itu, yang mencetak dua gol untuk Sassuolo, tidak masuk dalam daftar UEFA, dan bursa transfer pun langsung kembali jadi pembahasan


Edon Zhegrova menjawab di atas lapangan. Setelah melalui musim panas ketika Juventus sempat mempertimbangkan kemungkinan untuk menyingkirkan winger asal Kosovo itu dari proyek tim, pemain kelahiran 1999 itu mencuri perhatian di Mapei Stadium dengan dua gol yang membuat Juventus tetap dalam pertandingan hingga akhir, dalam laga yang kemudian kalah 3-2 dari Sassuolo.


Keputusan Juventus pada musim panas itu diceritakan oleh Fabrizio Romano di kanal YouTube-nya. Juventus telah mempertimbangkan kemungkinan mencari solusi di bursa transfer untuk Zhegrova, tetapi tidak satu pun jalur yang mengarah pada kesepakatan. Lazio tidak pernah benar-benar menjadi opsi konkret, Atalanta sempat memikirkannya tetapi tanpa benar-benar membahas formulanya, sementara dengan Al-Ittihad tidak ditemukan titik temu dan klub Saudi itu memilih pemain lain.


Zhegrova pun tetap di Turin. Namun, bertahannya dia membuat Juventus juga mencoretnya dari daftar UEFA, dengan keyakinan bahwa mereka tetap bisa menemukan destinasi baru bagi sang pemain di negara-negara yang bursa transfernya masih terbuka (dan memang masih terbuka, seperti dalam kasus Arab Saudi). Pada akhirnya, bursa transfer tidak menghasilkan solusi dan pemain Kosovo itu tetap bersama Juventus.

  • Jawabannya datang dari lapangan

    Melawan Sassuolo, Zhegrova masuk pada babak kedua menggantikan Conceição dan langsung mengubah wajah serangan Juventus. Kecepatan, dribel, dan efektivitas: pemain sayap itu memberi Juventus apa yang tak dimiliki para pemain ofensif lainnya. Dua golnya membuat Juventus dua kali menyamakan kedudukan setelah tertinggal dan nyaris menuntaskan comeback di Mapei Stadium. Namun, hasil akhir berpihak kepada Sassuolo, yang menang 3-2 berkat gol Adzic pada akhir masa injury time.


    Penampilan itu menjadi jawaban paling tegas dari Zhegrova atas situasi yang dialaminya dalam beberapa bulan terakhir, meski tidak mengubah fakta terkait Liga Europa: pemain Kosovo itu dicoret dari daftar skuad Eropa Juventus oleh Luciano Spalletti dan karena itu tidak akan tersedia melawan NEC Nijmegen pada laga debut Kamis malam. Sementara itu, pada Minggu, ia diperkirakan memulai dari bangku cadangan, siap masuk sebagai pemain pengganti saat menghadapi Atalanta.


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  • Atalanta memikirkannya lagi

    Atalanta justru bisa kembali menjadi pihak yang menonjol dalam masa depan Zhegrova. Menurut laporan TuttoJuve.com, klub asal Bergamo itu terus memantau situasi menjelang Januaridan sedang mempertimbangkan operasi peminjaman dengan hak tebus. Namun, untuk saat ini belum ada kontak resmi maupun tawaran yang diajukan kepada Juventus. Karena itu, ini masih menjadi jalur yang sangat awal, yang akan bergantung pada posisi kedua tim di bursa transfer musim dingin.


    Musim panas lalu meninggalkan Zhegrova dalam posisi yang sama sekali belum jelas. Sebaliknya, lapangan sudah memberi sinyal pertama: saat melawan Sassuolo, pemain Kosovo itu menunjukkan kualitas dan karakter, dengan mencetak dua gol yang mengembalikan kepada Juventus seorang pemain yang tampaknya ditakdirkan untuk pergi. Kini tinggal dilihat apakah brace itu akan menjadi awal dari kisah baru bersama Juventus atau hanya etalase menjelang Januari, dengan opsi pertama yang, sampai hari ini, tampak sebagai yang paling mungkin. Dalam tim yang kesulitan mencetak gol, memikirkan saat ini untuk bisa melepas seorang pemain yang tampaknya telah menemukan kembali dirinya juga dalam hal ketajaman, tampak seperti pilihan tanpa alasan bagi Juventus.

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