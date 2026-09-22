Setelah ditegaskan bahwa, di antara hal-hal yang harus dilupakan, ada jumlah cedera yang mengesankan, faktor yang bahkan dalam beberapa jam ini memaksa Carnevali dan Massara mencari seorang kiper di antara para pemain bebas transfer, kami menutup ulasan ini dengan dua kata tentang Spalletti. Dalam hubungannya dengan media, ia sebenarnya bisa menghindari celetukan buruk soal Kolo Muani setelah pertandingan pertama ("Dia tidak bermain selama dua tahun, pasti ada alasannya"), yang kemungkinan didorong oleh kemarahan karena tidak mendapatkan tipe penyerang tengah yang ia inginkan. Hasilnya, dalam tiga pertandingan berikutnya pemain Prancis itu bermain lebih buruk lagi, sebelum kemudian bangkit dalam dua laga terakhir. Di lapangan, sebaliknya, jenis skuad yang disediakan klub dan badai cedera memaksa Spalletti menemukan lagi versi terbaik dari dirinya, sesuatu yang sudah lama tidak kita lihat. "Saya tidak akan mengecewakan Carnevali dan akan menjadi seperti yang dia inginkan, saya akan berkembang", kata sang pelatih setelah mendapat kepercayaan dari manajemen menyusul kekalahan dari Sassuolo. Lalu memang ada sesuatu yang baru terlihat saat menghadapi NEC dan Sassuolo, seperti pertahanan tiga bek dalam beberapa fase pertandingan dan lini tengah berempat. Namun, dibutuhkan lebih dari itu: melawan lawan-lawan yang lebih kuat, dengan banyak pemain cedera dan tanpa bintang papan atas (terutama di lini serang), Spalletti dituntut untuk membuat perbedaan lewat ide-ide dan kejeniusannya, seperti yang ia lakukan dengan luar biasa di Napoli pada 2022-23.



