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CM Juventus Inside Spalletti 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti
Diterjemahkan oleh

Juventus, yang dipuji dan dikritik: Spalletti, celetukan yang seharusnya bisa dihindari dan kejeniusan, sang bomber 20 gol, Inter dan Roma jauh di belakang

Juventus
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Opinion
Serie A

Apa yang berjalan baik dan apa yang tidak berjalan baik pada paruh pertama musim Juventus

Bagian pertama musim 2026-27 ditutup Juventus dengan 10 poin dari 5 pekan liga (hasil dari 3 kemenangan, 1 imbang, dan 1 kekalahan) - poin yang menempatkan Juventus di peringkat ketujuh klasemen Serie A -, serta satu kemenangan pada matchday pertama League Phase Liga Europa, dengan posisi puncak klasemen berdasarkan selisih gol berkat kemenangan 5-0 atas NEC Nijmegen. Di Serie A, dalam lima laga, tim asuhan Luciano Spalletti mencetak 8 gol dan kebobolan 4 gol. Sejauh ini, pencetak gol Juventus, antara liga dan piala, ada sepuluh: Celik, Bremer (2), Kolo Muani, Conceicao, Koopmeiners, Alajbegovic, Nico Gonzalez (2), Woltemade, Zhegrova (2), dan Gatti.


Jumlah pemain cedera mencapai rekor, beberapa di antaranya bahkan cukup serius: Kolo Muani, McKennie, Locatelli, Boga, Cambiaso, Grabara, Yildiz, Cabal, Ekhator, dan Thuram.


Data dan angka yang disebutkan menjadi dasar untuk sejumlah pertimbangan, yang memungkinkan kita memahami apa yang berjalan dan apa yang tidak berjalan dalam awal musim Juventus ini.

  • Roma dan Inter dari planet lain

    Klasemen jelas tidak memuaskan. Memang jaraknya sangat rapat dan selisih poin sangat tipis, dengan puncak klasemen hanya berjarak 3 poin, tetapi di depan juga ada lima tim, dan dua tim lain memiliki poin yang sama: Roma, Inter, dan Lazio 13 poin, Cagliari 12, Milan 11, Frosinone 10 (+5 selisih gol), Juventus 10 (+4), dan Como 10 (+2). Masih terlalu dini untuk membuat penilaian, seperti yang kami tegaskan, tetapi fakta objektifnya adalah Juventus menutup musim lalu di peringkat ke-6 dan sekarang, setelah lima pertandingan, berada di posisi ke-7. Lebih dari sekadar jumlah poin, hal yang paling jelas adalah ada dua tim yang memang sudah lebih kuat dan lebih siap daripada Si Nyonya Tua (Roma dan Inter), dan setelah bursa transfer serta laga-laga awal tampaknya telah memperlebar jarak atas Juventus dan para rival lainnya. Dan kualitas hasil imbang 2-2 di Olimpico antara Roma dan Inter menjadi etalase perbedaan yang, saat ini, ada di antara tim asuhan Gasperini dan Chivu dengan semua tim lainnya. Sementara itu, Juventus masih bisa bersaing dengan tim-tim lain yang saat ini berada di papan atas klasemen.

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  • Bomber 20 gol itu absen

    Data signifikan lainnya adalah jumlah gol yang dicetak. Untuk saat ini, tim asuhan Spalletti menunjukkan diri sebagai koperasi gol. Banyak pemain Juventus yang mencetak gol, seperti musim lalu, tetapi jumlahnya sedikit. Dan, yang terpenting, tidak ada jejak penyerang yang secara potensial bisa menembus angka 20 gol. Singkatnya, di Juventus tidak ada Malen (sudah mencetak 6 gol di liga) maupun Lautaro Martinez (4 gol). Ini adalah hasil dari transfer yang membawa kembali Kolo Muani ke Turin, yang mengawali musim dengan sangat buruk sebelum menunjukkan tanda-tanda kebangkitan dalam dua pertandingan terakhir (NEC dan Atalanta) serta Woltemade, yang juga baru menjalani musim yang negatif dan, seperti pemain Prancis itu, lebih merupakan penyerang kedua (atau second striker) ketimbang penyerang tengah murni.

  • Yang Lolos dan Yang Ditunda

    Di antara para pemain, sejauh ini yang paling menonjol adalah Nico Gonzalez, Douglas Luiz, Bremer (namun dengan penurunan performa Sassuolo), Vicario dan Alajbegovic. Zhegrova sempat menunjukkan beberapa kilasan, sementara Conceicao sangat sering menyentuh bola tetapi kerap kurang konkret, jika mengecualikan gol yang akhirnya kembali ia temukan pada laga terakhir. Lucumì masih harus tampil lebih meyakinkan, sementara Kalulu tampak sedikit mengalami kemunduran dibanding musim lalu dan Koopmeinersmemperlihatkan kekurangan yang biasa dan beberapa kelebihan (satu gol dan satu assist). Soal Kolo Muani, yang susah payah mencari jati dirinya, dan Woltemade, yang masih seperti ikan di luar air, sudah kami bahas.


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  • SPALLETTI BIKIN PERBEDAAN

    Setelah ditegaskan bahwa, di antara hal-hal yang harus dilupakan, ada jumlah cedera yang mengesankan, faktor yang bahkan dalam beberapa jam ini memaksa Carnevali dan Massara mencari seorang kiper di antara para pemain bebas transfer, kami menutup ulasan ini dengan dua kata tentang Spalletti. Dalam hubungannya dengan media, ia sebenarnya bisa menghindari celetukan buruk soal Kolo Muani setelah pertandingan pertama ("Dia tidak bermain selama dua tahun, pasti ada alasannya"), yang kemungkinan didorong oleh kemarahan karena tidak mendapatkan tipe penyerang tengah yang ia inginkan. Hasilnya, dalam tiga pertandingan berikutnya pemain Prancis itu bermain lebih buruk lagi, sebelum kemudian bangkit dalam dua laga terakhir. Di lapangan, sebaliknya, jenis skuad yang disediakan klub dan badai cedera memaksa Spalletti menemukan lagi versi terbaik dari dirinya, sesuatu yang sudah lama tidak kita lihat. "Saya tidak akan mengecewakan Carnevali dan akan menjadi seperti yang dia inginkan, saya akan berkembang", kata sang pelatih setelah mendapat kepercayaan dari manajemen menyusul kekalahan dari Sassuolo. Lalu memang ada sesuatu yang baru terlihat saat menghadapi NEC dan Sassuolo, seperti pertahanan tiga bek dalam beberapa fase pertandingan dan lini tengah berempat. Namun, dibutuhkan lebih dari itu: melawan lawan-lawan yang lebih kuat, dengan banyak pemain cedera dan tanpa bintang papan atas (terutama di lini serang), Spalletti dituntut untuk membuat perbedaan lewat ide-ide dan kejeniusannya, seperti yang ia lakukan dengan luar biasa di Napoli pada 2022-23.


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