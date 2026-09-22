Bagian pertama musim 2026-27 ditutup Juventus dengan 10 poin dari 5 pekan liga (hasil dari 3 kemenangan, 1 imbang, dan 1 kekalahan) - poin yang menempatkan Juventus di peringkat ketujuh klasemen Serie A -, serta satu kemenangan pada matchday pertama League Phase Liga Europa, dengan posisi puncak klasemen berdasarkan selisih gol berkat kemenangan 5-0 atas NEC Nijmegen. Di Serie A, dalam lima laga, tim asuhan Luciano Spalletti mencetak 8 gol dan kebobolan 4 gol. Sejauh ini, pencetak gol Juventus, antara liga dan piala, ada sepuluh: Celik, Bremer (2), Kolo Muani, Conceicao, Koopmeiners, Alajbegovic, Nico Gonzalez (2), Woltemade, Zhegrova (2), dan Gatti.
Jumlah pemain cedera mencapai rekor, beberapa di antaranya bahkan cukup serius: Kolo Muani, McKennie, Locatelli, Boga, Cambiaso, Grabara, Yildiz, Cabal, Ekhator, dan Thuram.
Data dan angka yang disebutkan menjadi dasar untuk sejumlah pertimbangan, yang memungkinkan kita memahami apa yang berjalan dan apa yang tidak berjalan dalam awal musim Juventus ini.