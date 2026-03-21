Juventus vs Sassuolo, penilaian CM: Bremer dan Locatelli, sungguh kesalahan yang fatal! Keajaiban Grosso, Muric tak tertandingi

Muric 7,5: Berperan penting di menit-menit akhir pertandingan, ia beberapa kali menyelamatkan tim.
Walukiewicz 6,5: Saat Yildiz mengincarnya, ia mengalami kesulitan, namun hal itu hanya terjadi beberapa kali. Selebihnya, ia bermain dengan cermat dan minim risiko
Idzes 6,5: Memberikan kekuatan dan substansi pada barisan belakang tim hitam-hijau, penampilan defensif yang bagus, kurang beruntung saat terjadi penalti
Muharemovic 6,5: Tidak, kakinya tidak gemetar saat berhadapan dengan salah satu sahabatnya, Yildiz; juga tidak saat berhadapan dengan mantan timnya yang, siapa tahu, mungkin akan menjadi timnya lagi di masa depan. Tidak, dia tidak memikirkannya dan melakukan tugasnya, bahkan menghentikan beberapa serangan berbahaya.
Garcia 5.5: Dalam aksi gol 1-0, Conceicao membuatnya tak berdaya; itu bukan satu-satunya kesempatan di mana ia kesulitan dalam situasi satu lawan satu dengan pemain Portugal itu, justru sebaliknya. Pertarungan yang berulang beberapa kali dan seringkali dimenangkan oleh pemain nomor 7 Bianconero.
Bakola 5,5: Secara keseluruhan, penampilannya bisa dibilang positif, jenis penampilan yang membuat Anda berpikir bahwa pemain kelahiran 2007 ini telah memanfaatkan sepenuhnya kesempatan yang ada di depannya. Tapi ada satu hal. Namun, dalam aksi gol 1-0, ia kehilangan markas Yildiz yang menipunya dengan gerakan balik, dan ini adalah kesalahan yang menentukan dalam jalannya pertandingan.
Mulai menit ke-67, Laurientè 6: Memberi semangat bagi Sassuolo dan membantu di lini belakang
Vranckx 5,5: Kurang lincah dan reaktif, para pemain Juventus yang melewati area pertahanannya tampak terlalu mudah melewatinya.
Mulai menit ke-80, Iannoni sv
I. Kone 6: Kurang menonjol dalam permainan dan, terutama, kurang akurat dibandingkan kesempatan lain, namun performanya meningkat seiring berjalannya waktu.
Berardi 7: Lincah dan berbahaya, ia menyulitkan lini kiri Juventus hingga akhirnya runtuh dalam aksi gol 1-1 yang mencatatkan namanya sebagai pemberi assist.
Pinamonti 7: Awalnya kurang fokus dan melakukan kesalahan, namun bangkit dengan sangat tajam di awal babak kedua, melewati Bremer, dan mencetak gol penyama kedudukan 1-1.
Mulai menit ke-80 Nzola sv
Volpato 7: Salah satu yang terbaik di timnya, meski kadang-kadang tersesat dalam situasi yang sepele. Namun, secara keseluruhan, ia mengacaukan pertahanan lawan dan tampil sebagai kartu as dalam serangan Sassuolo; ia yang memberikan umpan kepada Berardi dalam aksi gol 1-1.
Mulai menit ke-67, Lipani 6: Masuk yang bagus
Pelatih Grosso 8: Dengan jadwal kerja yang kacau dan kasus sensitif yang harus ditangani, ia kembali ke Turin dan membuat Juventus gemetar. Hormat untuknya dan seluruh tim Sassuolo.