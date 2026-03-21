Juventus vs Sassuolo, penilaian CM: Bremer dan Locatelli, sungguh kesalahan yang fatal! Keajaiban Grosso, Muric tak tertandingi

Perin 6: Aksi gol pembuka (1-0) bermula dari umpan panjangnya sebagai pengatur serangan; ia tampaknya tidak memiliki andil khusus dalam gol yang dicetak Pinamonti





Kalulu 6: Di akhir pertandingan, intensitas permainannya meningkat dan ia mengirimkan beberapa umpan ke tengah yang berujung pada tendangan penalti yang gagal dieksekusi oleh Locatelli serta situasi berbahaya lainnya.





Bremer 5: Dalam beberapa pertandingan terakhir, ia tampak kurang bersemangat dan belum mencapai performa terbaiknya. Hal ini bukan sekadar kesan, gerakan Pinamonti yang berhasil melewatinya membuktikannya.





Kelly 6: Permainannya membaik di lini belakang; saat Sassuolo menyerang ke arahnya, ia terpaksa berputar dan mencari ruang lain.

Mulai menit ke-80, Vlahovic 6: Kembali, masuk, dan mendapatkan penalti. Selamat datang kembali





Cambiaso 5,5: Saat menguasai bola, dia tidak menciptakan sesuatu yang berkesan, tetapi yang terburuk terjadi saat bertahan ketika Volpato, lebih dari sekali, membuatnya ketinggalan.

Mulai menit ke-60, Miretti 6: Memberikan kelancaran lebih pada serangan.





McKennie 5: Di tengah lautan masalah yang diciptakan Juve malam ini, dia kehilangan arah dan ritme untuk keluar dari situasi itu dan mencoba menyelamatkan tim.





Locatelli 5: Penampilannya hampir seburuk di Venezia tahun lalu, tapi kali ini dia benar-benar gagal. Bukan dari detail-detail ini kita menilai penampilannya yang, bagaimanapun, karena banyaknya kesalahan, tidak mencapai standar yang memadai.





Thuram 5,5: Memulai dengan baik dan sepertinya membuka berbagai peluang bagi Juventus di lini tengah, dengan serangannya yang tajam. Namun kemudian ia melemah, meringkuk pada dirinya sendiri dalam upaya terus-menerus untuk menembus pertahanan lawan yang, bagaimanapun, tidak kunjung datang atau langsung dihalau oleh Sassuolo

Mulai menit ke-60 Koopmeiners 5,5: Bukan penampilan yang mengesankan, pada saat yang dibutuhkan untuk mengubah ritme.





Conceicao 6.5: Yang paling berbahaya, bahkan ketika tidak ada yang bergerak di sekitarnya. Dia yang memberikan assist untuk Yildiz, serta menciptakan serangkaian peluang yang tidak dimanfaatkan oleh dirinya sendiri maupun rekan-rekannya.

Mulai menit ke-87, Zhegrova (tanpa nilai)





Boga 6: Ia mencoba dan hampir berhasil mengacaukan rencana lawan serta menjadi penentu, namun selalu ada yang kurang

Mulai menit ke-80, Milik 6: 665 hari kemudian kembali ke lapangan, siapa tahu ini benar-benar awal yang baru.





Yildiz 6: Golnya seperti kilat dalam pertandingan yang, bagaimanapun, memiliki banyak sisi gelap





Pelatih Spalletti 5,5: Juventus kehilangan poin yang sangat berharga dan, sebelum kebobolan gol penyama kedudukan, terasa bahwa ia memasuki pertandingan dengan meremehkan pentingnya laga ini.