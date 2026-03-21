Juventus FC v US Sassuolo Calcio - Serie A

Diterjemahkan oleh

Juventus vs Sassuolo, penilaian CM: Bremer dan Locatelli, sungguh kesalahan yang fatal! Keajaiban Grosso, Muric tak tertandingi

Penilaian untuk para pemain utama dalam laga Juventus vs Sassuolo.

Juventus tergelincir, Sassuolo mencetak kejutan. Pertandingan berakhir 1-1 di Stadion dan ini menjadi pil pahit bagi Juve yang melambat dalam perburuan tiket Liga Champions serta membuang poin-poin berharga. Sassuolo merayakan kemenangan; setelah insiden pertosse, mereka datang ke Turin dan merebut satu poin yang tak terduga bagi sebagian orang, namun tidak bagi tim Neroverdi yang, dari segi mentalitas, menunjukkan perjuangan jauh lebih besar daripada tuan rumah.


Berikut ini penilaian pemain Juventus vs Sassuolo.

  • NILAI PEMAIN JUVE

    Perin 6: Aksi gol pembuka (1-0) bermula dari umpan panjangnya sebagai pengatur serangan; ia tampaknya tidak memiliki andil khusus dalam gol yang dicetak Pinamonti


    Kalulu 6: Di akhir pertandingan, intensitas permainannya meningkat dan ia mengirimkan beberapa umpan ke tengah yang berujung pada tendangan penalti yang gagal dieksekusi oleh Locatelli serta situasi berbahaya lainnya.


    Bremer 5: Dalam beberapa pertandingan terakhir, ia tampak kurang bersemangat dan belum mencapai performa terbaiknya. Hal ini bukan sekadar kesan, gerakan Pinamonti yang berhasil melewatinya membuktikannya.


    Kelly 6: Permainannya membaik di lini belakang; saat Sassuolo menyerang ke arahnya, ia terpaksa berputar dan mencari ruang lain.

    Mulai menit ke-80, Vlahovic 6: Kembali, masuk, dan mendapatkan penalti. Selamat datang kembali


    Cambiaso 5,5: Saat menguasai bola, dia tidak menciptakan sesuatu yang berkesan, tetapi yang terburuk terjadi saat bertahan ketika Volpato, lebih dari sekali, membuatnya ketinggalan.

    Mulai menit ke-60, Miretti 6: Memberikan kelancaran lebih pada serangan.


    McKennie 5: Di tengah lautan masalah yang diciptakan Juve malam ini, dia kehilangan arah dan ritme untuk keluar dari situasi itu dan mencoba menyelamatkan tim.


    Locatelli 5: Penampilannya hampir seburuk di Venezia tahun lalu, tapi kali ini dia benar-benar gagal. Bukan dari detail-detail ini kita menilai penampilannya yang, bagaimanapun, karena banyaknya kesalahan, tidak mencapai standar yang memadai.


    Thuram 5,5: Memulai dengan baik dan sepertinya membuka berbagai peluang bagi Juventus di lini tengah, dengan serangannya yang tajam. Namun kemudian ia melemah, meringkuk pada dirinya sendiri dalam upaya terus-menerus untuk menembus pertahanan lawan yang, bagaimanapun, tidak kunjung datang atau langsung dihalau oleh Sassuolo

    Mulai menit ke-60 Koopmeiners 5,5: Bukan penampilan yang mengesankan, pada saat yang dibutuhkan untuk mengubah ritme.


    Conceicao 6.5: Yang paling berbahaya, bahkan ketika tidak ada yang bergerak di sekitarnya. Dia yang memberikan assist untuk Yildiz, serta menciptakan serangkaian peluang yang tidak dimanfaatkan oleh dirinya sendiri maupun rekan-rekannya.

    Mulai menit ke-87, Zhegrova (tanpa nilai)


    Boga 6: Ia mencoba dan hampir berhasil mengacaukan rencana lawan serta menjadi penentu, namun selalu ada yang kurang

    Mulai menit ke-80, Milik 6: 665 hari kemudian kembali ke lapangan, siapa tahu ini benar-benar awal yang baru.


    Yildiz 6: Golnya seperti kilat dalam pertandingan yang, bagaimanapun, memiliki banyak sisi gelap


    Pelatih Spalletti 5,5: Juventus kehilangan poin yang sangat berharga dan, sebelum kebobolan gol penyama kedudukan, terasa bahwa ia memasuki pertandingan dengan meremehkan pentingnya laga ini.

  • NILAI PEMAIN SASSUOLO

    Muric 7,5: Berperan penting di menit-menit akhir pertandingan, ia beberapa kali menyelamatkan tim.


    Walukiewicz 6,5: Saat Yildiz mengincarnya, ia mengalami kesulitan, namun hal itu hanya terjadi beberapa kali. Selebihnya, ia bermain dengan cermat dan minim risiko


    Idzes 6,5: Memberikan kekuatan dan substansi pada barisan belakang tim hitam-hijau, penampilan defensif yang bagus, kurang beruntung saat terjadi penalti


    Muharemovic 6,5: Tidak, kakinya tidak gemetar saat berhadapan dengan salah satu sahabatnya, Yildiz; juga tidak saat berhadapan dengan mantan timnya yang, siapa tahu, mungkin akan menjadi timnya lagi di masa depan. Tidak, dia tidak memikirkannya dan melakukan tugasnya, bahkan menghentikan beberapa serangan berbahaya.


    Garcia 5.5: Dalam aksi gol 1-0, Conceicao membuatnya tak berdaya; itu bukan satu-satunya kesempatan di mana ia kesulitan dalam situasi satu lawan satu dengan pemain Portugal itu, justru sebaliknya. Pertarungan yang berulang beberapa kali dan seringkali dimenangkan oleh pemain nomor 7 Bianconero.


    Bakola 5,5: Secara keseluruhan, penampilannya bisa dibilang positif, jenis penampilan yang membuat Anda berpikir bahwa pemain kelahiran 2007 ini telah memanfaatkan sepenuhnya kesempatan yang ada di depannya. Tapi ada satu hal. Namun, dalam aksi gol 1-0, ia kehilangan markas Yildiz yang menipunya dengan gerakan balik, dan ini adalah kesalahan yang menentukan dalam jalannya pertandingan.

    Mulai menit ke-67, Laurientè 6: Memberi semangat bagi Sassuolo dan membantu di lini belakang


    Vranckx 5,5: Kurang lincah dan reaktif, para pemain Juventus yang melewati area pertahanannya tampak terlalu mudah melewatinya.

    Mulai menit ke-80, Iannoni sv


    I. Kone 6: Kurang menonjol dalam permainan dan, terutama, kurang akurat dibandingkan kesempatan lain, namun performanya meningkat seiring berjalannya waktu.


    Berardi 7: Lincah dan berbahaya, ia menyulitkan lini kiri Juventus hingga akhirnya runtuh dalam aksi gol 1-1 yang mencatatkan namanya sebagai pemberi assist.


    Pinamonti 7: Awalnya kurang fokus dan melakukan kesalahan, namun bangkit dengan sangat tajam di awal babak kedua, melewati Bremer, dan mencetak gol penyama kedudukan 1-1.

    Mulai menit ke-80 Nzola sv


    Volpato 7: Salah satu yang terbaik di timnya, meski kadang-kadang tersesat dalam situasi yang sepele. Namun, secara keseluruhan, ia mengacaukan pertahanan lawan dan tampil sebagai kartu as dalam serangan Sassuolo; ia yang memberikan umpan kepada Berardi dalam aksi gol 1-1.

    Mulai menit ke-67, Lipani 6: Masuk yang bagus


    Pelatih Grosso 8: Dengan jadwal kerja yang kacau dan kasus sensitif yang harus ditangani, ia kembali ke Turin dan membuat Juventus gemetar. Hormat untuknya dan seluruh tim Sassuolo.

