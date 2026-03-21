Juventus FC v US Sassuolo Calcio - Serie A
Juventus vs Sassuolo, kontroversi seputar penalti: menurut Marelli, keputusan untuk menghukum pelanggaran tangan Idzes terhadap Vlahovic sudah tepat, alasannya

Analisis insiden wasit.

Kontroversi seputar keputusan wasit kembali muncul, termasuk dalam laga Juventus melawan Sassuolo pada Sabtu malam yang merupakan pertandingan pekan ke-30 dan berakhir dengan skor 1-1. Penalti yang diberikan kepada Juventus akibat pelanggaran tangan di akhir pertandingan dan kemudian gagal dieksekusi oleh Locatelli menuai protes. Berikut analisis penalti tersebut dari mantan wasit Luca Marelli, yang kini menjadi komentator wasit untuk DAZN.


  • Inilah pernyataan Marelli mengenai tinjauan VAR pada menit ke-84 dalam laga Juventus melawan Sassuolo.


    "Lengan kiri Idzes benar-benar keluar dari posisi saat Locatelli melakukan sundulan, perlu dievaluasi apakah ada sentuhan dan apakah itu layak dihukum. Mereka memastikan bahwa memang ada sentuhan lengan. Untuk memperjelas bahwa ada sentuhan, mereka menampilkan gambar dari depan."


    "Perlu dievaluasi apakah ada sentuhan lengan, itulah sebabnya pemeriksaan VAR memakan waktu lama. Setelah dipastikan bahwa Idzes menyentuh bola dengan lengannya, sentuhan tersebut layak dihukum baik karena lengan berada di atas ketinggian bahu maupun karena sepenuhnya keluar dari posisi normal."


    Seperti yang telah disebutkan, insiden tersebut tidak mengubah hasil pertandingan karena Locatelli, yang mengambil tendangan penalti, terhipnotis oleh Muric.

