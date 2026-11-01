Juventus vs Napoli 0-0 LIVE

Juventus-Napoli menjadi laga besar kedua yang menutup rangkaian pertandingan hari Minggu pada pekan ke-10 Serie A 2026/2027. Laga ini sudah sangat penting bagi Juventus asuhan Luciano Spalletti maupun Napoli asuhan Massimiliano Allegri. Keduanya sama-sama mengoleksi 14 poin dan sudah tertinggal sembilan poin dari Como, yang saat ini menempati posisi keempat klasemen, tempat yang berarti tiket ke Liga Champions.

De Bruyne dan rekan-rekannya mulai bangkit. Mereka datang setelah bermain imbang 3-3 melawan Roma dalam laga penuh gol dan menang telak 4-1 di kandang Monza. Sementara itu, Juventus menelan kekalahan kedua dalam tiga pertandingan liga terakhir saat bertandang ke Genoa, dengan penampilan yang jauh dari harapan Spalletti.

JUVENTUS-NAPOLI 0-0

PENCETAK GOL: -