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kolo muani 2_1Getty Images
Emanuele Tramacere
Diterjemahkan oleh

Juventus vs Napoli 0-0 LIVE

Juventus
SSC Napoli
Serie A
Juventus vs SSC Napoli

Ikuti laga Juventus vs Napoli pada pekan ke-10 Serie A

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Juventus-Napoli menjadi laga besar kedua yang menutup rangkaian pertandingan hari Minggu pada pekan ke-10 Serie A 2026/2027. Laga ini sudah sangat penting bagi Juventus asuhan Luciano Spalletti maupun Napoli asuhan Massimiliano Allegri. Keduanya sama-sama mengoleksi 14 poin dan sudah tertinggal sembilan poin dari Como, yang saat ini menempati posisi keempat klasemen, tempat yang berarti tiket ke Liga Champions.

De Bruyne dan rekan-rekannya mulai bangkit. Mereka datang setelah bermain imbang 3-3 melawan Roma dalam laga penuh gol dan menang telak 4-1 di kandang Monza. Sementara itu, Juventus menelan kekalahan kedua dalam tiga pertandingan liga terakhir saat bertandang ke Genoa, dengan penampilan yang jauh dari harapan Spalletti.

JUVENTUS-NAPOLI 0-0

PENCETAK GOL: -

  • Juventus vs Napoli: Laporan Pertandingan

    Juventus-Napoli 0-0

    Pencetak gol: -

    JUVENTUS (4-3-3): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumi, Cabal; Douglas Luiz, Koopmeiners, McKennie; Alajbegovic, Woltemade, Kolo Muani.

    Cadangan: Pinsoglio, Neto, Gatti, Kelly, Zhegrova, Boga, Ekhator, Cambiaso, Rugani, Sarr. 

    Pelatih: Spalletti.

    NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Marianucci, Rafa Marin, Olivera; Anguissa, De Bruyne, McTominay; Politano, Lucca, Lang.

    Cadangan: Contini, Spinelli, Gilmour, Rrahmani, Barido, Giovane, Vergara, Beukema, Pereyra, Chiummariello, Melnyk, Lieto. Pelatih: Allegri.

    Pelatih: Allegri.

    Wasit: Sozza

    Kartu kuning: -

    Kartu merah: -

  • GOL DAN MOMEN PENTING

    0' Sepak mula dijadwalkan pukul 20.45 di Allianz Stadium, Turin.

    SEMUA INFORMASI, STATISTIK, DAN LAPORAN MENIT DEMI MENIT DI SINI

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POR

POR

Champions League

04 Nov 2026

NAP

NAP

AZ

AZ

Europa League

05 Nov 2026

JUV

JUV