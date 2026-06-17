Salah satu transfer yang berpotensi paling ramai dalam beberapa jam ke depan mungkin adalah yang melibatkan Juventus dan Bologna. Baik dari pihak Juventus maupun Bologna, ada banyak nama yang menjadi bahan pembicaraan antara direktur eksekutif baru Juventus, Giovanni Carnevali, dan jajaran manajemen Bologna, yang diwakili oleh direktur olahraga Marco Di Vaio dan direktur eksekutif Claudio Fenucci. Nama-nama tersebut antara lain Santiago Castro, Fabio Miretti, Joao Mario, Emil Holm, dan Remo Freuler.
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Juventus vs Bologna, bursa transfer yang sangat ramai: Carnevali membidik Castro, lalu Miretti, Joao Mario, Holm, dan Freuler
CASTRO
Alexander Sorloth menjadi target utama lini serang Juventus, sambil menunggu kemungkinan dibukanya kembali negosiasi perpanjangan kontrak Dusan Vlahovic—yang akan berakhir pada 30 Juni 2026—secara mengejutkan. Di antara alternatif lainnya, perhatian juga tertuju pada Santiago Castro, pemain Argentina kelahiran 2004 yang membela Bologna. Menurut laporan TuttoJuve.com, Juventus tidak menyerah dalam upaya merekrut penyerang asal Amerika Selatan tersebut, yang dinilai oleh klub Bologna tidak kurang dari 40 juta euro. Chelsea, Crystal Palace, dan Nottingham Forest siap mengajukan tawaran konkret kepada Bologna dalam beberapa hari ke depan, sementara Juventus tetap waspada.
MIRETTI
La Vecchia Signora sedang mempertimbangkan kemungkinan melepas Fabio Miretti, yang menutup musim 2025-26 dengan 31 penampilan dan 1 gol, setelah pada musim 2024-25 ia dipinjamkan ke Genoa. Miretti, yang tumbuh di akademi muda Juventus dan terikat kontrak dengan Si Nyonya Tua hingga 2028, berpotensi memberikan keuntungan penjualan yang cukup besar bagi kas Bianconeri, sekitar 12-15 juta. Gianluigi Longari, jurnalis Sportitalia, menulis di X: "Ada kontak baru dari Bologna untuk Fabio Miretti dari Juventus. Gelandang tersebut juga masuk dalam radar Fiorentina".
JOAO MARIO DAN HOLM
Nasib Joao Mario dan Emil Holmmungkin akan kembali bersinggungan, seperti pada Januari lalu. Joao Mario, pemain asal Portugal yang bergabung dengan Torino musim panas lalu dengan nilai transfer 12 juta euro, pada Januari lalu dipinjamkan ke Bologna. Situasi yang sama juga dialami Holm di pihak lawan. Bagi Holm, angka yang telah disepakati untuk opsi pembelian permanen (15 juta) dianggap terlalu tinggi. Hubungan antara kedua klub tetap sangat baik, sehingga tidak dapat dikesampingkan kemungkinan terjadinya pertukaran pemain pinjaman baru yang melibatkan kedua pemain sayap tersebut.
FREULER
Menarik pula situasi yang dialami pemain veteran Remo Freuler, kelahiran 1992. Gelandang asal Swiss ini menjadi sorotan dalam berbagai spekulasi bursa transfer, termasuk kabar mengenai dugaan ketertarikan dari Juventus.