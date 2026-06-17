Juventus vs Bologna, bursa transfer yang sangat ramai: Carnevali membidik Castro, lalu Miretti, Joao Mario, Holm, dan Freuler

Nasib Joao Mario dan Emil Holmmungkin akan kembali bersinggungan, seperti pada Januari lalu. Joao Mario, pemain asal Portugal yang bergabung dengan Torino musim panas lalu dengan nilai transfer 12 juta euro, pada Januari lalu dipinjamkan ke Bologna. Situasi yang sama juga dialami Holm di pihak lawan. Bagi Holm, angka yang telah disepakati untuk opsi pembelian permanen (15 juta) dianggap terlalu tinggi. Hubungan antara kedua klub tetap sangat baik, sehingga tidak dapat dikesampingkan kemungkinan terjadinya pertukaran pemain pinjaman baru yang melibatkan kedua pemain sayap tersebut.



