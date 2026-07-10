Juventus vs Atlético Madrid, Sorloth kembali menjadi sorotan. Di balik layar, Ruggeri juga menjadi opsi jika Cambiaso hengkang

Juventus dan Atlético Madrid kembali saling bersinggungan dalam rencana bursa transfer mereka. Saat ini belum ada negosiasi yang sesungguhnya, namun kontak antara kedua klub diperkirakan akan semakin intensif dalam beberapa pekan mendatang, didorong oleh serangkaian kepentingan bersama yang berpotensi memicu kesepakatan yang lebih besar.
Isu pertama berkaitan dengan Nico Gonzalez. Pemain sayap asal Argentina yang dimiliki Juventus ini, meskipun disukai oleh Luciano Spalletti, tidak berniat kembali ke Turin. Atletico ingin mempertahankannya, namun dengan syarat finansial yang jauh berbeda dari yang diperkirakan pada awal masa peminjaman (32 juta). Dari titik inilah, pembicaraan yang berpotensi meluas ke pemain lain dapat mulai terbentuk, seperti dilaporkan oleh La Gazzetta dello Sport.