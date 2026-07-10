Juventus vs Atlético Madrid, Sorloth kembali menjadi sorotan. Di balik layar, Ruggeri juga menjadi opsi jika Cambiaso hengkang

Di antara mereka ada Alexander Sorloth, penyerang tengah yang diincar Juventus sebagai salah satu target utama untuk memperkuat lini serang. Spalletti sedang mencari penyerang nomor sembilan yang bertubuh besar dan kokoh, karakteristik yang diwujudkan dengan sempurna oleh pemain asal Norwegia tersebut. Sementara itu, Sorloth dilaporkan telah menunjukkan ketertarikannya terhadap kemungkinan pindah ke Juventus.





Namun, untuk mencapai terobosan, dibutuhkan kesabaran. Penyerang tersebut sebenarnya lebih memilih untuk menentukan masa depannya sebelum Piala Dunia dimulai, tetapi setiap keputusan pasti akan ditunda hingga Norwegia menyelesaikan partisipasinya dalam kompetisi tersebut.





Hambatan utama tetaplah masalah keuangan. Atlético Madrid menilai Nico González tidak lebih dari 20 juta euro, sementara Juventus berupaya menekan semaksimal mungkin permintaan sebesar 35 juta euro yang ditetapkan untuk Sorloth. Penyerang tengah ini tetap menjadi prioritas bagi klub Bianconeri, namun terlebih dahulu perlu diciptakan ruang keuangan untuk merealisasikan transfer ini, selain juga membebaskan ruang di lini serang melalui beberapa pelepasan pemain.



