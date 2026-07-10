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CM grafica Juventus Sorloth
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Juventus vs Atlético Madrid, Sorloth kembali menjadi sorotan. Di balik layar, Ruggeri juga menjadi opsi jika Cambiaso hengkang

Transfers
Juventus
Atletico Madrid
A. Soerloth
A. Cambiaso
M. Ruggeri
N. Gonzalez

Hubungan antara Juventus dan Atlético Madrid sedang hangat: ada empat nama yang sedang dibahas

Juventus dan Atlético Madrid kembali saling bersinggungan dalam rencana bursa transfer mereka. Saat ini belum ada negosiasi yang sesungguhnya, namun kontak antara kedua klub diperkirakan akan semakin intensif dalam beberapa pekan mendatang, didorong oleh serangkaian kepentingan bersama yang berpotensi memicu kesepakatan yang lebih besar.


Isu pertama berkaitan dengan Nico Gonzalez. Pemain sayap asal Argentina yang dimiliki Juventus ini, meskipun disukai oleh Luciano Spalletti, tidak berniat kembali ke Turin. Atletico ingin mempertahankannya, namun dengan syarat finansial yang jauh berbeda dari yang diperkirakan pada awal masa peminjaman (32 juta). Dari titik inilah, pembicaraan yang berpotensi meluas ke pemain lain dapat mulai terbentuk, seperti dilaporkan oleh La Gazzetta dello Sport.


  • SORLOTH BALAS

    Di antara mereka ada Alexander Sorloth, penyerang tengah yang diincar Juventus sebagai salah satu target utama untuk memperkuat lini serang. Spalletti sedang mencari penyerang nomor sembilan yang bertubuh besar dan kokoh, karakteristik yang diwujudkan dengan sempurna oleh pemain asal Norwegia tersebut. Sementara itu, Sorloth dilaporkan telah menunjukkan ketertarikannya terhadap kemungkinan pindah ke Juventus.


    Namun, untuk mencapai terobosan, dibutuhkan kesabaran. Penyerang tersebut sebenarnya lebih memilih untuk menentukan masa depannya sebelum Piala Dunia dimulai, tetapi setiap keputusan pasti akan ditunda hingga Norwegia menyelesaikan partisipasinya dalam kompetisi tersebut.


    Hambatan utama tetaplah masalah keuangan. Atlético Madrid menilai Nico González tidak lebih dari 20 juta euro, sementara Juventus berupaya menekan semaksimal mungkin permintaan sebesar 35 juta euro yang ditetapkan untuk Sorloth. Penyerang tengah ini tetap menjadi prioritas bagi klub Bianconeri, namun terlebih dahulu perlu diciptakan ruang keuangan untuk merealisasikan transfer ini, selain juga membebaskan ruang di lini serang melalui beberapa pelepasan pemain.


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  • CAMBIASO DAN RUGGERI

    Nama lain juga mungkin akan muncul. Jika Andrea Cambiaso hengkang dari Torino, Juventus mempertimbangkan Matteo Ruggeri sebagai calon pemain baru untuk posisi sayap kiri. Sebuah langkah tambahan yang mungkin terkait dengan dinamika bursa transfer antara Torino dan Madrid, yang diprediksi akan menjadi salah satu yang paling ramai pada musim panas ini.


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