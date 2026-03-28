Calciomercato
Emanuele Tramacere

Juventus-Vlahovic, sang ayah telah berada di Italia: kabar terbaru soal perpanjangan kontrak, diperlukan pertemuan baru

Pembicaraan mengenai perpanjangan kontrak belum benar-benar dimulai.

Penantian ini belum berakhir, bahkan semakin diperkaya dengan detail-detail baru yang penting. Kisah cinta antara Juventus dan Dusan Vlahovic bisa saja kembali terbuka secara mengejutkan dan berlanjut, namun untuk mengubahnya dari sekadar teori menjadi kenyataan, diperlukan penulisan proposal yang dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat dalam negosiasi ini.


Dan tidak, bukan hanya striker Serbia dan klub Bianconeri yang terlibat, tetapi agen-agen dan ayah sang pemain juga berperan aktif dalam urusan ini, dengan sang ayah yang baru-baru ini telah mengunjungi anaknya di Italia. Lalu, apa yang masih kurang untuk menuntaskan kesepakatan ini?


  • AYAHNYA PERNAH KE ITALIA, TAPI COMOLLI TIDAK

    Dan baru-baru ini, Milos Vlahovic, ayah dari penyerang kelahiran tahun 2000 itu, berada di Italia dan Turin, di mana ia mengunjungi putranya, Dusan. Pertemuan di rumah tersebut, bagaimanapun, tidak berujung pada pertemuan penting dengan Juventus karena pada saat yang sama, Damien Comolli tidak berada di kota tersebut; ia sedang berada di luar negeri untuk mengikuti sesi pemantauan pemain dan acara internasional yang juga terkait dengan mantan ECA.

    • Iklan

  • PERLU ADA PERTEMUAN LAGI

    Pembicaraan mengenai perpanjangan kontrak tersebut hanya berlangsung di lingkaran keluarga saja, sehingga diperlukan pertemuan baru dengan Juventus, kemungkinan besar sebelum Paskah, untuk mencoba duduk bersama dan merumuskan angka-angka serta detail yang telah dibahas dalam beberapa hari terakhir menjadi tawaran resmi.

  • ANGKA-ANGKA DAN LAMA WAKTU

    Juventus tidak mau dan tidak bisa menawarkan gaji yang lebih tinggi dari yang dijamin dalam perpanjangan kontrak terakhir Kenan Yildiz. Jika Vlahovic bersedia, ia harus puas dengan gaji bersih 6/7 juta euro per musim (sekitar setengah dari yang diterimanya tahun ini). Di sisi lain, pihak pemain meminta bonus besar saat penandatanganan sebagai imbalan atas pengurangan gaji tersebut. Namun, semua pihak sepakat mengenai durasi perjanjian baru, yang tidak lagi berdurasi lima tahun, melainkan maksimal tiga tahun dengan opsi perpanjangan yang menguntungkan klub.

  • SPALLETTI DAN KURANGNYA ALTERNATIF

    Untuk saat ini, Vlahovic telah menunda pembicaraan lain; ia merasa nyaman di Juventus, dan percakapan yang dilakukannya dengan Luciano Spalletti—yang menjaminnya akan kembali menjadi pilar utama di lini serang—telah meyakinkannya untuk membuka kembali peluang perpanjangan kontrak. Di sisi lain, pembicaraan yang diawali oleh agennya dengan Barcelona dan klub-klub Liga Premier tidak pernah berkembang, dan hanya Milan yang tetap membuka saluran komunikasi tanpa pernah mengajukan tawaran konkret untuk merebutnya dari Bianconeri. Kurangnya alternatif yang nyata dapat membantu Comolli dan Chiellini dalam negosiasi ini. Selain itu, perpanjangan kontrak pemain asal Serbia ini juga akan mengalihkan anggaran, dari kampanye transfer yang rumit seperti yang diperkirakan akan terjadi pada musim panas mendatang, ke lini lain.



