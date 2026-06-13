Setelah pergantian jabatan direktur eksekutif Juventus antara Damien Comolli yang mundur dan Giovanni Carnevali yang baru menjabat, muncul pertanyaan apakah hal ini akan membawa perubahan bagi masa depan Dusan Vlahovic. Menurut La Gazzetta dello Sport, jawabannya adalah ya: pergantian di puncak manajemen Bianconeri ini bisa mendekatkan kembali, secara mengejutkan dan spektakuler, penyerang asal Serbia itu ke Si Nyonya Tua.





Vlahovic selalu memprioritaskan Juve, bahkan ketika klub harus menahan tuntutan finansialnya, namun pada fase krusial negosiasi antara ayahnya dan mantan direktur eksekutif klub tersebut, kedua belah pihak menemukan perbedaan yang sulit untuk dijembatani. Kini segalanya berubah.



