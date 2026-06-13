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grafica vlahovic juventus 2026
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Juventus-Vlahovic: Pembicaraan bisa dibuka kembali! Sikap manajemen, faktor Carnevali, dan dorongan dari Spalletti

Juventus
Transfers
D. Vlahovic

Setelah Carnevali dilantik sebagai direktur utama baru, negosiasi untuk perpanjangan kontrak pemain asal Serbia tersebut mungkin akan dibuka kembali secara mengejutkan

Setelah pergantian jabatan direktur eksekutif Juventus antara Damien Comolli yang mundur dan Giovanni Carnevali yang baru menjabat, muncul pertanyaan apakah hal ini akan membawa perubahan bagi masa depan Dusan Vlahovic. Menurut La Gazzetta dello Sport, jawabannya adalah ya: pergantian di puncak manajemen Bianconeri ini bisa mendekatkan kembali, secara mengejutkan dan spektakuler, penyerang asal Serbia itu ke Si Nyonya Tua.


Vlahovic selalu memprioritaskan Juve, bahkan ketika klub harus menahan tuntutan finansialnya, namun pada fase krusial negosiasi antara ayahnya dan mantan direktur eksekutif klub tersebut, kedua belah pihak menemukan perbedaan yang sulit untuk dijembatani. Kini segalanya berubah.


  • ANGKA-ANGKA

    Comolli menawarkan gaji kepada Vlahovic yang jauh lebih rendah daripada yang diterimanya pada tahun terakhir kontraknya, yang juga ditambah dengan bonus loyalitas sebesar 4 juta yang ditambahkan ke gaji pokok sebesar 8 juta. Permintaan pemain Serbia itu tetap setia pada gaji beberapa tahun terakhir, sementara klub justru mengusulkan pengurangan substansial hingga menempatkannya di bawah pemain nomor 10, Yildiz, yang baru saja memperbarui kontraknya dengan gaji 6 juta per musim. Kini, menurut Gazzetta, selisih antara 5 juta yang ditawarkan dan 8 juta yang diminta dapat berkurang secara signifikan dengan penambahan bonus yang terkait dengan pencapaian target individu dan tim. Perkembangan pembicaraan ini akan bergantung pada kepekaan direktur baru yang tetap harus mempertimbangkan anggaran, seperti pendahulunya. Carnevali tidak dapat menyimpang terlalu jauh dari garis yang telah ditetapkan oleh Comolli, sejalan dengan kebijakan klub, namun ia dapat memasukkan nuansa kepekaan yang berbeda dalam negosiasi dibandingkan dengan yang dimiliki oleh sang direktur asal Prancis.



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  • FERRERO, CHIELLINI, DAN GARIS BESAR PERUSAHAAN

    Fakta bahwa yang menyebabkan kegagalan negosiasi, tidak lebih dari sepuluh hari yang lalu, adalah kebijakan perusahaan itu sendiri, selain sikap kaku Comolli, juga dibuktikan oleh kenyataan bahwa yang berbicara mengenai gagalnya negosiasi tersebut, pada hari berikutnya, adalah Presiden Gianluca Ferrero dan Direktur Strategi Sepak Bola Giorgio Chiellini, bukan Comolli. Ferrero berkomentar: "Tuntutan yang sah namun berlebihan. Dengan angka-angka ini, jangkauan pemain yang bisa didatangkan menjadi lebih luas." Chiellini menambahkan: "Saya sangat menyesal, hingga akhir dia tetap mempertahankan kami untuk Juventus. Dia orang yang serius. Dengan angka-angka ini, Vlahovic tidak akan bertahan di Italia, namun wajar jika dia mencari jenis kontrak lain."


  • PERAN SPALLETTI

    Terlepas dari pertimbangan ekonomi, Luciano Spalletti tetap menjadi sosok yang mendorong agar kasus Vlahovic dibuka kembali. Pelatih tersebut ingin striker tersebut dipertahankan karena menganggapnya ideal untuk gaya permainannya. Vlahovic sendiri menghargai Spalletti dan menyadari bahwa bekerja sama dengannya dapat meningkatkan kemampuannya dari segi teknis dan taktis. Dalam peran yang begitu strategis, bagi Spalletti penting untuk memulai kembali dengan pemain yang sudah terbukti kemampuannya.