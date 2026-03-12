Emiliano Viviano kembali membahas Juventus dan aktivitas transfer terbaru klub tersebut. Mantan kiper tersebut tampil dalam podcast Sportium Fun dan memberikan penilaian terhadap kinerja Damien Comolli, direktur eksekutif Juventus saat ini, dengan membandingkannya dengan pendahulunya, Cristiano Giuntoli. Berikut adalah pernyataannya.
Juventus, Viviano: “Giuntoli 150 kali lebih baik dari Comolli, sebutkan satu pembelian yang layak dari orang Prancis itu"
COMOLLI ATAU GIUNTOLI?
“Beritahu saya satu pembelian Comolli yang layak. Giuntoli telah melakukan 150 kali lebih baik daripada Comolli. Ketika Anda diminta untuk menurunkan gaji sebesar 50 juta euro dan, setelah Anda menurunkannya, mereka mengatakan bahwa Anda tidak mencapai hasil, mudah untuk melakukan seperti yang dilakukan Comolli. Belanjakan uang di sana-sini. Giuntoli harus menurunkan gaji total: kita tidak bisa menilai seorang manajer seperti dalam fantacalcio. Ini bukan soal membeli dan menjual, dia harus melakukan banyak hal: mengelola tim dan melakukan hal-hal lain. Dia mungkin telah merekrut Di Gregorio yang ternyata salah, atau Koopmeiners yang akan kita beli semua, tetapi apa yang telah dilakukan Comolli? Dia merekrut David dan Openda. Tidak ada satu pun yang berhasil menonjol, yang membuat Anda berkata, 'Dia hebat'."
TENTANG PENJAGA GAWANG
Pada kesempatan lain sebelumnya, Viviano juga memberikan pendapatnya tentang pergantian penjaga gawang antara Di Gregorio dan Perin, di mana Perin awalnya menjadi cadangan dan baru-baru ini menjadi penjaga gawang utama. Dalam wawancara dengan Radio Radio, inilah yang dia katakan.
“Secara pribadi, saya lebih memilih Perin, tetapi ketika kita berbicara tentang Di Gregorio, kita tetap berbicara tentang kiper yang sangat baik. Jelas bahwa bermain untuk tim yang selama empat puluh tahun memiliki kiper-kiper terbaik dunia bukanlah hal yang mudah, ekspektasi sangat besar, dan di atas semua itu, setiap kesalahan yang dilakukan saat mengenakan jersey Juventus akan diperbesar dan sering kali ditonjolkan di atas penampilan yang baik. Saya tidak percaya bahwa tiba-tiba dari seorang kiper yang menjanjikan, dia menjadi yang terburuk.”