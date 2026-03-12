Juventus, Viviano: “Giuntoli 150 kali lebih baik dari Comolli, sebutkan satu pembelian yang layak dari orang Prancis itu"

Pada kesempatan lain sebelumnya, Viviano juga memberikan pendapatnya tentang pergantian penjaga gawang antara Di Gregorio dan Perin, di mana Perin awalnya menjadi cadangan dan baru-baru ini menjadi penjaga gawang utama. Dalam wawancara dengan Radio Radio, inilah yang dia katakan.

“Secara pribadi, saya lebih memilih Perin, tetapi ketika kita berbicara tentang Di Gregorio, kita tetap berbicara tentang kiper yang sangat baik. Jelas bahwa bermain untuk tim yang selama empat puluh tahun memiliki kiper-kiper terbaik dunia bukanlah hal yang mudah, ekspektasi sangat besar, dan di atas semua itu, setiap kesalahan yang dilakukan saat mengenakan jersey Juventus akan diperbesar dan sering kali ditonjolkan di atas penampilan yang baik. Saya tidak percaya bahwa tiba-tiba dari seorang kiper yang menjanjikan, dia menjadi yang terburuk.”