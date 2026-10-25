Juventus, Vidal dukung Conte: "Lebih baik daripada Guardiola dan Ancelotti, dia rekrutan senilai 100 juta. Saya akan kembali sebagai pelatih"

"Conte adalah pelatih luar biasa, yang terbaik dalam hal taktik: saya tidak heran para suporter memimpikan kepulangannya. Dia mengesankan dalam cara mempelajari pertandingan dan lawan, lalu menyampaikan kepada Anda apa yang harus dilakukan di lapangan. Dia seorang pemenang dan menularkan mentalitasnya kepada semua orang. Saya yakin Antonio mampu mengembalikan semangat dan ambisi untuk memenangi segalanya kepada Juve. Pengaruhnya sebesar pemain hebat, seperti rekrutan senilai 100 juta. Dia telah membuktikannya di mana pun: ketika Antonio memimpin Anda, Anda bisa yakin akan bersaing memperebutkan gelar liga sampai akhir. Dan hampir selalu menjadi juara. Namun, tak seorang pun bisa menang sendirian, termasuk dia: dia harus dikelilingi pemain-pemain hebat yang memiliki mentalitas kuat. Kami punya lini tengah terbaik di dunia: Pirlo, Marchisio, Pogba, saya... Dan tim yang spektakuler: hanya Liga Champions yang tidak kami menangi."





"Suatu kali saya membuatnya marah di Miami, saat tur musim panas. Dia membuat kami berlatih seperti orang gila. Pada dua hari terakhir, dia berkata: 'Saya beri kalian satu malam bebas, tetapi besok latihan pukul 8 pagi dan kita akan berlari, lalu kembali ke Italia.' Kami diizinkan kembali ke hotel paling lambat pukul 2 dini hari dan dijadwalkan berkumpul untuk keberangkatan bus pukul 8 pagi. Saya baru muncul pukul 8.10 dengan kacamata hitam. Wajah Conte gelap karena saya terlambat, dan dia membuat kami berkeringat habis-habisan. Saya berada di barisan paling depan, sampai sekarang saya tidak tahu bagaimana bisa: saya belum tidur dan agak kesulitan saat melewati tikungan."





"Bagi saya, dia termasuk tiga pelatih terbaik bersama Guardiola dan Ancelotti. Pep punya visi sepakbola yang luar biasa, Ancelotti hebat dalam mengelola tim dan para pemain. Conte adalah yang terbaik dalam hal taktik dan membuat semua orang siap mempertaruhkan nyawa untuknya di lapangan. Dia menularkan energi, kepercayaan diri, dan hasrat menang yang luar biasa. Inzaghi? Pelatih hebat, tetapi Conte berada di level lain: dia terlahir sebagai pemenang. Bukan kebetulan Inzaghi di Inter bertolak dari formasi 3-5-2 milik Antonio. Di antara keduanya, saya memilih Conte, tanpa keraguan sedikit pun. Setelah kepergian Conte, saya mendapat kesempatan bermain lebih sedikit daripada yang saya inginkan. Namun, saya tidak menyesal pernah berada di Inter: saya juga meraih gelar di sana."





"Ketimbang dari Spalletti, saya berharap lebih banyak dari Juve. Posisi keenam musim lalu adalah kegagalan, siapa pun pelatihnya. McKennie mirip saya? Bisa jadi, banyak yang mengatakan begitu. Namun, menurut saya sulit membandingkan saya dengan siapa pun. Saya punya karakteristik khusus: ketika bermain di lini tengah, saya suka merebut bola, mencetak gol, berlari, masuk ke kotak penalti, dan membantu tim di seluruh area lapangan."





"Selalu ada banyak hal yang dikatakan tentang kehidupan saya di luar lapangan, tetapi pada usia 39 tahun saya masih bermain. Saya sudah memenangi 27 trofi dan ingin mencapai 30 sebelum pensiun. Di mana pun saya berada, orang selalu berbicara buruk tentang saya, tetapi pada akhirnya yang penting adalah apa yang Anda tunjukkan saat bermain. Saya berlatih sepanjang hidup saya dengan intensitas yang luar biasa dan sejak kecil memiliki mentalitas pemenang. Saya tidak pernah bersembunyi, saya tidak punya penyesalan."