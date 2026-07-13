Juventus, upaya terakhir untuk mendatangkan Kolo Muani dari Paris Saint-Germain: jika gagal, mereka akan beralih ke Alexander Sorloth dari Atlético Madrid

Menurut La Gazzetta dello Sport, minggu ini mungkin benar-benar menjadi minggu yang menentukan. Terlepas dari hasilnya, Juventus telah berupaya merekrut Kolo Muani selama berminggu-minggu. Mereka telah menemukan titik temu terkait usulan untuk membawa kembali penyerang yang tumbuh besar di Nantes itu ke Turin melalui skema pinjaman dengan opsi pembelian yang menjadi kewajiban di bawah kondisi tertentu (yang menguntungkan), namun hingga saat ini mustahil untuk mencapai kesepakatan dengan harga sedikit di atas 30 juta euro. Jika skenario ini tidak berubah, rencana B sudah siap: Juventus siap kembali gencar mengejar Alexander Sorloth dari Atlético Madrid, yang pembicaraan mengenai dirinya tidak pernah terhenti. Pihak pemain asal Norwegia tersebut telah mencapai kesepakatan mengenai durasi kontrak dan gaji, yang disepakati sebelum Piala Dunia; masalahnya, dalam kasus ini pun, adalah soal finansial, dengan Atletico Madrid meminta 40 juta euro ditambah bonus untuk transfernya. Namun, ruang gerak negosiasi lebih luas dibandingkan dengan kasus Kolo Muani. Juventus masih bisa memainkan kartu Nico Gonzalez, yang musim lalu bermain di Madrid dan sangat dihargai oleh Diego Pablo Simeone.



