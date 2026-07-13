Masuk atau keluar. Ini adalah hari-hari yang menentukan bagi penyerang baru Juventus dan terutama bagi Kolo Muani. Bianconeri memulai musim baru hari ini, namun penyerang nomor 9 bertubuh kekar yang telah diminta Spalletti selama berbulan-bulan itu belum juga tiba. Masalah uang menjadi penyebab ketegangan antara Carnevali dan Paris Saint-Germain, yang memang telah membuka peluang untuk melepas mantan pemain Tottenham tersebut, namun tetap bersikukuh pada tuntutannya. Kini, setelah hubungan kembali membaik pasca-keretakan musim panas lalu yang disebabkan oleh mantan direktur eksekutif Damien Comolli, untuk mencapai titik temu diperlukan upaya lebih, dibutuhkan kerja sama dari kedua belah pihak. PSG harus menurunkan tawaran di bawah 50 juta, angka yang diminta untuk nilai transfer pemain Prancis yang bersinar di Eintracht Frankfurt, sementara Juventus harus menaikkan tawarannya. Kesepakatan dengan pihak pemain, yaitu kontrak lima tahun senilai 5,5 juta euro bersih per musim, belum cukup untuk memastikan Kolo Muani tetap berseragam hitam-putih.
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Juventus, upaya terakhir untuk mendatangkan Kolo Muani dari Paris Saint-Germain: jika gagal, mereka akan beralih ke Alexander Sorloth dari Atlético Madrid
RENCANA B SORLOTH
Menurut La Gazzetta dello Sport, minggu ini mungkin benar-benar menjadi minggu yang menentukan. Terlepas dari hasilnya, Juventus telah berupaya merekrut Kolo Muani selama berminggu-minggu. Mereka telah menemukan titik temu terkait usulan untuk membawa kembali penyerang yang tumbuh besar di Nantes itu ke Turin melalui skema pinjaman dengan opsi pembelian yang menjadi kewajiban di bawah kondisi tertentu (yang menguntungkan), namun hingga saat ini mustahil untuk mencapai kesepakatan dengan harga sedikit di atas 30 juta euro. Jika skenario ini tidak berubah, rencana B sudah siap: Juventus siap kembali gencar mengejar Alexander Sorloth dari Atlético Madrid, yang pembicaraan mengenai dirinya tidak pernah terhenti. Pihak pemain asal Norwegia tersebut telah mencapai kesepakatan mengenai durasi kontrak dan gaji, yang disepakati sebelum Piala Dunia; masalahnya, dalam kasus ini pun, adalah soal finansial, dengan Atletico Madrid meminta 40 juta euro ditambah bonus untuk transfernya. Namun, ruang gerak negosiasi lebih luas dibandingkan dengan kasus Kolo Muani. Juventus masih bisa memainkan kartu Nico Gonzalez, yang musim lalu bermain di Madrid dan sangat dihargai oleh Diego Pablo Simeone.
EKHATOR DAN PELLEGRINO
Dengan Openda dan David yang masih berada dalam skuad, sulit untuk mempercepat prosesnya, namun hingga akhir Agustus kami memperkirakan lini serang Juventus akan mengalami perombakan besar-besaran. Tanpa Vlahovic—yang untuk pertama kalinya sejak 2022 tidak akan bergabung dalam pemanggilan tim untuk musim baru—Ekhator telah didatangkan dari Genoa, dan Pellegrino juga berpotensi bergabung ke Turin, di mana saat ini sedang berlangsung pembicaraan dengan Parma yang bersedia melepasnya. Namun, pemain asal Argentina itu akan menjadi pelengkap bagi Kolo Muani atau Sorloth, bukan penggantinya. Lini depan Juve membutuhkan dan menginginkan pemain bintang, karena menyadari bahwa setelah tahun lalu, mereka tidak boleh lagi melakukan kesalahan.
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