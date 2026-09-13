Tentang absennya pemain: "Apakah absennya sosok pemimpin seperti Locatelli terasa? Tentu saja, dia adalah kapten dan pemain yang fundamental bagi kami. Namun kami tidak bisa bersembunyi di balik alasan absennya pemain".





Dan akhirnya: "Menurut saya, ini meninggalkan penyesalan dan kemarahan, karena pertandingan sudah berbalik menguntungkan kami. Kami harus punya keseimbangan dan pengelolaan momen yang lebih baik. Kami harus memahami bahwa gol bisa tercipta bahkan pada detik terakhir, hanya perlu sedikit perhatian lebih. Mulai besok kami harus beralih ke halaman berikutnya".



