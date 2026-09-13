Guglielmo Vicario, kiper Juventus, berbicara kepada DAZN mengomentari kekalahan Juventus 3-2 di markas Sassuolo: "Ada kekecewaan besar, saya paham keinginan untuk pergi memenangkan pertandingan karena Juventus punya kewajiban untuk melakukannya, tetapi keseimbangan hilang dan itu sudah banyak dibahas sepanjang pekan ini. Juventus tidak boleh kebobolan dua gol dengan cara seperti ini, kami harus lebih tenang dan seimbang karena kami punya tim berkualitas dan peluang akan tercipta."
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Juventus, tuding Vicario: "Kami tidak boleh kebobolan dua gol seperti itu. Kami butuh keseimbangan yang lebih baik"
Tentang absennya pemain: "Apakah absennya sosok pemimpin seperti Locatelli terasa? Tentu saja, dia adalah kapten dan pemain yang fundamental bagi kami. Namun kami tidak bisa bersembunyi di balik alasan absennya pemain".
Dan akhirnya: "Menurut saya, ini meninggalkan penyesalan dan kemarahan, karena pertandingan sudah berbalik menguntungkan kami. Kami harus punya keseimbangan dan pengelolaan momen yang lebih baik. Kami harus memahami bahwa gol bisa tercipta bahkan pada detik terakhir, hanya perlu sedikit perhatian lebih. Mulai besok kami harus beralih ke halaman berikutnya".
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