Berikut adalah siaran pers yang diterbitkan oleh klub Bianconeri: “Diego Pugno mengucapkan selamat tinggal kepada Juventus: penyerang kelahiran 2006 ini akan pindah dengan status pinjaman ke Ajax untuk musim depan. Bergabung dengan Bianconeri pada tahun 2021, penyerang muda ini telah menjalani bagian penting dari perkembangannya di dalam Akademi Pemuda kami. Perjalanan yang dipenuhi dengan tonggak-tonggak penting ini mencapai puncaknya pada Desember 2024 dengan momen spesial debutnya di Tim Utama, dalam laga Serie A yang digelar di kandang Lecce. Pada musim lalu, Pugno mencatatkan 9 penampilan dan mencetak 2 gol bersama Next Gen”.