Seorang talenta muda Italia lainnya meninggalkan negara kita dan bergabung dengan Ajax, salah satu klub paling bergengsi di Eropa. Ia adalah Diego Pugno, penyerang kelahiran 2006 yang berstatus pemain Juventus Next Gen, yang secara resmi bergabung dengan klub Belanda tersebut melalui skema peminjaman.
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Juventus, transfer Diego Pugno (lahir 2006) ke Ajax telah resmi: siapakah pemain Italia ketiga yang pindah ke Amsterdam setelah Lorenzo Lucca dan Daniele Rugani?
SIARAN PERS JUVE
Berikut adalah siaran pers yang diterbitkan oleh klub Bianconeri: “Diego Pugno mengucapkan selamat tinggal kepada Juventus: penyerang kelahiran 2006 ini akan pindah dengan status pinjaman ke Ajax untuk musim depan. Bergabung dengan Bianconeri pada tahun 2021, penyerang muda ini telah menjalani bagian penting dari perkembangannya di dalam Akademi Pemuda kami. Perjalanan yang dipenuhi dengan tonggak-tonggak penting ini mencapai puncaknya pada Desember 2024 dengan momen spesial debutnya di Tim Utama, dalam laga Serie A yang digelar di kandang Lecce. Pada musim lalu, Pugno mencatatkan 9 penampilan dan mencetak 2 gol bersama Next Gen”.
PEMAIN ITALIA KETIGA DI AJAX
Diego Pugno akan menjadi pemain sepak bola Italia ketiga yang mengenakan seragam bergengsi Ajax dalam sejarah klub Belanda tersebut. Sebelum dia, kehormatan tersebut pernah diraih oleh penyerang Napoli saat ini, Lorenzo Lucca (16 penampilan dan 2 gol), pada musim 2023/2024 saat dipinjamkan dari Pisa, serta bek Daniele Rugani (26 pertandingan dan satu gol), yang juga berasal dari Juventus dan pernah bermain untuk Ajax Amsterdam pada musim 2024/2025.
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