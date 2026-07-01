Juventus tidak terpaksa menjual: Carnevali yang menentukan arah kebijakan, di antara keuntungan modal dan Perjanjian Penyelesaian

Tanggal 30 Juni menandai penandatanganan Perjanjian Penyelesaian (Settlement Agreement) antara Juventus dan UEFA, yang poin-poin utamanya kami rangkum di bawah ini. Perjanjian ini berlaku selama tiga tahun, hingga musim 2027/28, dan berkaitan dengan pelanggaran terhadap Aturan Pendapatan Sepak Bola UEFA (UEFA Football Earnings Rule) selama periode tiga tahun 2022/23–2024/25. Perjanjian Penyelesaian tersebut mencakup:





- pembayaran sejumlah “tanpa syarat” sebesar 6,0 juta Euro, yang beban pembayarannya akan sepenuhnya dibebankan ke laporan laba rugi pada tahun buku 2025/26;

- pembayaran potensial atas jumlah “bersyarat” tambahan, sebesar maksimal 14 juta Euro, hanya jika terjadi ketidakpatuhan terhadap parameter ekonomi yang ditetapkan bersama UEFA untuk tahun buku saat ini dan dua tahun buku berikutnya; Perusahaan memperkirakan – berdasarkan kondisi saat ini – dapat memenuhi parameter tersebut dengan margin yang memadai dan, oleh karena itu, tidak perlu menanggung beban tersebut di masa depan;

- pembatasan olahraga standar yang berupa kewajiban untuk mematuhi batasan-batasan tertentu terkait biaya total pemain yang tercantum dalam apa yang disebut “Daftar A” menurut ketentuan UEFA, serta sanksi olahraga tambahan jika terjadi pelanggaran signifikan terhadap parameter ekonomi dan olahraga yang telah disepakati dengan UEFA".





Juventus menjelaskan bahwa ketentuan-ketentuan tersebut pada dasarnya sejalan dengan yang diantisipasi oleh Perusahaan dan dengan ketentuan yang biasanya diterapkan oleh UEFA kepada klub-klub lain. Perusahaan juga menambahkan bahwa jika parameter ekonomi dipatuhi secara agregat selama tiga tahun buku 2024/25 – 2026/27, Perusahaan akan memiliki kesempatan untuk keluar lebih awal dari ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Penyelesaian, dan menyatakan telah mematuhi parameter UEFA terkait Squad Cost Ratio per tanggal 31 Desember 2025, sebagaimana telah dilakukan pada pelaporan tanggal 31 Desember 2024.







