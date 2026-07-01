"Kami tidak perlu melepas pemain saat ini." Giovanni Carnevali, direktur eksekutif Juventus, pada hari Senin telah menyampaikan hal itu dengan jelas, khususnya mengenai Fabio Miretti, namun juga merujuk pada seluruh skuad. Pada akhirnya, Miretti tidak hengkang hingga 30 Juni, begitu pula dengan pemain lain dalam skuad tim utama. Dalam laporan keuangan yang ditutup pada 30 Juni, di bagian penjualan tercantum nama Giovanni Daffara, kiper kelahiran 2004, yang musim lalu mencatatkan musim gemilang di Serie B bersama Avellino, dan kini pindah ke Parma dengan nilai transfer 5 juta euro, tanpa klausul yang memungkinkan Juventus untuk membelinya kembali. Sementara itu, Juventus merekrut Jeff Ekhator seharga 18 juta euro termasuk bonus (16+2) ditambah hak kepemilikan David Puczka, yang dinilai senilai 5 juta euro, dari Genoa.
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Juventus tidak terpaksa menjual: Carnevali yang menentukan arah kebijakan, di antara keuntungan modal dan Perjanjian Penyelesaian
PERJANJIAN PENYELESAIAN
Tanggal 30 Juni menandai penandatanganan Perjanjian Penyelesaian (Settlement Agreement) antara Juventus dan UEFA, yang poin-poin utamanya kami rangkum di bawah ini. Perjanjian ini berlaku selama tiga tahun, hingga musim 2027/28, dan berkaitan dengan pelanggaran terhadap Aturan Pendapatan Sepak Bola UEFA (UEFA Football Earnings Rule) selama periode tiga tahun 2022/23–2024/25. Perjanjian Penyelesaian tersebut mencakup:
- pembayaran sejumlah “tanpa syarat” sebesar 6,0 juta Euro, yang beban pembayarannya akan sepenuhnya dibebankan ke laporan laba rugi pada tahun buku 2025/26;
- pembayaran potensial atas jumlah “bersyarat” tambahan, sebesar maksimal 14 juta Euro, hanya jika terjadi ketidakpatuhan terhadap parameter ekonomi yang ditetapkan bersama UEFA untuk tahun buku saat ini dan dua tahun buku berikutnya; Perusahaan memperkirakan – berdasarkan kondisi saat ini – dapat memenuhi parameter tersebut dengan margin yang memadai dan, oleh karena itu, tidak perlu menanggung beban tersebut di masa depan;
- pembatasan olahraga standar yang berupa kewajiban untuk mematuhi batasan-batasan tertentu terkait biaya total pemain yang tercantum dalam apa yang disebut “Daftar A” menurut ketentuan UEFA, serta sanksi olahraga tambahan jika terjadi pelanggaran signifikan terhadap parameter ekonomi dan olahraga yang telah disepakati dengan UEFA".
Juventus menjelaskan bahwa ketentuan-ketentuan tersebut pada dasarnya sejalan dengan yang diantisipasi oleh Perusahaan dan dengan ketentuan yang biasanya diterapkan oleh UEFA kepada klub-klub lain. Perusahaan juga menambahkan bahwa jika parameter ekonomi dipatuhi secara agregat selama tiga tahun buku 2024/25 – 2026/27, Perusahaan akan memiliki kesempatan untuk keluar lebih awal dari ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Penyelesaian, dan menyatakan telah mematuhi parameter UEFA terkait Squad Cost Ratio per tanggal 31 Desember 2025, sebagaimana telah dilakukan pada pelaporan tanggal 31 Desember 2024.
KEBIJAKAN KLUB
Kebijakan Juventus terkait penjualan pemain yang menguntungkan neraca keuangan sangat jelas: klub tidak akan menjual pemain hanya demi neraca keuangan, dengan harga berapa pun, melainkan berusaha menjualnya dengan harga yang pantas. Jika tidak bisa dijual dengan harga yang menguntungkan, lebih baik menghadapi risiko dikenai sanksi dari UEFA daripada menjual dengan harga murah. Itulah sebabnya Carnevali tidak melepas Miretti, dan tetap teguh pada angka yang diminta oleh Bianconeri (15 juta), yang tiga juta lebih tinggi dari tawaran Bologna (12 juta). Dan itulah sebabnya Juventus tidak mau mengalah dari permintaan yang diajukan kepada Atlético Madrid untuk melepas Nico Gonzalez secara permanen: Si Nyonya Tua meminta setidaknya 30 juta, sementara Colchoneros hanya menawarkan maksimal 25 juta. Pesan yang disampaikan Carnevali ke pasar transfer sangat jelas: Juventus tidak terpaksa untuk menjual. Mereka mendengarkan tawaran untuk siapa pun dan hanya bersedia melepas pemain dengan angka yang signifikan atau, untuk beberapa pemain, dengan angka yang benar-benar tidak bisa ditolak. Terlebih lagi karena mereka kini telah terbebas dari gaji Dusan Vlahovic yang sangat besar, yang dalam seminggu terakhir telah naik hingga 12 juta.