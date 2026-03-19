Juventus, Thuram ikuti latihan bersama, Vlahovic berharap dipanggil: kabar terbaru dari Continassa menjelang laga melawan Sassuolo

Kembalinya Dusan Vlahovic ke skuad tampaknya semakin dekat. Penyerang yang telah absen selama beberapa bulan ini tampaknya siap untuk kembali bermain, namun besok ia tidak akan ikut berlatih bersama tim demi manajemen beban latihan: sebuah keputusan yang telah direncanakan dan merupakan bagian dari program yang telah disusun untuk pemain asal Serbia tersebut. Dari markas Continassa, terdengar kabar bahwa kondisinya semakin membaik dan ia membutuhkan waktu untuk kembali menemukan ritme pertandingan. Oleh karena itu, Vlahovic mungkin akan kembali ke lapangan, meskipun hanya untuk beberapa menit, saat melawan Sassuolo, di momen yang krusial dalam hubungannya dengan Juventus karena masalah perpanjangan kontrak masih belum terselesaikan.