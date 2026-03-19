Edisi hari ini dari Tuttosport memberikan kabar terbaru dari kubu Juventus mengenai kondisi fisik Thuram dan Vlahovic menjelang pertandingan Sabtu malam pukul 20.45 melawan Sassuolo.
Juventus, Thuram ikuti latihan bersama, Vlahovic berharap dipanggil: kabar terbaru dari Continassa menjelang laga melawan Sassuolo
SU THURAM
Khephren Thuram mengalami memar parah di pergelangan kakinya pada babak kedua laga tandang di Udine dan terpaksa ditarik keluar pada menit ke-49. Menjelang pertandingan melawan Sassuolo, pemain asal Prancis itu hingga kemarin belum kembali berlatih bersama tim. Namun, dalam edisi hari ini, Tuttosport mengungkapkan bahwa rasa sakitnya mulai mereda dan cedera tersebut hampir pulih sepenuhnya. Pada titik ini, Spalletti berharap dapat memainkan Thuram sejak menit pertama, dengan kembalinya pemain tersebut ke tim utama yang dijadwalkan hari ini di Continassa. Menurut surat kabar tersebut, setelah kemenangan meyakinkan di Udine, Spalletti ingin mempertahankan susunan pemain yang sama, termasuk Thuram sendiri.
BAB VLAHOVIC
Kembalinya Dusan Vlahovic ke skuad tampaknya semakin dekat. Penyerang yang telah absen selama beberapa bulan ini tampaknya siap untuk kembali bermain, namun besok ia tidak akan ikut berlatih bersama tim demi manajemen beban latihan: sebuah keputusan yang telah direncanakan dan merupakan bagian dari program yang telah disusun untuk pemain asal Serbia tersebut. Dari markas Continassa, terdengar kabar bahwa kondisinya semakin membaik dan ia membutuhkan waktu untuk kembali menemukan ritme pertandingan. Oleh karena itu, Vlahovic mungkin akan kembali ke lapangan, meskipun hanya untuk beberapa menit, saat melawan Sassuolo, di momen yang krusial dalam hubungannya dengan Juventus karena masalah perpanjangan kontrak masih belum terselesaikan.