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Juventus v FC Internazionale - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Juventus, terbaik dan terburuk saat melawan Inter: bencana Di Gregorio, David bak hantu, secercah kilau Alajbegovic dan Kolo Muani

Juventus
Serie A

Pemain yang tampil memuaskan dan mengecewakan dari tim asuhan Spalletti dalam laga yang kalah dari Inter

Juventus kalah 2-1 dari Inter dalam Derby d'Italia yang dimainkan pada laga persahabatan di Optus Stadium, Perth, Australia. Untuk Inter, gol dicetak oleh Dimarco dan Diouf, sementara untuk Juventus Conceicao memperkecil ketertinggalan.


Berikut para pemain yang tampil apik dan yang mengecewakan di kubu Juventus.



  • TERATAS


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  • DOUGLAS LUIZ

    Presisi dalam umpan, merangkai alur permainan di lini tengah, dan dalam fase bertahan. Ia juga mencatatkan sebuah assist yang indah untuk Cambiaso, yang namun alih-alih menembak justru mencoba mengirim bola ke tengah. Dengan penampilan seperti ini, pemain Brasil tersebut, yang menjadi salah satu yang terbaik dalam pramusim Juventus, memperkuat tekadnya, dan peluangnya, untuk dipertahankan oleh Juventus.


  • Kolo Muani

    Ini adalah penampilan pertamanya musim ini, dan persiapannya tertinggal dibandingkan rekan-rekan setimnya, tetapi dibandingkan David yang melempem pada babak pertama, kehadirannya sudah mulai terasa, sebagai ujung tombak dan titik acuan serangan bagi rekan-rekannya, yang mencarinya dan, sering kali, menemukannya. Dalam gempuran akhir Juventus, ia menunjukkan bobotnya juga di dalam kotak penalti.


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  • ALAJBEGOVIC

    Dampaknya positif: kepala tegak, pandangan tertuju untuk menyerang lawan, dengan dua opsi sekaligus, yakni dribel dan tembakan, atau umpan untuk rekan setim, terutama kepada Kolo Muani dalam penampilan pertamanya dengan seragam Juventus. Masih tertinggal dalam persiapan, tetapi beberapa kilasan memberi harapan besar untuk masa depan, meski di akhir pertandingan ia melepaskan tembakan lemah pada bola yang bisa memberi gol penyeimbang bagi tim Spalletti.


  • CONCEICAO

    Masuk dengan sikap yang baik, dan mengeluhkan lambatnya rekan-rekannya dalam beberapa kesempatan memberinya umpan: di akhir pertandingan ia mencetak gol yang membuat kekalahan Juventus tidak terlalu pahit.

  • GAGAL

  • DAVID

    Benar-benar seperti hantu, berkeliaran tanpa menyentuh bola sepanjang babak pertama. Menjalani pramusim dan bermain dengan mengetahui bahwa klub Anda ingin menjual Anda tentu tidak mudah, tetapi (tidak) penampilan pemain Kanada itu benar-benar memalukan. Jika premisnya seperti ini, demi sang pemain dan Juventus, akan lebih baik menemukan solusi kepindahan yang memuaskan semua pihak.


  • DI GREGORIO

    Pada gol pertama Inter, yang dicetak Dimarco, Di Gregorio mungkin sedikit terlambat menjatuhkan diri, tetapi kesalahan utamanya ada pada mereka yang membiarkan pemain Inter itu leluasa membidik dan melepaskan tembakan tanpa gangguan dari dalam kotak penalti. Pada gol kedua, yang dicetak Diouf, kesalahan Di Gregorio justru terlihat jelas: pada penyelesaian jarak dekat namun tidak terlalu sulit dari pemain Inter itu, upaya penyelamatan dari kiper Juventus tersebut tampak kikuk dan ragu-ragu, dengan bola berakhir di dalam gawang.




  • Cambiaso

    Dibandingkan dengan pertandingan melawan Chelsea, saat ia menjadi salah satu yang terbaik, hari ini ia sangat tidak akurat dan banyak salah mengoper. Ia tidak memaksimalkan umpan cerdik dari Douglas Luiz, dengan memilih memberikan bola ke tengah kotak penalti ketimbang melepaskan tembakan kaki kiri dari posisi yang tidak sulit. Baik saat bertahan maupun saat menyerang, penampilannya tidak meyakinkan dan penuh dengan kesalahan-kesalahan kecil.


  • Susunan pertandingan

    JUVENTUS-INTER 1-2

    PENCETAK GOL: 20' Dimarco (I), 62' Diouf (I), 85' Conceiçao (J).


    JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu (46'Celik), Bremer (65' Rugani), Kelly (46'Cabal), Cambiaso (77' Boga); Douglas Luiz (46'Koopmeiners), Locatelli (65' Arthur); Zhegrova (46'Conceiçao), McKennie (65' Miretti), Yildiz (46'Alajbegovic); David (46'Kolo Muani). (Cadangan: Perin, Pinsoglio, Nava, Milik, Owusu, Puche, Oboavwoduo, Licina, Durmisi). Pelatih: Spalletti.


    INTER (3-5-2): Provedel (65' Martinez); Pavard (65' Bisseck), Bovio, Bastoni (58' Diouf); Luis Henrique, Barella (58' Frattesi), Calhanoglu (46'Zielinski), Mkhitaryan (58' Stankovic), Dimarco (46' Carlos Augusto); Esposito (65' Lavelli), Bonny (58' Iddrissou). (Cadangan: Di Gennaro, Mosconi, Marello, Maye, Topalovic, Farronato). Pelatih: Chivu.


    WASIT: Danaskos (Australia).


    KARTU KUNING: Rugani (J).

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