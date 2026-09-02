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Federico Gatti JuventusGetty Images

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Juventus: tawaran pertama Porto untuk Federico Gatti ditolak. Opsi Galatasaray dan Arab Saudi tetap terbuka

Transfers
F. Gatti
Juventus
FC Porto

Federico Gatti bisa meninggalkan Juventus. Menurut yang ditulis Alfredo Pedullà bek tengah eks Frosinone itu adalah pilihan utama Porto, yang telah melakukan upaya pertama, ditolak kembali oleh Carnevali. Formula peminjaman dengan hak opsi tidak disukai Juventus. Proposal baru sebelum Sabtu, 5 September, saat bursa transfer di Portugal ditutup, tidak dikesampingkan. Pemilik nomor 4 itu memahami bahwa bersama Spalletti peluang bermainnya terbatas, karena itulah ia ingin bergabung dengan Farioli. Mencoba pengalaman di luar negeri, untuk kembali bersaing memperebutkan tempat di Timnas Italia.

  • Siapa yang menginginkan Gatti

    Juventus ingin mendapatkan dana segar, karena itu hingga saat ini hanya membuka opsi pinjaman dengan kewajiban membeli atau penjualan secara permanen. Bek tersebut juga diminati kuat oleh Galatasaray dan sebuah klub Saudi Pro League. Gajinya mencapai 3,1 juta euro bersih, yang setara dengan lebih dari 5,7 juta euro bruto. Secara keseluruhan, biaya musiman sang pemain - tulis Calcio e Finanza - telah naik menjadi lebih dari 6,6 juta euro.

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