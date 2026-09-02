Juventus: tawaran pertama Porto untuk Federico Gatti ditolak. Opsi Galatasaray dan Arab Saudi tetap terbuka

Federico Gatti bisa meninggalkan Juventus. Menurut yang ditulis Alfredo Pedullà bek tengah eks Frosinone itu adalah pilihan utama Porto, yang telah melakukan upaya pertama, ditolak kembali oleh Carnevali. Formula peminjaman dengan hak opsi tidak disukai Juventus. Proposal baru sebelum Sabtu, 5 September, saat bursa transfer di Portugal ditutup, tidak dikesampingkan. Pemilik nomor 4 itu memahami bahwa bersama Spalletti peluang bermainnya terbatas, karena itulah ia ingin bergabung dengan Farioli. Mencoba pengalaman di luar negeri, untuk kembali bersaing memperebutkan tempat di Timnas Italia.