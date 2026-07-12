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Parma Calcio 1913 v Hellas Verona FC - Serie AGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Juventus, tawaran pertama kepada Parma untuk Pellegrino: rinciannya dan pernyataan Cherubini

Juventus
Transfers
M. Pellegrino
Parma Calcio 1913

Klub Bianconeri sedang berupaya untuk menghadiahkan seorang penyerang kepada Spalletti

Sambil menunggu kejelasan mengenai nasib Randal Kolo Muani, dan dengan kasus Vlahovic yang masih belum tuntas, Juventus berusaha mempercepat proses untuk menghadirkan penyerang baru bagi Luciano Spalletti, selain Jeff Ekhator, serta sambil menunggu kepastian mengenai masa depan para pemain seperti David, Openda, Zhegrova, dan Milik.


Menurut Tuttosport, pemain pertama yang mungkin bergabung adalah Mateo Pellegrino, pemain asal Argentina dari Parma, klub yang memiliki hubungan sangat baik dengan Juventus dan telah memberikan lampu hijau penuh untuk melepas sang pemain. Juve sangat bertekad untuk segera mengamankan penyerang tambahan tersebut, demikian dilaporkan surat kabar tersebut. Di sisi lain, Pellegrino tetap memprioritaskan Juve, meskipun minat dari sejumlah klub di Liga Premier dan La Liga tetap kuat.


  • ANGKA-ANGKA

    Dalam beberapa jam terakhir, menurut laporan Tuttosport, Parma dilaporkan telah menerima tawaran resmi pertama dari Juventus untuk hak kepemilikan penyerang asal Argentina tersebut. Secara spesifik: peminjaman selama satu tahun dengan biaya tertentu dan kewajiban pembelian sebesar 30 juta dengan syarat yang mudah dipenuhi (peringkat kesepuluh di Serie A). Bagaimana tanggapan Parma? Sebuah penolakan tegas, bukan karena nilai tawaran itu sendiri, melainkan karena kebutuhan untuk segera mendapatkan dana agar bisa mencari penggantinya di bursa transfer.


    Parma bersedia melepasnya dengan harga sekitar tiga puluh juta, secara permanen. Atau, sebagai alternatif, dengan menyusun kesepakatan peminjaman yang jauh lebih mahal. Kedua belah pihak, demikian kesimpulan surat kabar tersebut, sudah sangat dekat, dan akan membahasnya kembali dalam beberapa jam ke depan.


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  • CHERUBINI DIBUKA

    Federico Cherubini, CEO Parma, berbicara tentang Pellegrino seperti ini, sebagaimana dilansir oleh Gazzetta di Parma: "Masih terlalu dini untuk mengatakan apakah dia akan hengkang. Wajar saja, setelah datang dari Argentina saat masih muda dengan pengalaman terbatas dan mencatatkan prestasi seperti yang dia lakukan dalam dua musim, dia mungkin mendapat tawaran dari klub-klub besar. Dan wajar pula, di usia 24 tahun, dia ingin mencoba menembus level yang lebih tinggi. Belum tentu hal itu terjadi, tetapi jika memang terjadi, kami bisa memahaminya. Jika kami membiarkannya pergi, itu berarti kami tahu bisa mendapatkan dana yang diperlukan untuk diinvestasikan kembali dan mengembangkan klub.”

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