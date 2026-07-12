Sambil menunggu kejelasan mengenai nasib Randal Kolo Muani, dan dengan kasus Vlahovic yang masih belum tuntas, Juventus berusaha mempercepat proses untuk menghadirkan penyerang baru bagi Luciano Spalletti, selain Jeff Ekhator, serta sambil menunggu kepastian mengenai masa depan para pemain seperti David, Openda, Zhegrova, dan Milik.





Menurut Tuttosport, pemain pertama yang mungkin bergabung adalah Mateo Pellegrino, pemain asal Argentina dari Parma, klub yang memiliki hubungan sangat baik dengan Juventus dan telah memberikan lampu hijau penuh untuk melepas sang pemain. Juve sangat bertekad untuk segera mengamankan penyerang tambahan tersebut, demikian dilaporkan surat kabar tersebut. Di sisi lain, Pellegrino tetap memprioritaskan Juve, meskipun minat dari sejumlah klub di Liga Premier dan La Liga tetap kuat.



