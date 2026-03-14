Juventus, tanpa Vlahovic di Udine, dilema lini serang: Yildiz sebagai false nine, kasus David, senjata andalan Boga, serta keyakinan dan keraguan Spalletti

Apa saja pilihan formasi yang akan diambil Spalletti? Kelebihan dan kekurangan dari semua opsi tersebut

Menjelang pertandingan malam ini di kandang Udinese, yang merupakan laga pekan ke-29 Serie A, Luciano Spalletti, pelatih Juventus, tidak memanggil Dusan Vlahovic: penyerang asal Serbia itu belum pulih sepenuhnya dan kembalinya ia diperkirakan pada pekan depan, saat Bianconeri akan menghadapi Sassuolo.

Sebaliknya, Arkadiusz Milik kembali masuk dalam daftar. Penyerang asal Polandia ini musim ini hanya dipanggil dua kali, pada 20 dan 27 Desember, untuk pertandingan melawan Roma dan Pisa, namun selalu duduk di bangku cadangan. 

Mengingat absennya Vlahovic yang semakin lama, bagaimana susunan penyerang Juventus di Udine? Salah satu opsi bisa jadi formasi 4-2-3-1: Perin; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceiçao, McKennie, Boga; Yildiz. Pelatih: Spalletti.

Namun, tidak sepenuhnya tertutup kemungkinan bahwa, pada akhirnya, Spalletti akan memilih solusi yang lebih konservatif, dengan kembali menempatkan David sebagai penyerang tengah, meskipun ada kekecewaan atas penampilannya dalam pertandingan pekan lalu melawan Pisa. Di belakang pemain Kanada tersebut akan bermain Yildiz, McKennie, dan Conceicao, dengan Boga di bangku cadangan.

Namun, mari kita lihat secara detail situasi masing-masing penyerang Si Nyonya Tua. 

  • YILDIZ, PENYERANG PSEUDO-NOMOR 9

    Dalam pertandingan terakhir melawan Pisa, Spalletti dapat mengamati secara langsung keserbagunaan Kenan Yıldız, yang diturunkan pada babak kedua dalam peran baru sebagai false nine. Setelah Jonathan David diganti dan Jérémie Boga masuk, pemain bernomor punggung 10 Bianconeri itu dipindahkan ke posisi tengah lini serang. Talenta asal Turki ini merespons dengan penampilan gemilang: pertama, umpan matang untuk sundulan Andrea Cambiaso yang memecah kebuntuan, lalu golnya sendiri dengan tendangan kaki kanan yang tepat ke sudut gawang.

    Berkat eksperimen yang berhasil, Yildiz juga bisa bermain sebagai false nine melawan Udinese, dan kali ini sejak awal. Namun, perhatikan kata-kata yang diucapkan Spalletti setelah Juventus-Pisa: "Ada momen-momen dalam pertandingan, Yildiz mencetak gol tapi ruang sudah terbuka, tim sudah unggul. Kenan lebih mudah jika memulai dari sayap, dia juga lebih suka memulai dari sana. Dan dia juga mendapat penjagaan yang berbeda di sayap, berbeda dari yang dia terima saat bermain di tengah. Dengan penyerang tengah, itu akan lebih baik baginya, karena dia tidak akan menerima pukulan-pukulan itu." Kata-kata yang mengindikasikan Yildiz di posisi alaminya di sayap kiri, dengan kebebasan untuk masuk ke tengah, dan bukan hipotesis melihat pemain Turki itu di posisi penyerang tengah.  

  • DAVID, KESEMPATAN LAGI?

    Perhatian juga tertuju pada Jonathan David. Penyerang asal Kanada itu tampil kurang meyakinkan dalam laga terakhir melawan Pisa dan diganti pada babak pertama, namun ia mungkin akan segera mendapat kesempatan lagi untuk bermain sejak menit pertama. Tujuannya adalah mengakhiri puasa gol yang berlangsung sejak 1 Februari, hari ketika ia mencetak gol terakhirnya melawan Parma. Mencetak gol di Udine bisa mengubah tidak hanya akhir musim Juventus, tetapi juga performa pribadi mantan pemain Lille OSC tersebut. 

    Terlepas dari kembalinya Vlahovic, yang bagaimanapun juga akan mengurangi ruang dan menit bermain David. 

  • Apakah BOGA Sedang Berkompetisi?

    Salah satu hal paling positif dari pertandingan terakhir tak diragukan lagi adalah penampilan Jérémie Boga. Masuk pada babak kedua menggantikan David, pemain asal Pantai Gading ini memberikan energi baru bagi serangan Juventus. Ditempatkan di sayap kiri, Boga langsung memberikan dampak: setelah memberikan umpan kepada Pierre Kalulu saat melawan Lazio, ia pun mencetak gol keduanya secara berturut-turut. Pertama, tendangan voli yang indah melawan Roma, kemudian gol penutup melawan Pisa melalui aksi individu yang memastikan skor akhir 4-0.

    Penampilannya tidak luput dari perhatian. Melawan Udinese, tidak tertutup kemungkinan Spalletti akan memainkannya sejak menit pertama, namun kemampuannya untuk mengubah jalannya pertandingan saat masuk sebagai pengganti cenderung membuatnya lebih mungkin memulai dari bangku cadangan dan masuk kemudian. Kata-kata Spalletti setelah pertandinganJuve-Pisa, dalam hal ini, sangat jelas: "Dia memiliki kualitas, tapi kadang-kadang agak lembek, dia harus lebih tegas, lebih agresif. Bangku cadangan bukan ruang tunggu, itu adalah bagian lapangan tambahan. Dalam sepak bola, yang masuk adalah yang bisa memberikan dampak di momen krusial pertandingan."

  • CONCEICAO: TITIK TETAP

    Sebaliknya, tidak ada keraguan mengenai Francisco Conceicao, yang selalu menjadi salah satu pemain terbaik di lapangan dalam beberapa pertandingan terakhir Juventus. Pemain sayap asal Portugal ini akan menjadi starter melawan Udinese dan akan beroperasi di sayap kanan dalam formasi 4-2-3-1 yang dirancang oleh Spalletti. Ia merupakan pilar penting dalam skema serangan Bianconeri, yang sekali lagi diharapkan dapat memberikan unsur ketidakpastian dan kualitas dalam situasi satu lawan satu.

  • OPENDA DAN ZHEGROVA TETAP DI BANGKU CADANGAN...

    Dan terakhir, selain Milik yang kembali dari cedera—yang, kecuali ada kejutan di Udine, kemungkinan besar akan duduk di bangku cadangan—ada kasus Lois Openda. Pemain asal Belgia ini, yang mungkin merupakan pemain paling mengecewakan di seluruh skuad Juventus musim ini, kini menjadi pilihan terakhir Spalletti dalam rotasi lini serang. Hal yang sama juga berlaku untuk kekecewaan besar lainnya di musim ini bagi Bianconeri, Edon Zhegrova

