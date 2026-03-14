Juventus, tanpa Vlahovic di Udine, dilema lini serang: Yildiz sebagai false nine, kasus David, senjata andalan Boga, serta keyakinan dan keraguan Spalletti

Menjelang pertandingan malam ini di kandang Udinese, yang merupakan laga pekan ke-29 Serie A, Luciano Spalletti, pelatih Juventus, tidak memanggil Dusan Vlahovic: penyerang asal Serbia itu belum pulih sepenuhnya dan kembalinya ia diperkirakan pada pekan depan, saat Bianconeri akan menghadapi Sassuolo.

Sebaliknya, Arkadiusz Milik kembali masuk dalam daftar. Penyerang asal Polandia ini musim ini hanya dipanggil dua kali, pada 20 dan 27 Desember, untuk pertandingan melawan Roma dan Pisa, namun selalu duduk di bangku cadangan.

Mengingat absennya Vlahovic yang semakin lama, bagaimana susunan penyerang Juventus di Udine? Salah satu opsi bisa jadi formasi 4-2-3-1: Perin; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceiçao, McKennie, Boga; Yildiz. Pelatih: Spalletti.

Namun, tidak sepenuhnya tertutup kemungkinan bahwa, pada akhirnya, Spalletti akan memilih solusi yang lebih konservatif, dengan kembali menempatkan David sebagai penyerang tengah, meskipun ada kekecewaan atas penampilannya dalam pertandingan pekan lalu melawan Pisa. Di belakang pemain Kanada tersebut akan bermain Yildiz, McKennie, dan Conceicao, dengan Boga di bangku cadangan.

Namun, mari kita lihat secara detail situasi masing-masing penyerang Si Nyonya Tua.