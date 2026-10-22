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Emanuele Tramacere
Diterjemahkan oleh

Juventus Tak Menyerah Kejar Tomori: Bisa Datangkan Bek AC Milan dengan Biaya Murah Jika Bremer Hengkang

Juventus
AC Milan
Serie A
Bayer Leverkusen
G. Bremer
F. Tomori

Juventus menatap bursa transfer musim dingin mendatang dengan rencana yang jelas, tetapi juga menghadapi satu keraguan besar. Dalam beberapa hari terakhir, polemik Bremer kembali mencuat akibat pernyataannya. Luciano Spalletti pun terpaksa mengumpulkan tim dan mempertemukan semua pihak untuk berusaha menyatukan tim kembali.

Di tengah situasi keuangan yang tidak mudah dan kembali munculnya minat terhadap pemain asal Brasil milik Bayer Leverkusen, direktur olahraga Frederic Massara kembali memikirkan langkah yang bisa diambil pada bursa transfer musim dingin. Satu nama pun segera kembali mengemuka sebagai pengganti mantan pemain Torino itu jika ia hengkang: Fikayo Tomori.


  • Bremer dan biaya yang tercatat dalam neraca

    Dengan kontrak yang berlaku hingga 30 Juni 2029 dan terakhir diperpanjang pada Agustus 2024, beban Bremer dalam pembukuan klub berangsur-angsur menurun selama bertahun-tahun. Per 30 Juni 2026, nilai bukunya yang tersisa sekitar €20 juta, dan pada Januari nilainya akan turun menjadi sekitar €16 juta. Angka itulah yang menjadi patokan awal untuk memperoleh keuntungan dari penjualannya. Namun, yang lebih membebani biaya klub adalah gajinya sebesar €5 juta bersih per tahun, atau €9,2 juta sebelum pajak. Jumlah itu menempatkannya di antara tiga pemain dengan beban terbesar dalam pembukuan klub.


  • DIJUAL PADA JANUARI?

    Berangkat dari angka-angka ini, Carnevali dan Massara, yang wajib mengurangi beban biaya skuad dalam neraca keuangan sesuai kesepakatan dengan UEFA dalam perjanjian penyelesaian, mulai mempertimbangkan langkah di bursa transfer. Setelah penjualan pada musim panas gagal terwujud, ketertarikan Bayer Leverkusen bisa menjadi jalan keluar yang sempurna jika datang tawaran finansial yang sangat menguntungkan.

    Bremer tidak lagi tak tersentuh, tetapi siapa pun yang menginginkannya harus membayar klub dengan jumlah yang jauh lebih besar daripada €35 juta yang dibicarakan di Jerman.

  • Tomori, pemain idaman Massara

    Bagaimana jika penjualan Bremer benar-benar terwujud? Juventus mau tak mau harus kembali mencari bek di bursa transfer. Dalam hal ini, menurut laporan Gazzetta dello Sport, nama yang paling diinginkan direktur olahraga Massara tetap Fikayo Tomori.

    Tomori sudah lama menjadi incaran Massara sejak masa mereka menjuarai Serie A bersama Milan. Saat ini, kontraknya akan berakhir pada 30 Juni 2027 dan pada musim panas ia sempat dikeluarkan dari skuad oleh Amorim. Statusnya memungkinkan Juventus merekrutnya dengan biaya rendah, sekaligus menyisakan ruang gerak yang luas untuk menuntaskan perekrutan pemain di lini serang yang telah lama didambakan.

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