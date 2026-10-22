Juventus menatap bursa transfer musim dingin mendatang dengan rencana yang jelas, tetapi juga menghadapi satu keraguan besar. Dalam beberapa hari terakhir, polemik Bremer kembali mencuat akibat pernyataannya. Luciano Spalletti pun terpaksa mengumpulkan tim dan mempertemukan semua pihak untuk berusaha menyatukan tim kembali.

Di tengah situasi keuangan yang tidak mudah dan kembali munculnya minat terhadap pemain asal Brasil milik Bayer Leverkusen, direktur olahraga Frederic Massara kembali memikirkan langkah yang bisa diambil pada bursa transfer musim dingin. Satu nama pun segera kembali mengemuka sebagai pengganti mantan pemain Torino itu jika ia hengkang: Fikayo Tomori.



