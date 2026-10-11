Berusia 22 tahun, bertinggi 191 cm, eksplosif, dan piawai memainkan bola dengan kaki (di liga Brasil ia mencatat rata-rata 20/25 umpan progresif sukses per pertandingan), Morisco sudah pernah dipanggil oleh Ancelotti, yang menurunkannya sebagai starter dalam laga persahabatan melawan India. Laga itu dimenangi 4-0, antara lain berkat dua penyelamatan ajaibnya.





Di tanah airnya, ia sudah dianggap sebagai penerus Alisson dan lebih diunggulkan daripada pesaingnya, Hugo Souza dari Corinthians. Kontraknya bersama Coritiba akan berakhir pada Desember 2027, sehingga dana antara 5 dan 8 juta seharusnya cukup untuk mendapatkannya.





Morisco akan menjadi pilihan spekulatif bagi Juventus, yang selain Vicario, harus merekrut dua kiper lagi mengingat situasi Neto dan Pinsoglio. Karena itu, dan dengan mempertimbangkan batasan dalam Settlement Agreement, Carnevali mengesampingkan pengeluaran besar untuk posisi tersebut. Pengecualian hanya mungkin dibuat untuk Palmisani.