Juventus, Spalletti: "Yildiz layak dapat nilai 9? Dia belum menguasai seni seperti orang yang mendorongnya dari belakang."

Pernyataan pelatih Juventus setelah kemenangan atas Udinese.

Juventus mengalahkan Udinese dengan skor 1-0 dan kembali ke peringkat keempat setidaknya untuk satu malam, sambil menunggu hasil pertandingan antara Como dan Roma.

Berbicara kepada Sky Sport setelah pertandingan, pelatih Luciano Spalletti mengomentari jalannya pertandingan dan kemenangan akhir tersebut: "Kami bermain sangat baik, mempertahankan intensitas permainan untuk bisa mengakhiri pertandingan secepat mungkin. Kami sebenarnya sudah berhasil melakukannya, tapi tidak apa-apa, kami bermain melawan tim yang sangat kuat."

    Beberapa kata juga tentang peran para penyerang kami hari ini: "Boga, yang belum pernah saya tempatkan di posisi itu sebelumnya. Saya selalu melihatnya bermain di sayap kiri, dan dia bergerak dengan baik sebagai penyerang. Yildiz belum terlalu nyaman sebagai penyerang; dia belum menguasai trik-trik yang dibutuhkan untuk menghadapi pemain yang mengawalnya dari belakang."

    • Iklan

  • CAMBIASO DAN INSIDER DENGAN MAROCCHI

    Dalam sesi wawancara pasca-pertandingan di Sky Sport, komentator Marocchi bertanya: "Cambiaso selalu bergerak aktif di lapangan. Apakah masalah yang dia timbulkan bagi lawan lebih banyak, atau masalah yang dia timbulkan bagi pelatih?" Spalletti menjawab, "Jika dia tidak bergerak ke sana-sini di lapangan, dia tidak akan bermain lagi. Jika dia mendengarkanmu, dia tidak akan bermain lagi. Lebih baik baginya untuk bergerak ke sana-sini di lapangan, karena dia pandai bermain sebagai gelandang."

  • TIDAK KEBOBOL DALAM DUA LAGA TERAKHIR

    Akhirnya, gawang tak kebobolan kembali tercapai: "Saya melihat adanya peningkatan saat kami lebih banyak menguasai bola. Konsistensi dalam menguasai bola ini tidak boleh sekadar latihan semata, melainkan harus bertujuan untuk membuka ruang guna menciptakan peluang. Kita harus berani mengambil risiko, tetapi risiko tersebut harus dievaluasi dengan baik. Dan malam ini, kami tampil sempurna."

