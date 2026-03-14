Juventus mengalahkan Udinese dengan skor 1-0 dan kembali ke peringkat keempat setidaknya untuk satu malam, sambil menunggu hasil pertandingan antara Como dan Roma.

Berbicara kepada Sky Sport setelah pertandingan, pelatih Luciano Spalletti mengomentari jalannya pertandingan dan kemenangan akhir tersebut: "Kami bermain sangat baik, mempertahankan intensitas untuk bisa mengakhiri pertandingan secepat mungkin. Kami sebenarnya berhasil melakukannya, tapi tak apa-apa, kami bermain melawan tim yang sangat kuat."