Pelatih Juventus,Luciano Spalletti, berbicara kepada DAZN beberapa menit sebelum laga kandang melawan Sassuolo, yang merupakan pertandingan pada pekan ke-30 Serie A: "Baiklah, di stadion yang begitu indah dan dengan semua dukungan ini, kita sedang berada di momen terindah dalam karier kita."
Juventus, Spalletti: "Vlahovic akan turun ke lapangan? Kita perlu melihat kebutuhannya di babak kedua. Boga telah menunjukkan ciri khasnya"
"Itulah yang telah dibangun oleh pelatih Sassuolo; dia tahu apa yang diinginkannya. Mereka adalah salah satu tim terkuat saat merebut bola kembali: kita harus tetap terorganisir, meskipun pada akhirnya kita harus menyerang untuk mencetak gol. Mereka hebat dalam bertahan, jadi kita harus bersedia mengambil beberapa risiko. Ketika sudah mengenal mereka, risikonya pun berkurang."
Selanjutnya, ia menggambarkan penampilan dan permainan Boga: "Dia bermain sangat bagus, langsung menunjukkan ciri khasnya, yaitu sprint cepat dan teknik yang apik di ruang sempit. Semua orang bilang dia belum pernah bermain di lini tengah, tapi ternyata dia tampil sangat baik. Dia selalu bisa menemukan ruang kosong, dan kita harus pandai memberinya umpan, meski dia juga harus ikut bermain sebagai bagian dari tim."
VLAHOVIC
Terakhir, Spalletti menutup pembicaraannya dengan menyinggung kemungkinan Vlahovic kembali turun ke lapangan, meskipun hanya sebentar: "Kami pernah mengalami masa-masa tanpa penyerang tengah, hari ini kami memiliki empat penyerang tengah di bangku cadangan: kita harus lihat kebutuhan apa yang akan muncul di babak kedua."