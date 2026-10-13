Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
CM Juventus Inside Spalletti 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti
Diterjemahkan oleh

Juventus, Spalletti terlalu keras terhadap diri sendiri dan menimbulkan keraguan dalam tim. Ia bahkan sudah "kalah" dari Pisacane sehari sebelumnya

Juventus
L. Spalletti
F. Pisacane
FEATURES

Pernyataan dan sikap pelatih Juventus menimbulkan banyak tanda tanya.

Luciano Spalletti seperti apa yang kini melatih Juventus?Apakah ia sosok inspiratif, intuitif, dan terkadang jenius yang membawa Napoli meraih Scudetto 2023? Atau Spalletti yang muram, sulit ditebak, dan kerap berubah-ubah dalam mengambil keputusan, seperti yang kita lihat saat ia menangani tim nasional Italia, sejak Piala Eropa 2024 yang berakhir buruk hingga kegagalan melawan Norwegia?


Jika mencermati cara pelatih Juventus itu berkomunikasi, sejumlah pernyataannya dalam beberapa hari terakhir menimbulkan pertanyaan tentang kemampuan Spalletti menangani tim dan lingkungan yang sudah bertahun-tahun kehilangan identitas sebagai pemenang. Mari mulai dari nada pernyataannya seusai laga melawan Cagliari, ketika Spalletti memberi penekanan kuat dan menggunakan kata-kata penuh penekanan untuk menyatakan bahwa, pada fase ini, ia dan para pemain bukan sekadar bermain untuk memenangi pertandingan, melainkan bahkan mempertaruhkan karier dan kehidupan mereka sebagai insan olahraga. Bagi tim dan klub yang, setelah bertahun-tahun mengalami perubahan dan perombakan mendadak, tengah mencari kesinambungan dan ketenangan, penekanan soal 'hidup atau mati' dalam olahraga itu terasa berlebihan. Dari Spalletti, pernyataan itu juga terasa tidak adil bagi dirinya sendiri ketika ia berkata: "Yang saya pertaruhkan bukan hasil malam ini, melainkan akhir yang baik bagi karier saya, karena usia saya sekarang sudah 70 tahun."


Kata-kata yang terkesan 'final' itu hampir seolah menyembunyikan rasa tidak aman dan ketidakpastian, seperti ketika Spalletti menyatakan: "Suporter memimpikan Conte? Saya tidak ingin mengecewakan Carnevali dan akan berusaha menjadi pelatih yang ia inginkan." Namun, apa maksudnya 'menjadi'? Jika Carnevali memilih untuk terus bersama Spalletti, kemungkinan ia sudah menganggap Spalletti sebagai pelatih yang diinginkannya. Jika tidak, ia tentu sudah menggantinya. Jadi, pertanyaannya: apakah nada pernyataan Spalletti memotivasi tim atau justru menambah keraguan mereka?


  • Spalletti Keliru Soal Pisacane

    Bab tersendiri menyangkut perdebatan antara Spalletti dan Fabio Pisacane, pelatih Cagliari. Kesan yang muncul, Spalletti sudah kalah dalam adu pernyataan dari kejauhan dengan Pisacane sejak menjelang pertandingan, bahkan sebelum kata-kata yang ia tujukan kepada koleganya yang lebih muda itu setelah peluit akhir berbunyi. Pada Sabtu, 24 jam sebelum pertandingan, Pisacane lebih dulu berbicara dalam konferensi pers dan menyatakan: "Juventus bukan tim yang sempurna." Dari Turin, juga dalam konferensi pers, Spalletti membalas: "Pisacane dan Giulini pantas mendapatkan poin yang mereka miliki, tetapi tidak pantas mendapatkan kemenangan tahun lalu. Kemenangan itu tidak pantas mereka dapatkan."


    Terlepas dari dugaan Cagliari mengulur waktu, yang semestinya dikeluhkan Spalletti kepada wasit, bukan kepada Pisacane, kesan yang muncul adalah sudah ada sesuatu yang terpendam dalam diri pelatih asal Certaldo itu sejak pertandingan musim lalu. Hal itu membuatnya kesal menjelang pertandingan dan kemudian tercermin dalam sikapnya seusai laga. Sikap tersebut jelas patut dikecam dan keliru. Sikap itu membuat Spalletti dijatuhi skorsing satu pertandingan dengan alasan berikut: "Karena setelah pertandingan, ia menunjukkan sikap provokatif terhadap pelatih tim lawan yang menimbulkan ketegangan di antara anggota kedua bangku cadangan." Pisacane juga dijatuhi skorsing satu pertandingan, dengan alasan berikut: "Karena setelah pertandingan, ia bereaksi terhadap perilaku provokatif pelatih tim lawan sehingga memperuncing ketegangan di antara anggota kedua bangku cadangan."


    Singkatnya, Spalletti memprovokasi, Pisacane bereaksi.


    Kembali ke pertanyaan awal: Spalletti versi mana yang sedang melatih Juventus? Atau, dengan kata lain: bolehkah pelatih Juventus sampai dijatuhi skorsing karena memicu perselisihan dengan pelatih Cagliari?




    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
Pertandingan berikutnya
CEL

CEL

Europa League

15 Okt 2026

JUV

JUV