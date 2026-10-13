Luciano Spalletti seperti apa yang kini melatih Juventus?Apakah ia sosok inspiratif, intuitif, dan terkadang jenius yang membawa Napoli meraih Scudetto 2023? Atau Spalletti yang muram, sulit ditebak, dan kerap berubah-ubah dalam mengambil keputusan, seperti yang kita lihat saat ia menangani tim nasional Italia, sejak Piala Eropa 2024 yang berakhir buruk hingga kegagalan melawan Norwegia?





Jika mencermati cara pelatih Juventus itu berkomunikasi, sejumlah pernyataannya dalam beberapa hari terakhir menimbulkan pertanyaan tentang kemampuan Spalletti menangani tim dan lingkungan yang sudah bertahun-tahun kehilangan identitas sebagai pemenang. Mari mulai dari nada pernyataannya seusai laga melawan Cagliari, ketika Spalletti memberi penekanan kuat dan menggunakan kata-kata penuh penekanan untuk menyatakan bahwa, pada fase ini, ia dan para pemain bukan sekadar bermain untuk memenangi pertandingan, melainkan bahkan mempertaruhkan karier dan kehidupan mereka sebagai insan olahraga. Bagi tim dan klub yang, setelah bertahun-tahun mengalami perubahan dan perombakan mendadak, tengah mencari kesinambungan dan ketenangan, penekanan soal 'hidup atau mati' dalam olahraga itu terasa berlebihan. Dari Spalletti, pernyataan itu juga terasa tidak adil bagi dirinya sendiri ketika ia berkata: "Yang saya pertaruhkan bukan hasil malam ini, melainkan akhir yang baik bagi karier saya, karena usia saya sekarang sudah 70 tahun."





Kata-kata yang terkesan 'final' itu hampir seolah menyembunyikan rasa tidak aman dan ketidakpastian, seperti ketika Spalletti menyatakan: "Suporter memimpikan Conte? Saya tidak ingin mengecewakan Carnevali dan akan berusaha menjadi pelatih yang ia inginkan." Namun, apa maksudnya 'menjadi'? Jika Carnevali memilih untuk terus bersama Spalletti, kemungkinan ia sudah menganggap Spalletti sebagai pelatih yang diinginkannya. Jika tidak, ia tentu sudah menggantinya. Jadi, pertanyaannya: apakah nada pernyataan Spalletti memotivasi tim atau justru menambah keraguan mereka?



