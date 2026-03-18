Juventus, Spalletti tentang Yildiz: "Pangeran baru sepak bola adalah pemuda dari sebelah"

Pelatih kini sudah yakin sepenuhnya akan kualitas luar biasa pemain andalannya

Dalam wawancara yang diterbitkan hari ini di halaman Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni mengungkapkan percakapannya dengan pemain nomor 10 Juventus, Kenan Yildiz, yang pada gilirannya menceritakan kepadanya percakapan yang baru saja terjadi dengan pelatih Luciano Spalletti. 

  • JABATAN SPALLETTI

    Z: "Sebelum bertemu denganmu, aku sempat berbincang sebentar dengan Spalletti. Dia sangat mengagumimu dan tidak menyembunyikannya; dia bilang kamu tak terhentikan dan setiap hari kamu terus menambah wawasan. Dia merasa sangat lucu saat kalian semua memeluknya di hari ulang tahunnya, dan kamu membelai kepalanya." 

    Y: "Rasanya enak disentuh. (tersenyum, red). Dia pelatih hebat dan pria istimewa, pria yang penuh emosi."
    Z: "Tahukah kamu bagaimana dia mendeskripsikanmu?"

    Y: "Tidak, bagaimana?" Z: "Pangeran sepak bola
    yang baru adalah anak tetangga.

  • MUSIM YILDIZ

    Pada bulan Maret, Yildiz sudah mencatatkan "double-double": 10 gol dan 10 assist dalam 39 pertandingan di semua kompetisi. Rinciannya sebagai berikut: 9 gol dan 7 assist di Serie A, serta 1 gol dan 3 assist di Liga Champions. Penampilan tersebut membuatnya mendapatkan perpanjangan kontrak hingga 2030 dan gaji sebesar 7 juta euro per tahun, yang tertinggi di skuad mulai Juni. 

