Juventus, Spalletti tentang Yildiz: "Pangeran baru sepak bola adalah pemuda dari sebelah"
JABATAN SPALLETTI
Z: "Sebelum bertemu denganmu, aku sempat berbincang sebentar dengan Spalletti. Dia sangat mengagumimu dan tidak menyembunyikannya; dia bilang kamu tak terhentikan dan setiap hari kamu terus menambah wawasan. Dia merasa sangat lucu saat kalian semua memeluknya di hari ulang tahunnya, dan kamu membelai kepalanya."
Y: "Rasanya enak disentuh. (tersenyum, red). Dia pelatih hebat dan pria istimewa, pria yang penuh emosi."
Z: "Tahukah kamu bagaimana dia mendeskripsikanmu?"
Y: "Tidak, bagaimana?" Z: "Pangeran sepak bola
yang baru adalah anak tetangga."
MUSIM YILDIZ
Pada bulan Maret, Yildiz sudah mencatatkan "double-double": 10 gol dan 10 assist dalam 39 pertandingan di semua kompetisi. Rinciannya sebagai berikut: 9 gol dan 7 assist di Serie A, serta 1 gol dan 3 assist di Liga Champions. Penampilan tersebut membuatnya mendapatkan perpanjangan kontrak hingga 2030 dan gaji sebesar 7 juta euro per tahun, yang tertinggi di skuad mulai Juni.