ZHEGROVA DAN PARA PEMAIN TIM NASIONAL

"Dia adalah salah satu dari mereka yang berganti rompi dalam dua sesi latihan terakhir, antara pemain inti dan non-inti - lapor Tuttosport -. Yang lain dalam kondisi baik, semuanya kembali ke kondisi mental yang tepat, mereka berlatih dengan baik dalam hal konsentrasi dan ritme dalam beberapa hari terakhir. Dalam hal ini juga kami menyesuaikan beban latihan berdasarkan kapan mereka kembali. Kami senang memiliki para pemain yang tersedia saat ini dan dengan kondisi mereka".





CAGLIARI

"Pisacane dan Giulini pantas dengan poin yang mereka miliki, tetapi tidak dengan kemenangan tahun lalu. Kemenangan itu tidak pantas mereka dapatkan. Kami tahu ini akan menjadi pertandingan yang sulit, mereka dengan sengaja memberi Anda sedikit ruang dan mengundang Anda untuk memainkan laga di area mereka sendiri dengan memiliki pemain-pemain yang mampu membalikkan permainan dengan baik dan mengalirkan bola dengan baik di ruang sempit, sehingga meniadakan tekanan balik. Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, mereka mampu menonjolkan beberapa pemain dan tahun ini mereka melakukannya dengan Maldini. Kami harus sangat bagus, sangat tegas, sangat hidup, intens. Jika ada ruang yang ditinggalkan, mereka tahu bagaimana memanfaatkannya".





CAMBIASO

"Andrea menjalani semua sesi latihan dengan benar. Saya senang dengan para pemain yang saya miliki. Tidak semua hambatan dan semua situasi yang terjadi bisa dihindari. Yang penting bukan menyorotinya, melainkan melewatinya. Anda menemukan hambatan, itu ada di depan Anda… Membicarakannya hanya membuang waktu, Anda harus melewatinya dan selesai. Kami senang dengan siapa yang tersedia bagi kami dan kami akan bermain dengan mereka untuk memenangkan pertandingan".





RASA LAPAR

"Kami ingin selalu membaik dan berkembang, selalu belajar. Siapa yang berhenti belajar sering kali hanya mengulang dirinya sendiri. Sebaliknya, siapa yang mencari hal-hal baru akan berkembang. Kami ingin selalu berlatih dengan cara yang benar. Menurut saya tidak ada sesuatu yang negatif dari apa yang terjadi dalam pertandingan-pertandingan terakhir yang membuat kami harus mencapai tingkat rasa lapar itu. Selalu penting untuk memilikinya di lapangan, bersedia menjadikannya alasan hidup. Kami harus menerjemahkan di lapangan kecintaan dari begitu banyak penggemar olahraga yang kami miliki, menularkan kepada orang-orang di sekitar Anda keseriusan sikap serta keseriusan penampilan dan hasil. Kami sedang melakukannya dan selalu ada ruang untuk bisa melakukan sesuatu yang lebih. Kami sering berbicara tentang tampil baik, tetapi itu bisa dilakukan dengan sangat baik, luar biasa baik".





"Tidak akan pernah ada jeda bagi siapa pun yang telah membuat pilihan seperti kami. Juventus akan selalu dihukum untuk menang, baik saat dibicarakan dengan baik maupun saat dibicarakan buruk. Kamilah yang menaikkan standar bidikan kami. Kami tahu bahwa kami harus berada di dalam kelompok yang harus tampil baik. Lalu ada mereka yang menyebut kami dalam perburuan Scudetto, tetapi kamilah yang memiliki ambisi besar dan tahu di mana kami sedang menjalani momen kehidupan dan profesional ini. Kami tidak membiarkan siapa pun menunjukkannya kepada kami".





KOLO MUANI

"Kami ingin memberinya cukup kebebasan dalam caranya bermain, kami mendorongnya untuk memiliki perilaku yang berbeda dibanding sekadar peran penyerang tengah. Batas seorang pemain bukan hanya pada apa yang dia tahu lakukan, tetapi sering kali pada apa yang masih belum bisa dia kenali. Dia punya kualitas kemudahan berlari ini, tahu bagaimana berperan sedikit di sisi luar dan sedikit sebagai penyerang tengah di area sentral. Dia bagus dalam duel udara, tahu cara berputar dengan dirinya sendiri. Kami sangat menghargainya. Selain mendukungnya dalam pilihan-pilihannya, kami juga menunjukkan sesuatu yang baru kepadanya. Dia terlalu lama hanya menjadi penyerang tengah, dia perlu lebih banyak bergerak. Inilah tuntutan yang diberikan kepadanya".





ALESSANDRO ROMANO

"Saya pikir apa yang dia lakukan telah diapresiasi karena dia dipanggil ke tim nasional. Lalu jika saya harus memberi pujian, saya lebih memilih memberikannya kepada para pemain saya. Di peran regista saya punya satu pemain dengan level sangat tinggi. Regista-regista yang bagus membuat pelatih jadi tidak terlalu gila dan saya punya satu yang membantu saya. Douglas Luiz begitu dermawan kepada orang lain sampai kehilangan perhatian terhadap dirinya sendiri. Dia memang seperti itu, baik dalam cara bermain sepak bola maupun sebagai pribadi".





NICO GONZALEZ

"Ada pemain-pemain yang memperlihatkan karakteristik ini kepada Anda, dengan tatapan orang-orang yang tegas dan ingin menentukan masa depan mereka sendiri. Yang punya keinginan untuk selalu memberikan yang terbaik dan meraih hasil maksimal. Nico menunjukkan dirinya intens dalam semua yang dia lakukan, dengan tatapan yang yakin dan tegas ini. Dalam beberapa hal bahkan istimewa karena dia langsung menunjukkan jalan yang ingin dia tempuh, baik itu terkait lawan maupun pelatih. Dia selalu punya alis yang terpotong rapi dan tatapan yang dalam ini".





KOOPMEINERS DAN KELLY

"Dia bisa melakukan lebih banyak hal terutama jika ditempatkan sedikit lebih ke belakang, di mana dia punya kualitas dalam visi bermain. Dia punya kacamata tiga dimensi ini yang membuatnya bisa melihat di balik penghalang pertama. Dia mampu memberi ritme pada bola, memberi petunjuk untuk mencari gol. Namun, di lini belakang kami punya Lucumì yang tampil sangat baik, Kelly yang kami paksa untuk tetap di luar tetapi dalam perjalanannya bersama kami sangat positif, seperti yang terlihat tahun lalu. Ada pemikiran untuk mengelolanya agar dia bisa menunjukkan kualitasnya. Koop adalah regista rendah yang tahu cara memutar tim, tahu cara memimpinnya. Mungkin dia melakukan beberapa kesalahan, tetapi saya tidak kehilangan kepercayaan untuk melihatnya mengatur tim".





SARR

"Dia adalah jalan tengah antara gelandang bertahan yang pandai mengalirkan bola dan yang menempuh banyak kilometer dengan tusukan ke depan, melakukannya dengan timing yang tepat. Dia lebih mirip McKennie dan Thuram, yang menutup banyak jarak dalam waktu singkat dan tahu bermain juga dalam jarak dekat. Dia juga bisa menjadi salah satu dari mereka itu, yang bermain dan sedikit tidak, dan sekarang telah berganti rompi".