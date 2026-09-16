TENTANG SIKAP JUVENTUS

"Kami sadar ada hal-hal yang harus diperbaiki dan kami sudah menganalisis secara mendalam apa yang terjadi, memetakan apa yang ingin kami lakukan, apa yang harus dikoreksi agar itu tidak terjadi lagi. Mungkin dibutuhkan kekompakan yang lebih baik untuk menutup beberapa jalur umpan, kapan harus bergerak sebagai satu blok tim dan menunggu kesalahan lawan. Meski penjelasannya kini semakin tidak lagi terletak pada taktik kolektif, itu bukan lagi aspek pertama yang harus diperhatikan ketika muncul masalah, tetapi ritme mental akan penting besok, kualitas sejati yang bisa membuat Anda melampaui masalah di lapangan. Siapa yang berpikir lebih dulu, bermain lebih dulu dan bertahan lebih dulu, melakukan segalanya lebih dulu".





TEKANAN

"Menerimanya adalah obat untuk belajar menjalani hidup dan saya memahami itu lebih awal, ketika pada usia sepuluh tahun saya pergi mencari dua hal untuk keluarga setelah pulang sekolah - lapor Gazzetta.it -. Coba bayangkan jika itu mengganggu saya sekarang ketika saya sudah membereskan banyak hal dalam hidup saya... Apa yang keluar setelah sebuah kekalahan adalah sesuatu yang tidak bisa saya kendalikan dan karena itu tidak menarik bagi saya. Di kepala saya, saya yang memutuskan pikiran mana yang diberi ruang dan mana yang tidak. Untuk yang ini saya tidak memberi banyak ruang".





SUSUNAN PEMAIN

"Saya tidak mengatakan apa pun soal susunan pemain".





EKSPEKTASI

"Seperti biasa, lebih dari satu tim disebut harus memenangkan Liga Europa. Siap adalah satu-satunya bahasa untuk menjelaskan bahwa Anda adalah pesepakbola Juventus".





PERMAINAN DAN PARA PEMAIN

"Permainan bergantung pada keputusan-keputusan mikro para pemain, yang harus mengantisipasi situasi dan tahu bagaimana mengelolanya, besok kami akan menyadarinya. Logika mungkin menyarankan hal-hal lain, tetapi kami akan melihat lima lawan berdiri tinggi menunggu bola panjang: yang harus diikuti bukan pembacaan yang benar, melainkan apa yang ada di lapangan. Ini sedikit merupakan upaya menjelaskan gol ketiga Sassuolo, sepakbola semakin dipenuhi hal-hal seperti ini, dari luar Anda tidak bisa membantu mereka yang berada di dalam, memahaminya dengan membenturkan hidung seperti yang terjadi pada kami memberi pengetahuan yang nyata dan sesungguhnya. Aturan perwasitan yang baru membebaskan sepakbola dari strategi yang didasarkan pada membuang-buang waktu dan simulasi, tetapi itu juga menjadi petunjuk menuju duel fisik, Anda tidak akan diberi pelanggaran jika tidak mampu menahan benturan atau jika terlalu melebih-lebihkan. Saya menyampaikan pujian saya untuk ini, para licik yang lebih banyak berguling di tanah dan seterusnya jadi tersingkap".





TENTANG CARNEVALI DAN CONTE

"Sang CEO adalah sosok sepakbola, berpengalaman dan seimbang, dan dia tahu betul apa yang harus dilakukan, yaitu menyalurkan ketenangan ke lingkungan tim. Saya lebih kecil dari apa yang dia katakan, tetapi saya tidak akan mengecewakannya dan saya akan menjadi seperti yang dia inginkan, saya akan berkembang. Untuk para suporter, wajar bila setiap orang memberi kekuatan pada apa yang mereka inginkan, saya yakin bahwa saya berurusan dengan tim yang saya anggap kuat sejak awal. Saya terus melatih dengan determinasi yang sama".





TENTANG KRITIK

"Saya tidak heran kalau setelah empat pekan sudah ada dua pelatih yang berganti, jadi saya juga tidak heran dengan apa yang menyertai kami dari hari ke hari. Kami harus menunjukkan bahwa kami adalah Juventus, semuanya merupakan bagian dari posisi kami dan yang kami raih berkat masa lalu. Selama kami diberi waktu dan ruang, energi kami diarahkan ke sana, bukan untuk mengubah pikiran orang lain, para penembak jitu atau mereka yang mengatakan apa saja di media sosial, mereka yang memuntahkan kelemahan mereka kepada orang lain. Dan kita sedang berbicara tentang satu kekalahan, satu".





MCKENNIE DAN CAMBIASO

"Saya harus melakukan penilaian. Kami punya dua atau tiga pemain yang tidak akan menuntaskan pertandingan dan mereka tidak bisa dimainkan bersama-sama, tetapi saya ingin McKennie ada di lapangan besok".





KOOPMEINERS

"Dia penting bagi kami, karena kami selalu menantikan level yang kami kenal baik darinya. Dia punya kewajiban untuk menunjukkan kepada kami keputusan-keputusan penting, kami menunggunya dan bukan hanya dalam pertandingan, tetapi juga sudah di latihan. Kami membutuhkan hal-hal seperti itu".