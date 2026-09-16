TENTANG SIKAP JUVENTUS

"Kami sadar ada hal-hal yang harus diperbaiki dan kami telah menganalisis secara mendalam apa yang terjadi, memetakan apa yang ingin kami lakukan, apa yang perlu dikoreksi agar itu tidak terjadi lagi. Mungkin dibutuhkan kekompakan yang lebih baik untuk menutup beberapa jalur umpan, kapan harus bermain sebagai satu blok tim dan menunggu kesalahan lawan. Meski penjelasannya semakin tidak terletak pada taktik kolektif, itu bukan lagi aspek pertama yang perlu diperhatikan ketika ada masalah yang muncul, tetapi ritme mental akan penting besok, kualitas sejati yang bisa membuat Anda melampaui masalah di lapangan. Siapa yang berpikir lebih dulu, bermain lebih dulu dan bertahan lebih dulu, melakukan semuanya lebih dulu".





TEKANAN

"Menerimanya adalah obat untuk belajar menjalani hidup dan saya memahaminya sejak dini, ketika pada usia sepuluh tahun saya pergi mencari dua hal untuk keluarga sepulang sekolah - tulis Gazzetta.it -. Bayangkan saja jika itu mengganggu saya sekarang, ketika saya sudah membereskan banyak hal dalam hidup saya... Apa yang keluar setelah sebuah kekalahan adalah sesuatu yang tidak bisa saya kendalikan dan karena itu tidak menarik bagi saya. Di kepala saya, saya yang memutuskan pikiran mana yang diberi ruang dan mana yang tidak. Untuk yang ini, saya tidak memberi banyak ruang".





SUSUNAN PEMAIN

"Saya tidak mengatakan apa pun soal susunan pemain".





EKSPEKTASI

"Seperti yang selalu terjadi, ada beberapa tim yang disebut harus menjuarai Liga Europa. Bersiap adalah satu-satunya bahasa untuk menjelaskan bahwa Anda adalah pesepakbola Juventus".





PERMAINAN DAN PARA PEMAIN

"Permainan bergantung pada keputusan-keputusan mikro para pemain, yang harus mengantisipasi situasi dan tahu bagaimana mengelolanya, besok kami akan menyadarinya. Logika bisa menyarankan hal-hal lain, tetapi kami akan melihat lima lawan berada tinggi menunggu bola panjang: Anda tidak boleh mengikuti pembacaan yang benar, melainkan apa yang ada di lapangan. Sedikit banyak itu adalah upaya menjelaskan gol ketiga Sassuolo, sepakbola semakin dipenuhi hal-hal seperti ini, dari luar Anda tidak bisa membantu mereka yang berada di dalam, memahami itu dengan membenturkan hidung seperti yang terjadi pada kami memberi pengetahuan yang nyata dan sesungguhnya. Aturan baru perwasitan membebaskan sepakbola dari strategi yang didasarkan pada mengulur waktu dan simulasi, tetapi itu juga menjadi petunjuk menuju duel fisik, Anda tidak akan diberi pelanggaran jika tidak bisa bertahan dalam benturan atau jika Anda melebih-lebihkan. Saya menyampaikan pujian saya untuk ini, para licik yang lebih banyak tergeletak di tanah dan seterusnya jadi terekspos".





TENTANG CARNEVALI DAN CONTE

"Direktur utama adalah orang sepakbola, berpengalaman dan seimbang, dan dia tahu betul apa yang harus dilakukan, yakni menyalurkan ketenangan ke lingkungan tim. Saya lebih kecil dari apa yang dia katakan, tetapi saya tidak akan mengecewakannya dan saya akan menjadi seperti yang dia inginkan, saya akan berkembang. Untuk para suporter, wajar setiap orang memberi kekuatan pada apa yang dia inginkan, saya yakin saya berurusan dengan tim yang saya anggap kuat sejak awal. Saya terus melatih dengan determinasi yang sama".





TENTANG KRITIK

"Saya tidak heran jika setelah empat pekan sudah ada dua pelatih yang berganti, jadi saya juga tidak heran dengan apa yang menyertai kami hari demi hari. Kami harus menunjukkan bahwa kami adalah Juventus, semua itu bagian dari posisi kami sekarang dan yang kami raih lewat masa lalu. Selama kami diberi waktu dan ruang, energi diarahkan ke sana, bukan untuk mengubah pendapat orang lain, para penembak jitu atau mereka yang mengatakan sesuka hati di media sosial, mereka yang memuntahkan kelemahan mereka kepada orang lain. Dan kita sedang berbicara tentang satu kekalahan, satu".





MCKENNIE DAN CAMBIASO

"Saya harus melakukan penilaian. Kami punya dua atau tiga pemain yang tidak akan menuntaskan pertandingan dan mereka tidak bisa dimainkan bersama-sama, tetapi saya ingin McKennie ada di lapangan besok".





KOOPMEINERS

"Dia penting bagi kami, karena kami selalu mengharapkan level yang kami kenal dengan baik. Dia punya kewajiban untuk menunjukkan kepada kami keputusan-keputusan penting, kami menunggunya dan bukan hanya dalam pertandingan, tetapi juga sejak sesi latihan. Kami membutuhkan hal-hal itu".