Beralih ke kabar yang kurang positif, hal pertama dan paling mencolok kembali menyangkut dua penyerang tengah: Randal Kolo Muani tampil paling buruk di lapangan. Selain tidak mampu mengancam gawang, ia juga melakukan kesalahan penting saat mengombinasikan permainan dengan rekan-rekannya, seperti umpan keliru kepada Alajbegovic dalam serangan balik dua lawan satu. Nick Woltemade tampil sedikit lebih baik. Setidaknya, ia beberapa kali mampu menahan bola sehingga timnya bisa bergerak maju. Namun, ia juga tidak terlihat di depan gawang. Produktivitas gol kedua penyerang di liga sangat memprihatinkan: hanya satu gol dari keduanya (dicetak Kolo Muani) dalam 10 pekan Serie A (catatan mereka lebih baik di Liga Europa, dengan tiga gol dari pemain asal Jerman itu dan dua dari pemain asal Prancis tersebut).

Jelas bahwa dengan rata-rata gol seperti ini dari kedua ujung tombak, Juventus akan sulit berharap bisa masuk empat besar klasemen. Sebelum bursa transfer Januari, Spalletti mau tidak mau harus mengandalkan keduanya, meski mungkin tidak selalu memasang mereka bersama sejak menit pertama. Lalu, jika pada Januari mereka belum juga menemukan performa terbaik dan rata-rata golnya tidak membaik, Si Nyonya Tua praktis harus kembali ke bursa transfer untuk mencari penyerang tengah yang lebih mendekati karakteristik yang diinginkan Spalletti (sosok seperti Vlahovic, tepatnya) dan, yang terpenting, lebih tajam di depan gawang dibandingkan Kolo Muani dan Woltemade.