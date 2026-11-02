Kemenangan yang pantas diraih atas Napoli memberi Juventus sejumlah kepastian, baik dalam aspek positif maupun negatif. Di antara kabar positif, ada dua pencetak gol, Kerim Alajbegovic dan Jeremie Boga: Alajbegovic akhirnya mencetak gol di liga dan menegaskan bahwa ia, bersama Kenan Yildiz, adalah pemain paling berkualitas di skuad Juventus. Sementara itu, Boga kembali membuktikan diri sebagai salah satu pemain paling bisa diandalkan di liga dalam hal memberi dampak setelah masuk dari bangku cadangan. Juan Cabal juga tampil bagus. Jika kondisi fisiknya kembali stabil, ia bisa menjadi pemain inti Juventus.
Juventus, Spalletti 'pulang', tetapi dengan Kolo Muani dan Woltemade seperti ini, Liga Champions mustahil
Spalletti Kembali Menemukan Jati Dirinya
Bagaimanapun, kepastian terpenting bukan datang dari seorang pemain, melainkan dari formasi. Setelah mengesampingkan 3-5-2, yang tidak diyakini Spalletti meski pernah ia jadikan topik tesis di Coverciano, pelatih asal Toscana itu kembali ke 'rumah' dengan lini pertahanan empat pemain dalam formasi dasar 4-4-2, yang pada beberapa kesempatan berubah menjadi 4-3-3 atau 4-3-1-2, bergantung pada situasi pertandingan. Setelah sepekan yang penuh gejolak, rumor mengenai suasana hati di ruang ganti, termasuk soal formasi, serta teguran keras dari direktur pelaksana Giovanni Carnevali, Spalletti tak hanya kembali menemukan formasi, tetapi juga karakter dan agresivitas timnya dalam bertanding. Kini targetnya adalah menemukan konsistensi, dimulai dari laga melawan AZ Alkmaar (Kamis, pada pertandingan keempat Liga Europa) dan Fiorentina (Minggu, pada pekan ke-11 Serie A), keduanya di kandang lawan.
Dengan Kolo Muani dan Woltemade, Juventus bukan tim sekelas Liga Champions
Beralih ke kabar yang kurang positif, hal pertama dan paling mencolok kembali menyangkut dua penyerang tengah: Randal Kolo Muani tampil paling buruk di lapangan. Selain tidak mampu mengancam gawang, ia juga melakukan kesalahan penting saat mengombinasikan permainan dengan rekan-rekannya, seperti umpan keliru kepada Alajbegovic dalam serangan balik dua lawan satu. Nick Woltemade tampil sedikit lebih baik. Setidaknya, ia beberapa kali mampu menahan bola sehingga timnya bisa bergerak maju. Namun, ia juga tidak terlihat di depan gawang. Produktivitas gol kedua penyerang di liga sangat memprihatinkan: hanya satu gol dari keduanya (dicetak Kolo Muani) dalam 10 pekan Serie A (catatan mereka lebih baik di Liga Europa, dengan tiga gol dari pemain asal Jerman itu dan dua dari pemain asal Prancis tersebut).
Jelas bahwa dengan rata-rata gol seperti ini dari kedua ujung tombak, Juventus akan sulit berharap bisa masuk empat besar klasemen. Sebelum bursa transfer Januari, Spalletti mau tidak mau harus mengandalkan keduanya, meski mungkin tidak selalu memasang mereka bersama sejak menit pertama. Lalu, jika pada Januari mereka belum juga menemukan performa terbaik dan rata-rata golnya tidak membaik, Si Nyonya Tua praktis harus kembali ke bursa transfer untuk mencari penyerang tengah yang lebih mendekati karakteristik yang diinginkan Spalletti (sosok seperti Vlahovic, tepatnya) dan, yang terpenting, lebih tajam di depan gawang dibandingkan Kolo Muani dan Woltemade.
Lucumí masih absen
Terakhir, penampilan Jhon Lucumi juga patut masuk dalam daftar catatan negatif. Ia masih kesulitan menyesuaikan diri dan beradaptasi di lingkungan Juventus. Terlihat kaku dan kerap melakukan pelanggaran, pemain Kolombia itu terutama belum menunjukkan kualitas yang dulu membuatnya menonjol di Bologna: kepribadian dan karisma, yang hingga kini belum terlihat di Turin.
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