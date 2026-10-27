Tim Juventus tidak ingin berhenti dan ingin mempertahankan performa apik setelah kemenangan gemilang atas Lecce, demi terus mengejar tempat di Liga Champions melalui kompetisi liga. Juventus akan bertandang ke markas Genoa besok. Namun, krisis cedera masih memaksa Luciano Spalletti mengambil sejumlah keputusan yang terpaksa. Dalam konferensi pers menjelang laga, sang pelatih menjelaskan bahwa kemungkinan akan ada sedikit perubahan taktik.
Juventus, Spalletti: "Pergantian formasi atas permintaan para pemain? Mereka serius, mereka tak akan menunjukkan sikap tidak hormat kepada rekan setimnya. Sarr sudah pulih, mungkin ada perubahan di lini depan. Kolo Muani belum mencapai levelnya, tetapi membuat lawan khawatir"
Genoa Siap Bertarung Seperti De Rossi
"Genoa adalah tim yang sangat sulit dihadapi karena atmosfernya. Dari sisi taktik, mereka juga punya dua opsi dalam pertandingan: mengandalkan kekuatan fisik dalam situasi bola mati atau menyerang ruang di belakang pertahanan. Namun, yang terpenting, Genoa memiliki semangat De Rossi. Saya mengenalnya dengan baik. Dia adalah perpanjangan tangan saya di lapangan dan selalu membawa tekad, kegigihan, serta keinginan untuk menjadi tim yang siap bertarung."
ALAJBEGOVIC DALAM FORMASI 3-5-2?
"Ini poin yang tepat dan berangkat dari penilaian terhadap para pemain, tetapi tidak membuat kami melupakan komposisi skuad. Kami tidak boleh merugikan pemain yang memiliki karakteristik berbeda. Pergeseran posisi yang sangat kecil saja cukup untuk mengubahnya menjadi 4-3-2-1 (yang dimaksud adalah 3-4-2-1, red.), dan siapa pun bisa mengisi dua posisi itu. Kolo Muani bisa menempati ruang tersebut dan berperan sebagai gelandang serang maupun penyerang sayap."
Kami dalam kondisi sehat
"Kami fokus, tim fokus, dan klub juga fokus. Itu terlihat dari ketelitian dalam mengeksekusi tendangan bebas yang menghasilkan gol pembuka keunggulan melawan Lecce. Jika pikiran para pemain tidak jernih, mereka tidak akan mampu melakukannya. Kami harus menemukan solusi yang tepat di lapangan. Kami harus datang dengan bus, bahkan tanpa berganti pakaian, lalu langsung masuk ke lapangan dan bermain seperti yang kami lakukan pada babak pertama melawan Lecce.
Namun, ada tantangan karena jarak antarlaga yang berdekatan. Kelelahan juga merupakan kondisi mental, karena cepat atau lambat kelelahan akan datang, dan semuanya bergantung pada bagaimana Anda menyikapinya saat itu. Jika Anda menepisnya, menerima bahwa Anda lelah, dan menemukan solusi lain, itu bagus. Tim memiliki mentalitas yang tepat dan itu terlihat, meski kemudian kami terlalu sering salah mengoper. Kami sepenuhnya dalam kondisi prima."
Bola Emas untuk Kane
"Ada tujuan lain yang perlu saya bicarakan dengan para pemain. Saya sudah membahas hal ini dengan staf dan kami menilai tepat untuk memberikannya kepada dia. Itu solusi yang logis mengingat kualitas pemain tersebut. Statistiknya luar biasa, meskipun dia tidak mendapat sorotan seperti pemain lain. Itu tepat."
Formasi 4-3-3 bukan rotasi kecil.
"4-2-3-1? Maksud saya 3-4-2-1, saya salah, maaf. Dengan sedikit rotasi, formasi 3-5-2 bisa menjadi 3-4-2-1. Rotasinya melibatkan dua pemain tengah dan dua pemain yang menyisir seluruh sisi lapangan. Kalau memakai empat bek, perubahan yang diperlukan lebih besar.
Dalam dua variasi ini, sistem taktisnya berubah, tetapi beberapa pola kerja sama tetap ada, begitu pula tiga bek tengah. Dengan satu bek tengah tambahan, kekuatan fisik di seluruh lapangan bertambah. Jadi, antara 3-5-2 dan 3-4-2-1, rotasinya hanya berlaku untuk para pemain di lini depan."
Pilihan taktik antara Genoa dan Napoli
"Satu mata tertuju pada Genoa dan satu lagi pada Napoli? Kami mempertimbangkan semuanya. Susunan tim kurang lebih akan seperti itu karena kami tidak punya banyak pilihan lain. Namun, saya melihat kejelasan dan kesadaran dalam apa yang dilakukan tim hari ini. Saya melihat mereka melakukan segalanya dengan baik pagi ini. Di lini depan, ada kemungkinan untuk mengubah sesuatu, terutama dengan mempertimbangkan lima pergantian pemain. Mudah untuk menentukan 16 pemain yang akan tampil. Yang penting adalah bagaimana para pemain pengganti menjalani 20 menit yang mereka dapatkan."
Sarr Sudah Pulih
"Kami juga sudah mendapatkan Sarr kembali dan punya opsi menempatkan pemain sayap di half-space bersama penyerang."
LIHAT KLASEMEN
"Melihat klasemen? Itu tidak banyak mengubah keadaan. Kami harus memenangi pertandingan dan tampil meyakinkan seperti di Lecce. Kami tidak boleh terpaku pada masalah yang kami hadapi, tetapi harus menemukan solusinya. Kami harus menghilangkan keraguan dalam pikiran dan berjuang keras untuk meraih hasil."
KOLO MUANI
"Selain penampilan Kolo Muani dalam pertandingan, kita juga perlu melihat dampak kehadirannya terhadap lawan dan keuntungan yang ia berikan kepada rekan-rekan setimnya. Ia selalu membuat lawan sedikit gentar. Ia memang belum berada di level itu, tetapi yang ingin saya soroti dan sangat saya sukai adalah selebrasi dan reaksinya saat Douglas Luiz mencetak gol untuk mengubah skor menjadi 2-0. Coba lihat lagi. Saya sepenuhnya percaya kepadanya."
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