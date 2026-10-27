"Kami fokus, tim fokus, dan klub juga fokus. Itu terlihat dari ketelitian dalam mengeksekusi tendangan bebas yang menghasilkan gol pembuka keunggulan melawan Lecce. Jika pikiran para pemain tidak jernih, mereka tidak akan mampu melakukannya. Kami harus menemukan solusi yang tepat di lapangan. Kami harus datang dengan bus, bahkan tanpa berganti pakaian, lalu langsung masuk ke lapangan dan bermain seperti yang kami lakukan pada babak pertama melawan Lecce.

Namun, ada tantangan karena jarak antarlaga yang berdekatan. Kelelahan juga merupakan kondisi mental, karena cepat atau lambat kelelahan akan datang, dan semuanya bergantung pada bagaimana Anda menyikapinya saat itu. Jika Anda menepisnya, menerima bahwa Anda lelah, dan menemukan solusi lain, itu bagus. Tim memiliki mentalitas yang tepat dan itu terlihat, meski kemudian kami terlalu sering salah mengoper. Kami sepenuhnya dalam kondisi prima."