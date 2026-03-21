Juventus, Spalletti: "Mereka kurang matang dalam pengambilan keputusan, Locatelli merasa yakin bisa mengeksekusi penalti. Liga Champions? Itu sudah di depan mata."

Pelatih kemudian menjelaskan pergantian pemainnya, terutama pilihan yang diambil di lini serang: "Dalam pertandingan seperti malam ini, dibutuhkan dua penyerang yang lebih kuat secara fisik, yang lebih tangguh dalam perebutan bola dan saat bola dilempar ke kotak penalti: memang, penalti itu bermula dari situasi seperti itu. Jika yang dibutuhkan adalah serangan yang lebih luas, itu cerita lain. Kami telah berjuang sepanjang musim ini, hari ini kami meraih 4 poin dan kami senang karena masih ada sebagian besar kompetisi yang harus dimainkan dan segalanya masih sangat terbuka."