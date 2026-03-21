Pelatih Juventus,Luciano Spalletti, berbicara kepada DAZN setelah timnya bermain imbang 1-1 di kandang melawan Sassuolo dalam laga pekan ke-30 Serie A: "Kami kurang matang dalam pengambilan keputusan, terlalu sering kehilangan bola, dan terlalu sering kebobolan serangan balik. Yang terpenting, kami tidak mampu memanfaatkan peluang-peluang penting dengan baik."
Juventus, Spalletti: "Mereka kurang matang dalam pengambilan keputusan, Locatelli merasa yakin bisa mengeksekusi penalti. Liga Champions? Itu sudah di depan mata."
Spalletti kemudian mengomentari keputusan kaptennya untuk mengambil tendangan penalti, yang kemudian gagal dieksekusi oleh Locatelli sendiri: "Dia datang dan mengatakan kepadaku bahwa dia merasa siap untuk mengambilnya; ada dua atau tiga pemain lain yang ingin mengambilnya, tapi dia adalah penendang penalti utama. Tidak apa-apa, tendangan penalti memang bisa saja gagal. Kegagalan tendangan penalti ini menjadi pembicaraan, dan kami menyesal karena tidak berhasil memenangkan pertandingan."
Pelatih kemudian menjelaskan pergantian pemainnya, terutama pilihan yang diambil di lini serang: "Dalam pertandingan seperti malam ini, dibutuhkan dua penyerang yang lebih kuat secara fisik, yang lebih tangguh dalam perebutan bola dan saat bola dilempar ke kotak penalti: memang, penalti itu bermula dari situasi seperti itu. Jika yang dibutuhkan adalah serangan yang lebih luas, itu cerita lain. Kami telah berjuang sepanjang musim ini, hari ini kami meraih 4 poin dan kami senang karena masih ada sebagian besar kompetisi yang harus dimainkan dan segalanya masih sangat terbuka."
Terakhir, mengenai target Liga Champions: "Saya tidak mengerti maksudnya. Semua pertandingan harus dimenangkan; masih ada selisih poin yang memungkinkan kita mengejar ketinggalan terlepas dari hasil besok. Pada dasarnya, kita harus menyesuaikan strategi sesuai hasil. Ketika tertinggal, kita harus mampu mengumpulkan lebih banyak poin daripada lawan dan berharap lawan melakukan kesalahan. Dengan jumlah pertandingan yang tersisa, peluang itu masih terbuka lebar dan ada di depan mata."