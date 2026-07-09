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Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Juventus, Spalletti menginginkan Nico Gonzalez, Carnevali menunggu dan tidak akan menjualnya dengan harga murah

Juventus
Transfers
N. Gonzalez
Atletico Madrid

Negosiasi dengan Atlético Madrid terhenti: Juventus tidak mau menurunkan tuntutannya dan memilih menunggu

Juventus sama sekali tidak berniat melepas Nico Gonzalez dengan harga murah, yang oleh Luciano Spalletti dianggap sebagai pemain yang berpotensi penting bagi proyek teknis Bianconeri. Hal ini, menurut Tuttosport, menjadi pertimbangan utama dalam strategi klub dan menjelaskan mengapa saat ini La Vecchia Signora hanya bersedia mempertimbangkan tawaran dengan harga penuh, tanpa diskon. Bagi Spalletti, ia bukanlah pemain yang bisa dikorbankan begitu saja, melainkan aset potensial.


Dia tidak bisa disamakan dengan banyak, bahkan terlalu banyak, pemain yang tidak dibutuhkan dalam skuad. Dan jika dia tetap bertahan di Continassa, pelatih asal Toscana itu siap untuk memaksimalkan potensinya. Justru karena alasan inilah Juve tidak berniat menurunkan tuntutannya: untuk mendapatkannya, dibutuhkan setidaknya 27-28 juta.


  • Atlético Madrid tetap menjadi klub yang paling tertarik, dan Nico Gonzalez masih menyukai opsi pindah ke Spanyol, di mana ia akan kembali bersatu dengan Diego Pablo Simeone. Namun, negosiasi antara kedua klub tersebut kini mulai mereda. Hanya karena satu alasan: petinggi Juventus tidak bersedia melepaskan bahkan sebagian pun dari nilai yang mereka tetapkan untuk penyerang asal Argentina tersebut. Sikap ini semakin diperkuat oleh penampilan yang ditunjukkan Nico Gonzalez di Piala Dunia, ajang yang telah membuat harga banyak pemain melonjak. Menurut surat kabar asal Turin tersebut, Juventus di bawah kepemimpinan Giovanni Carnevali yakin bahwa performa mantan pemain Fiorentina ini dapat menarik minat calon pembeli lain, dan karenanya, mereka lebih memilih menunggu daripada menutup kesepakatan dengan harga yang lebih rendah.


    Intinya, jika ada tawaran yang dianggap sesuai, klub akan mempertimbangkan untuk melepasnya. Jika tidak, Spalletti masih dapat mengandalkan pemain yang sangat ia hargai dan yang dianggapnya sangat sesuai dengan filosofi sepak bolanya.



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