Juventus, Spalletti menginginkan Nico Gonzalez, Carnevali menunggu dan tidak akan menjualnya dengan harga murah

Atlético Madrid tetap menjadi klub yang paling tertarik, dan Nico Gonzalez masih menyukai opsi pindah ke Spanyol, di mana ia akan kembali bersatu dengan Diego Pablo Simeone. Namun, negosiasi antara kedua klub tersebut kini mulai mereda. Hanya karena satu alasan: petinggi Juventus tidak bersedia melepaskan bahkan sebagian pun dari nilai yang mereka tetapkan untuk penyerang asal Argentina tersebut. Sikap ini semakin diperkuat oleh penampilan yang ditunjukkan Nico Gonzalez di Piala Dunia, ajang yang telah membuat harga banyak pemain melonjak. Menurut surat kabar asal Turin tersebut, Juventus di bawah kepemimpinan Giovanni Carnevali yakin bahwa performa mantan pemain Fiorentina ini dapat menarik minat calon pembeli lain, dan karenanya, mereka lebih memilih menunggu daripada menutup kesepakatan dengan harga yang lebih rendah.





Intinya, jika ada tawaran yang dianggap sesuai, klub akan mempertimbangkan untuk melepasnya. Jika tidak, Spalletti masih dapat mengandalkan pemain yang sangat ia hargai dan yang dianggapnya sangat sesuai dengan filosofi sepak bolanya.







