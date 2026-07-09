Juventus, Spalletti menginginkan Nico Gonzalez, Carnevali menunggu dan tidak akan menjualnya dengan harga murah

Juventus sama sekali tidak berniat melepas Nico Gonzalez dengan harga murah, yang oleh Luciano Spalletti dianggap sebagai pemain yang berpotensi penting bagi proyek teknis Bianconeri. Hal ini, menurut Tuttosport, menjadi pertimbangan utama dalam strategi klub dan menjelaskan mengapa saat ini La Vecchia Signora hanya bersedia mempertimbangkan tawaran dengan harga penuh, tanpa diskon. Bagi Spalletti, ia bukanlah pemain yang bisa dikorbankan begitu saja, melainkan aset potensial.
Dia tidak bisa disamakan dengan banyak, bahkan terlalu banyak, pemain yang tidak dibutuhkan dalam skuad. Dan jika dia tetap bertahan di Continassa, pelatih asal Toscana itu siap untuk memaksimalkan potensinya. Justru karena alasan inilah Juve tidak berniat menurunkan tuntutannya: untuk mendapatkannya, dibutuhkan setidaknya 27-28 juta.