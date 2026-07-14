Meskipun berjalan lambat, namun aktivitas transfer Juventus yang dipercayakan kepada Giovanni Carnevali dan Frederic Massara terus berlanjut. Dan tak diragukan lagi bahwa pencarian setidaknya satu penyerang tengah baru, untuk memenuhi permintaan Luciano Spalletti dan agar dapat mempersiapkan musim baru dengan memulai dari elemen penting dalam penyusunan skuad, merupakan prioritas utama. Hingga saat ini, satu-satunya rekrutan baru Juventus di bursa transfer musim panas justru datang dari lini serang, melalui kesepakatan dengan Genoa – yang sebagai gantinya menerima pemain sayap kelahiran 2005, David Puczka – untuk Jeff Ekhator, yang berpotensi menjadi pemain serba bisa berkat kemampuannya bermain baik sebagai penyerang utama maupun penyerang kedua dalam posisi yang sedikit lebih ke samping.
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Juventus, Spalletti mendesak adanya perubahan di lini serang: kabar terbaru mengenai Kolo Muani, Sorloth, Pellegrino, dan Balogun, rencana terkait Vlahovic, serta perkembangan terkini mengenai David, Openda, dan Zhegrova
KEYAKINAN TERHADAP BOGA, KERAGUAN TERHADAP YILDIZ
Pembelian penyerang Tim Nasional U-21 senilai 16 juta euro ditambah bonus ini sebenarnya harus dianggap sebagai langkah kedua dalam urutan waktu untuk memperkuat barisan penyerang yang tersedia bagi Spalletti. Pada akhir Juni lalu, pembelian permanen Jeremie Bogadari Nice (dengan nilai sedikit di bawah 5 juta euro) telah disepakati, menyusul pengalaman positif selama 5 bulan masa peminjaman pada musim lalu, yang ditutup dengan 4 gol dalam 17 penampilan. Di musim depan – serta dalam perjalanan yang direncanakan di Liga Europa dan Piala Italia – pemain asal Pantai Gading ini akan menjadi opsi alternatif utama bagi Kenan Yildiz di sayap kiri, sambil menunggu pemain asal Turki tersebut kembali dari liburan pasca-Piala Dunia dan adanya kejelasan mengenai kondisi lututnya, yang dalam beberapa bulan terakhir sangat membatasi performanya dan masih menimbulkan kekhawatiran.
TIGA PEMAIN BERLEBIHAN YANG MAHAL
Dengan Francisco Conceiçao yang dipastikantetapberada di kubu lawan—meski ada beberapa tawaran dari Liga Premier untuk pemain sayap asal Portugal tersebut—masalah Juventus kini adalah mencari alternatif yang lebih andal daripada Zhegrova (27 penampilan dan hanya 525 menit pada tahun pertamanya di Italia). Mantan pemain Lille ini, sama seperti Lois Openda dan Jonathan David, belum meyakinkan dan dianggap akan hengkang, guna membiayai kedatangan kedua penyerang tersebut yang secara kuantitas dan kualitas akan melengkapi lini serang sesuai dengan visi Spalletti. Untuk Openda dan David, telah tercatat kontak awal dari Lens dan Paris FC, namun keduanya belum menunjukkan niat untuk memenuhi tuntutan finansial yang besar dari Juventus, yang telah mendatangkan Openda dengan biaya lebih dari 40 juta euro dan berharap dapat menjual David dengan harga tidak kurang dari 30 juta euro setelah menginvestasikan 10 juta euro biaya tambahan saat penandatanganan serta membuatnya menandatangani kontrak lima tahun senilai 6 juta euro per musim.
MASALAH MILIK, KOLO MUANI HINGGA AKHIR?
Situasi lain yang harus dihadapi dan diselesaikan tentu saja adalah kasus Arkadiusz Milik, yang masih terikat kontrak dengan Juventus selama satu tahun lagi dengan gaji bersih sedikit di bawah 2 juta, namun kini sudah sangat jauh dari bisa dianggap sebagai aset di lapangan dari segi fisik setelah rentetan cedera yang panjang selama dua tahun terakhir. Sudah sejak lama jajaran petinggi Juventus mencari solusi untuk melepaskan satu posisi yang, dalam pandangan pelatih, harus diisi oleh seorang penyerang tengah yang kuat secara fisik, seperti Vlahovic, serta seorang pemain yang lebih serba bisa dan memiliki karakteristik berbeda, seperti Randal Kolo Muani. Asalkan Paris Saint-Germain bersedia memenuhi permintaan direktur eksekutif Juventus untuk menurunkan tuntutan finansial yang melebihi 45 juta euro dan bersedia bernegosiasi dengan tawaran yang lebih sesuai dengan ketersediaan dana Juventus saat ini. Juventus harus terlebih dahulu melepas pemain dan mengumpulkan dana, baru kemudian dapat mempertimbangkan untuk mengejar target ini atau itu.
APAKAH VLAHOVIC KEMBALI MASUK DALAM DAFTAR SASARAN?
Hingga saat ini, seiring dengan kemungkinan kembalinya pemain kelahiran tahun 1998 yang pernah membela Si Nyonya Tua pada paruh kedua musim 2024/2025 (8 gol dalam 16 pertandingan Serie A), semua rencana cadangan yang telah dibicarakan dalam beberapa pekan terakhir tetap terbuka, mulai dari Alexander Sorloth dari Atlético Madrid, lalu Mateo Pellegrino dari Parma, hingga usulan terbaru yang mengarah ke Folarin Balogun dari Monaco, yang kembali menjadi sorotan berkat penampilannya sebagai pemain kunci bersama timnas Amerika Serikat di Piala Dunia. Sebuah peluang kecil tetap harus dibuka untuk skenario mengejutkan berupa perubahan pikiran Dusan Vlahovic, yang hingga kini belum menemukan tawaran yang sesuai dengan harapannya – hanya Besiktas asuhan Vincenzo Italiano yang secara konkret mengajukan tawaran – dan yang, meskipun telah menawarkan diri kepada klub-klub besar di liga Spanyol dan Bayern Munich, tetap berstatus pemain bebas transfer kelas atas. Juve, yang telah menghentikan kontak dengan ayah sekaligus agennya, Milos, selama beberapa minggu, tetap pada tawaran sebesar 6 juta ditambah bonus yang selalu ditolak oleh pemain asal Serbia tersebut.
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