Juventus, Spalletti mendesak adanya perubahan di lini serang: kabar terbaru mengenai Kolo Muani, Sorloth, Pellegrino, dan Balogun, rencana terkait Vlahovic, serta perkembangan terkini mengenai David, Openda, dan Zhegrova

Situasi lain yang harus dihadapi dan diselesaikan tentu saja adalah kasus Arkadiusz Milik, yang masih terikat kontrak dengan Juventus selama satu tahun lagi dengan gaji bersih sedikit di bawah 2 juta, namun kini sudah sangat jauh dari bisa dianggap sebagai aset di lapangan dari segi fisik setelah rentetan cedera yang panjang selama dua tahun terakhir. Sudah sejak lama jajaran petinggi Juventus mencari solusi untuk melepaskan satu posisi yang, dalam pandangan pelatih, harus diisi oleh seorang penyerang tengah yang kuat secara fisik, seperti Vlahovic, serta seorang pemain yang lebih serba bisa dan memiliki karakteristik berbeda, seperti Randal Kolo Muani. Asalkan Paris Saint-Germain bersedia memenuhi permintaan direktur eksekutif Juventus untuk menurunkan tuntutan finansial yang melebihi 45 juta euro dan bersedia bernegosiasi dengan tawaran yang lebih sesuai dengan ketersediaan dana Juventus saat ini. Juventus harus terlebih dahulu melepas pemain dan mengumpulkan dana, baru kemudian dapat mempertimbangkan untuk mengejar target ini atau itu.