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cm nico gonzalez juventus
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Juventus, Spalletti memikirkan perubahan formasi, 3-4-2-1, dan Nico Gonzalez sebagai penyerang tengah

Juventus
L. Spalletti
N. Gonzalez

Pelatih Juventus sedang memikirkan beberapa perubahan untuk membongkar kebuntuan di lini serang

Setelah kekalahan dari Sassuolo, Juventus sudah berada di persimpangan penting dalam musim mereka. Laga Kamis di Liga Europa melawan NEC Nijmegen dan duel Minggu di liga melawan Atalanta sudah menjadi titik penentu penting bagi Si Nyonya Tua dan, terutama, bagi Luciano Spalletti.


Pelatih Juventus itu, terlepas dari besarnya jumlah pemain cedera yang harus dia hadapi pada awal musim ini, yakni sembilan orang, dengan hanya dua yang berada di jalur pemulihan (McKennie dan Cambiaso), sedang memikirkan solusi untuk memaksimalkan performa skuad yang tersedia baginya.

  • IDE 3-4-2-1

    Menurut Tuttosport, isu Nico Gonzalez, lebih dari pemain lain mana pun di lini serang, sedang menjadi bahan perdebatan hangat di Continassa dalam beberapa jam terakhir. Spalletti sangat puas dengan kontribusi pemain Argentina itu, tetapi kembalinya McKennie ditambah kemungkinan pengorbanan peran trequartista murni demi menemukan kembali keseimbangan bisa menempatkannya dalam persaingan dengan Alajbegovic untuk peran winger kiri. Atau untuk merebut status starter di samping Chico Conceiçao jika beralih ke 3-4-2-1, opsi yang, menurut harian tersebut, sudah dipertimbangkan Spalletti untuk membenahi Juventus. Namun, bukan tidak mungkin Nico Gonzalez juga akan dinilai dan digunakan sebagai penyerang tengah. Sebagai nomor sembilan yang atipikal, terutama jika Kolo Muani terus gagal memberikan jawaban yang cukup meyakinkan.


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  • Lalu bagaimana dengan para pemain sayap?

    Formasi 3-4-2-1 akan memiliki kontraindikasi berupa pengorbanan di posisi yang lebih sentral, di belakang penyerang, atas banyak pemain sayap serang Juventus, dari Conceicao hingga Alajbegovoic, sampai Zhegrova, sambil menunggu kembalinya Boga dan Yildiz. Mendekatkan Nico Gonzalez ke gawang akan masuk akal, mengingat minimnya angka di area gol dari lini serang Juventus, tetapi Spalletti juga harus menilai dengan cermat apa yang akan dihilangkan, dari segi nilai, dari sektor sayap.

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