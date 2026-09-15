Juventus, Spalletti memikirkan perubahan formasi, 3-4-2-1, dan Nico Gonzalez sebagai penyerang tengah

Setelah kekalahan dari Sassuolo, Juventus sudah berada di persimpangan penting dalam musim mereka. Laga Kamis di Liga Europa melawan NEC Nijmegen dan duel Minggu di liga melawan Atalanta sudah menjadi titik penentu penting bagi Si Nyonya Tua dan, terutama, bagi Luciano Spalletti.





Pelatih Juventus itu, terlepas dari besarnya jumlah pemain cedera yang harus dia hadapi pada awal musim ini, yakni sembilan orang, dengan hanya dua yang berada di jalur pemulihan (McKennie dan Cambiaso), sedang memikirkan solusi untuk memaksimalkan performa skuad yang tersedia baginya.