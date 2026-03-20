Juventus v Galatasaray A.S. - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off Second Leg
Juventus, Spalletti memetakan masa depannya: mulai dari jadwal hingga kepercayaan, pernyataannya, dan apa yang masih dibutuhkan untuk menandatangani kontrak

Pelatih Juventus itu tidak bertele-tele dan secara terbuka membicarakan masa depannya di Juventus.

"Jeda kompetisi adalah waktu yang tepat, karena situasinya lebih tenang": begitulah Luciano Spalletti menilai jeda kompetisi untuk tim nasional mendatang sebagai waktu terbaik untuk membahas lebih lanjut perpanjangan kontraknya dengan Juventus. Namun, pembicaraan tersebut jauh lebih luas.


Pelatih Bianconeri itu, memang, menyatakan kesediaannya untuk mendengarkan apa yang akan ditawarkan klub kepadanya, selain kontak yang sudah terjalin antara kedua belah pihak dalam beberapa pekan terakhir.

Perpanjangan kontrak pelatih asal Tuscany ini menjadi topik yang semakin sentral dan terutama aktual bagi manajemen Juventus, dengan pertandingan melawan Sassuolo - yang tetap menjadi prioritas - sebagai latar belakang minggu yang sangat penting baginya. Dan selama konferensi pers menjelang pertandingan, ia juga sangat terbuka mengenai rencana masa depan tim terkait bursa transfer.

  • PERNYATAAN TENTANG PERPANJANGAN

    Mengenai masa depannya, Spalletti menjelaskan jadwal pertemuan untuk perpanjangan kontrak: "Diskusi selama jeda kompetisi? Ya, sepertinya saya telah menemukan waktu yang tepat; tekanan lebih sedikit, ada waktu yang cukup, dan dari pihak saya, saya siap mendengarkan apa yang ingin disampaikan klub. Dia telah menemukan waktu yang tepat."

  • "Saya merasa konyol membicarakan tahun depan tanpa sudah menandatangani kontrak"

    Di bursa transfer, Spalletti enggan memberikan jawaban langsung, terutama karena perpanjangan kontraknya belum ditandatangani: "Menurut Anda, apakah saya akan diuntungkan atau dirugikan jika membicarakan musim depan? Dari sudut pandang saya, membicarakan pemain-pemain baru... sementara kontrak saya belum ditandatangani, rasanya agak konyol. Seperti yang saya katakan sebelumnya, masih ada banyak waktu."

  • Pasti Akan Ada Perpisahan

    Mengenai pemain yang hengkang, Spalletti tidak membantah bahwa akan ada beberapa pemain yang pergi: "Tentu saja, pertandingan demi pertandingan berlalu, ada hasil yang harus dievaluasi, ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan. Saya merasa sangat nyaman bersama para pemain ini dan sepertinya mereka juga merasa nyaman bersama saya. Saya merasa nyaman dengan seluruh staf, termasuk semua pihak di balik layar yang membentuk Juventus, serta mendapatkan penghargaan dan rasa hormat. Kita selalu melangkah sedikit lebih jauh dalam hal-hal ini. Membicarakan bursa transfer dan pemain yang hilang, siapa yang akan melakukannya jika berada di posisi saya? Saya menyayangi para pemain saya dan jika harus mengganti seseorang, saya akan sedih, jika saya adalah pelatih Juventus."

  • APA SAJA YANG MASIH DIBUTUHKAN UNTUK PERPANJANGAN

    Perpanjangan kontrak ini terus berlanjut, terutama berkat dorongan dari Spalletti. Pelatih tersebut tidak pernah menyembunyikan kesediaannya dan keinginannya untuk mendukung klub dalam menggarap proyek, terutama menjelang musim depan.


    Pembicaraan telah berjalan positif, dan seperti yang telah kami sampaikan beberapa hari terakhir, kedua belah pihak bergerak dengan cepat, dengan kesepakatan perpanjangan kontrak tahunan beserta opsi perpanjangan semakin mendekati kesepakatan. Kepercayaan di antara kedua belah pihak sangat kuat, dan waktu yang dibutuhkan semakin singkat.



