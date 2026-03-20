Juventus, Spalletti memetakan masa depannya: mulai dari jadwal hingga kepercayaan, pernyataannya, dan apa yang masih dibutuhkan untuk menandatangani kontrak

"Jeda kompetisi adalah waktu yang tepat, karena situasinya lebih tenang": begitulah Luciano Spalletti menilai jeda kompetisi untuk tim nasional mendatang sebagai waktu terbaik untuk membahas lebih lanjut perpanjangan kontraknya dengan Juventus. Namun, pembicaraan tersebut jauh lebih luas.





Pelatih Bianconeri itu, memang, menyatakan kesediaannya untuk mendengarkan apa yang akan ditawarkan klub kepadanya, selain kontak yang sudah terjalin antara kedua belah pihak dalam beberapa pekan terakhir.

Perpanjangan kontrak pelatih asal Tuscany ini menjadi topik yang semakin sentral dan terutama aktual bagi manajemen Juventus, dengan pertandingan melawan Sassuolo - yang tetap menjadi prioritas - sebagai latar belakang minggu yang sangat penting baginya. Dan selama konferensi pers menjelang pertandingan, ia juga sangat terbuka mengenai rencana masa depan tim terkait bursa transfer.