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AZ Alkmaar v Juventus - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD4Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti
Diterjemahkan oleh

Juventus, Spalletti: "Lima menit lagi, kami tak akan bisa mengamankan kemenangan. Sudah lihat NEC? Mereka punya 7 poin"

Juventus
L. Spalletti
AZ Alkmaar vs Juventus
AZ Alkmaar
Europa League

Pelatih Juventus berbicara setelah kemenangan di kandang AZ

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Luciano Spalletti, pelatih Juventus, berbicara kepada Sky Sport setelah kemenangan di kandang AZ pada pertandingan keempat fase liga Europa League: "Saya sangat puas karena mereka bermain dengan serius melawan tim kuat, tim yang sangat kuat. Kalau tidak, saya akan kembali mengingatkan kalian semua soal NEC. Saat itu, kalian menertawakan kami karena kami menang melawan NEC dan mengatakan mereka tim lemah, tim yang punya tujuh poin, tujuh poin. Karena itu, ada yang perlu ditinjau kembali dalam cara memandang lawan, dalam kerendahan hati, dan dalam memberikan penilaian yang tepat kepada tim lain, tanpa harus selalu memberi tekanan kepada tim sendiri," seperti dilansir TuttoJuve.com.

  • Pelatih Juventus menambahkan: "Ketika sebuah pertandingan dimenangi, apakah itu berarti lawannya lemah? Ya, kami memenangi pertandingan yang serius, tetapi malam ini kami memenangi pertandingan besar dengan memainkan sepakbola yang hebat. Lalu, begitu level permainan turun sedikit saja, seperti yang terlihat di Liga Champions dan Liga Europa, lawan selalu melakukan hal itu. Apa yang mereka lakukan sekali, mereka lakukan dengan keyakinan dan kekuatan, lalu terus mengulanginya. Sebab, tindakan yang awalnya mungkin tampak ragu-ragu pun bisa menjadi kekuatan jika terus diulang. Kekuatan mereka justru terletak pada kegigihan mereka untuk selalu bertarung dengan intensitas tinggi dalam setiap situasi permainan. Kami malah hanya menunggu, bek tengah di sisi kanan dan kiri tidak lagi maju: 'Maju atau tidak? Maju, tapi tidak jadi.' Kami berada di posisi tanggung. Bola dikirim ke belakang garis pertahanan, gol, bola-bola masuk ke kotak penalti, kemelut... Menurut saya, kalau pertandingan berlangsung lima menit lebih lama, kami tidak akan bisa mempertahankan kemenangan ini."

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GRO

FIO

FIO

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08 Nov 2026

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JUV