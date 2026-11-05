Pelatih Juventus menambahkan: "Ketika sebuah pertandingan dimenangi, apakah itu berarti lawannya lemah? Ya, kami memenangi pertandingan yang serius, tetapi malam ini kami memenangi pertandingan besar dengan memainkan sepakbola yang hebat. Lalu, begitu level permainan turun sedikit saja, seperti yang terlihat di Liga Champions dan Liga Europa, lawan selalu melakukan hal itu. Apa yang mereka lakukan sekali, mereka lakukan dengan keyakinan dan kekuatan, lalu terus mengulanginya. Sebab, tindakan yang awalnya mungkin tampak ragu-ragu pun bisa menjadi kekuatan jika terus diulang. Kekuatan mereka justru terletak pada kegigihan mereka untuk selalu bertarung dengan intensitas tinggi dalam setiap situasi permainan. Kami malah hanya menunggu, bek tengah di sisi kanan dan kiri tidak lagi maju: 'Maju atau tidak? Maju, tapi tidak jadi.' Kami berada di posisi tanggung. Bola dikirim ke belakang garis pertahanan, gol, bola-bola masuk ke kotak penalti, kemelut... Menurut saya, kalau pertandingan berlangsung lima menit lebih lama, kami tidak akan bisa mempertahankan kemenangan ini."