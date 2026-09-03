"Sarr melengkapi karakteristik lini tengah kami, menggantikan pembalikan permainan yang selama ini dibiasakan Thuram kepada kami. Sarr memadukan permainan umpan dengan serangan ke garis pertahanan lawan lewat tusukan panjang, tetapi juga tahu cara turun membantu untuk melakukan penjagaan ganda. Dia mengenal setiap sudut lapangan dan menutupnya dengan baik. Dia membawa serta sepak bola Premier League yang mengandalkan fisik, lari, dan kecepatan berpikir. Dia akan memberikan level yang lebih tinggi kepada tim kami. Woltemade? Dia adalah sosok yang kami cari dari segi fisik. Dia bukan benar-benar seorang finisher, tetapi suka atau tidak dia harus menjadi itu. Dia harus menjadi pivot ofensif, yang akan dia padukan dengan permainan umpannya. Dia fleksibel, ringan, lembut, dan itu mengejutkan dengan struktur fisiknya. Dia juga pernah bermain sebagai gelandang dan tahu cara menciptakan jalur umpan, secara horizontal maupun vertikal. Dia akan memberi kami solusi-solusi baru. Dia anak yang sangat baik, tersenyum kepada semua orang, sangat menyenangkan berada bersamanya selama latihan".