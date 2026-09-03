Luciano Spalletti, pelatih Juventus, berbicara secara eksklusif kepada Sportmediast: "Saya telah menjalani tur ke jiwa sepak bola, saya melatih di kota-kota yang memberikan antusiasme dan ingin bermimpi. Di sini, di Juve, saya merasakan tanggung jawab besar, ada sejarah penting di belakangnya. Ke arah mana pun Anda menoleh, Anda akan menemukan Ballon d'Or, Scudetto, dan trofi di dinding. Di dalam klub ini semua orang ingin kembali ke level itu, tetapi ada tahap-tahap yang harus dilalui. Kita harus memulai lagi dari sepak bola yang dimainkan, dari karakter tim, dan dari potensi yang memungkinkan Anda melakukan ini. Dalam beberapa tahun terakhir kami telah kehilangan sedikit pijakan dalam perbandingan dengan yang lain".
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Juventus, Spalletti: "Level tim telah meningkat, sembilan pemain baru meski ada keterbatasan. Yildiz lebih kuat daripada Lautaro dan Malen"
LIGA CHAMPIONS: 7 TIM UNTUK 4 TEMPAT
"Saya tidak ingin bersikap pongah maupun menciptakan batasan, saya ingin sangat realistis. Dalam konferensi pers saya mengatakan: 'Coba buat klasemen delapan besar dan kalian harus menempatkan tim-tim besar di luar posisi Liga Champions'. Ada tujuh tim dengan level penting dan mutlak, dari sisi kualitas dan perjalanan yang mereka lalui pada musim liga sebelumnya, selain potensi skuad dan transfer besar yang telah dilakukan. Dari pihak kami, kami harus berpikir untuk berkembang dari hari ke hari agar bisa mendekati target yang saat ini masih sangat jauh. Kami harus berkomitmen setiap hari untuk melakukan sesuatu yang berbeda, dengan kerja keras dan mencari motivasi. Hanya dengan begitu kita bisa menatap proses yang mengarah pada kemenangan".
Bursa transfer yang bagus meski ada keterbatasan
"Saya tidak ingin lempar tanggung jawab atau mengalihkan lebih banyak perhatian kepada kami. Inter adalah tim yang kuat dan sudah membuktikannya. Mereka berada dalam kondisi untuk bisa menang lagi setelah menjalani bursa transfer yang tepat demi memperkuat diri. Tim-tim lain datang mengejar, sementara mereka berada di sana menunggu setelah memiliki ruang untuk menuntaskan bursa transfer lebih awal. Kami harus masuk ke beberapa situasi yang menjadi peluang, dan berhasil mendatangkan 9 pemain baru meski ada keterbatasan. Untuk level permainan yang mereka tampilkan dan liga tempat mereka berasal, bagi para rekrutan baru kami proses adaptasinya bisa menjadi mudah. Mereka bisa memberi kami persaingan dan kualitas".
Yildiz yang terkuat di Serie A
"Malen? Jelas dia pemain yang membuat banyak orang penasaran. Selain gol-gol yang dicetaknya, dia 30 kali menyerang ruang dengan kuat dan frekuensi langkah yang tinggi, dia pemain yang kuat. Lalu ada juga pemain-pemain lain yang sangat kuat. Kami punya Yildiz yang menurut saya adalah yang terkuat. Lautaro masih anak muda ketika saya melatih Inter, tetapi dia sudah memperlihatkan semua kualitasnya. Di Napoli saya melatih Di Lorenzo, dia salah satu yang terkuat yang ada. Nico Paz telah memperlihatkan kualitasnya kepada kami... ada banyak pemain kuat."
Europa League level tinggi
"Ini adalah kompetisi dengan level yang sangat tinggi. Perbedaannya ditentukan oleh sejauh mana Anda bisa berkembang dan tetap berada di level tinggi. Sebelum jeda tim nasional, kami akan memainkan 9 pertandingan dalam 22 hari. Akan dibutuhkan keseimbangan dan kemampuan untuk merotasi 22 pemain agar bisa memainkan sepakbola papan atas di liga dan di Liga Europa. Itu tidak akan mudah. Perjanjian penyelesaian dengan UEFA tidak memungkinkan kami memiliki skuad yang sangat besar. Kami punya batasan yang memaksa kami meninggalkan 5 pemain di luar daftar UEFA, itu adalah pilihan yang membuat saya tidak bisa tidur di malam hari".
Woltemade harus menjadi seorang finisher
"Sarr melengkapi karakteristik lini tengah kami, menggantikan pembalikan permainan yang selama ini dibiasakan Thuram kepada kami. Sarr memadukan permainan umpan dengan serangan ke garis pertahanan lawan lewat tusukan panjang, tetapi juga tahu cara turun membantu untuk melakukan penjagaan ganda. Dia mengenal setiap sudut lapangan dan menutupnya dengan baik. Dia membawa serta sepak bola Premier League yang mengandalkan fisik, lari, dan kecepatan berpikir. Dia akan memberikan level yang lebih tinggi kepada tim kami. Woltemade? Dia adalah sosok yang kami cari dari segi fisik. Dia bukan benar-benar seorang finisher, tetapi suka atau tidak dia harus menjadi itu. Dia harus menjadi pivot ofensif, yang akan dia padukan dengan permainan umpannya. Dia fleksibel, ringan, lembut, dan itu mengejutkan dengan struktur fisiknya. Dia juga pernah bermain sebagai gelandang dan tahu cara menciptakan jalur umpan, secara horizontal maupun vertikal. Dia akan memberi kami solusi-solusi baru. Dia anak yang sangat baik, tersenyum kepada semua orang, sangat menyenangkan berada bersamanya selama latihan".
Peningkatan level skuad
"Kerja para direktur sangat penting, dengan 9 pemain baru. Kami berhasil membawa pulang situasi-situasi yang sudah menjadi incaran tim scouting dan kami masuk dalam situasi-situasi pasar transfer yang muncul dalam beberapa pekan terakhir. Level tim jelas meningkat berkat semua komponen ini dan kerja ini".
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