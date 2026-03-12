Juventus-Spalletti, hanya tinggal tanda tangan untuk perpanjangan kontrak: semua detailnya

Juventus menatap masa depan dengan optimisme, masa depan yang akan dibangun bersama dan di sekitar sosok pelatih Luciano Spalletti.

Saat ini, kita sudah berada di tahap akhir terkait perpanjangan kontrak pelatih asal Certaldo dengan klub Bianconeri. Mantan pelatih Inter, Roma, dan Napoli, di antara klub lain, telah berada di bangku cadangan Vecchia Signora sejak 30 Oktober lalu dengan kontrak yang akan berakhir pada 30 Juni 2026.

Namun, selama beberapa minggu terakhir, telah beredar kabar bahwa hubungan antara kedua belah pihak akan terus berlanjut, dan tampaknya memang demikian, karena tanda tangan Spalletti akan segera tiba.