Goal.com
Live
cm grafica spalletti 2025 bianconero 16.9Getty Images
Gabriele Stragapede

Diterjemahkan oleh

Juventus-Spalletti, hanya tinggal tanda tangan untuk perpanjangan kontrak: semua detailnya

Kami kini berada pada tahap akhir perpanjangan kontrak pelatih Juventus.

Juventus menatap masa depan dengan optimisme, masa depan yang akan dibangun bersama dan di sekitar sosok pelatih Luciano Spalletti.

Saat ini, kita sudah berada di tahap akhir terkait perpanjangan kontrak pelatih asal Certaldo dengan klub Bianconeri. Mantan pelatih Inter, Roma, dan Napoli, di antara klub lain, telah berada di bangku cadangan Vecchia Signora sejak 30 Oktober lalu dengan kontrak yang akan berakhir pada 30 Juni 2026.

Namun, selama beberapa minggu terakhir, telah beredar kabar bahwa hubungan antara kedua belah pihak akan terus berlanjut, dan tampaknya memang demikian, karena tanda tangan Spalletti akan segera tiba.

  • Hanya tinggal tanda tangan

    Juventus selalu memiliki keinginan kuat untuk memperpanjang kontrak Luciano Spalletti secara definitif, meskipun beberapa hasil - terutama di Liga Champions dan perburuan posisi keempat di liga - sedikit mengecewakan.

    Pihak manajemen Juventus, bagaimanapun, selalu yakin bahwa Spalletti adalah orang yang tepat untuk tim ini dan sekarang kesepakatan untuk perpanjangan kontrak hampir tercapai: seperti dilaporkan oleh Matteo Moretto dalam video di saluran YouTube Italia Fabrizio Romano, perpanjangan kontrak antara kedua belah pihak hampir selesai dalam hampir semua detailnya. Hanya tinggal menunggu tanda tangan untuk memulai proses yang akan mengesahkan langkah baru Juventus ini.

    • Iklan

  • APA YANG HILANG

    Apa yang masih kurang?

    Moretto juga melaporkan bahwa Luciano Spalletti hanya perlu memutuskan apakah akan menandatangani kontrak tahunan hingga 30 Juni 2027 dengan Juventus (dengan opsi perpanjangan untuk satu musim lagi) atau langsung menandatangani kontrak dua tahun.

    Kami sedang membahas detail terakhir, tetapi masa depan Spalletti akan tetap berwarna hitam-putih.

  • RENCANA JUVE

    Juventus - yang sedang mempertimbangkan antara kontrak tahunan senilai 7 juta euro (6 juta ditambah bonus 1 juta yang mudah dicapai) dengan opsi untuk angka yang sama pada musim 2027-28, atau langsung menawar kontrak dua tahun senilai 5 juta euro per tahun - berencana memberikan Spalletti tim yang mumpuni, sesuai dengan visinya, namun hal ini akan bergantung pada kemampuanJuventus untuk lolos ke edisi berikutnya UEFA Champions League: jika hal itu terwujud, jelas akan ada anggaran, investasi, dan ambisi pada level tertentu, dibandingkan dengan skenario di mana Juventus gagal lolos ke kompetisi Eropa teratas.

Serie A
Udinese crest
Udinese
UDI
Juventus crest
Juventus
JUV
0