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cm grafica spalletti 2025 bianconero 16.9Getty Images
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Juventus, Spalletti: "Ekhator sulit dinilai, ada tanda-tanda positif dari Douglas Luiz, para pemain muda semuanya berkualitas dan menjanjikan"

Juventus
Serie A
L. Spalletti

Pelatih Juventus angkat bicara setelah pertandingan uji coba yang berakhir imbang 0-0 melawan Basel

Luciano Spalletti, pelatih Juventus, berbicara kepada Sky setelah pertandingan yang berakhir imbang 0-0 bagi Bianconeri di kandang Basel, dalam laga persahabatan pertama musim ini.


LAGA

"Seharusnya sulit untuk melihat alur permainan, namun mereka melakukannya dengan baik. Ada sedikit ketidakakuratan pada beberapa momen dalam pengambilan keputusan penting. Ada dua atau tiga insiden di mana kiper lawan tampil gemilang, dan kita harus mengakui kualitas lawan, tetapi saya sangat puas dengan penampilan mereka dan keseriusan yang saya lihat sepanjang minggu ini."

  • SPALLETTI SETELAH HASIL 0-0 MELAWAN BASEL

    EKHATOR

    "Ekhator belum bisa beradaptasi dengan baik di dalam tim. Dia sedikit gugup, lalu merasakan nyeri ringan di punggung yang membatasi gerakannya. Kami tidak bisa menilai performanya dalam pertandingan ini: semoga dia tidak cedera."


    PEMAIN MUDA

    "Para pemain muda? Mereka semua berkualitas dan menjanjikan. Mereka harus menunjukkan bahwa mereka memiliki karakter seperti pemain senior dan bersedia mengambil tanggung jawab. Memilih, tidak ragu-ragu, dan memanfaatkan kemampuan yang mereka miliki: inilah yang membuat perbedaan, memiliki keberanian untuk melaksanakan apa yang telah diputuskan. Selain itu, mereka harus selalu menjadi bagian dari tim. Mereka harus bermain sambil memilih dengan siapa mereka akan berinteraksi: mereka bebas melakukan apa pun yang mereka inginkan di lapangan, tetapi mereka harus tetap menjadi bagian dari tim baik dalam hal perilaku maupun saat bertahan."


    DOUGLAS LUIZ

    "Douglas? Saya melihat beberapa tanda positif. Saya berharap dia sesekali meningkatkan intensitas permainannya dan menunjukkan performa yang sesuai dengan pemain serba bisa: kualitas dalam ruang sempit, kemampuan memutuskan kapan harus mengontrol bola lebih banyak atau lebih sedikit. Di saat yang sama, terkadang dia perlu berjuang keras di area 30 meter lapangan, dan hal ini dia lakukan sedikit kurang."


    DI GREGORI0

    “Di Gregorio? Terlalu berlebihan jika terus-menerus mengulang pembicaraan yang sama. Direktur telah menjelaskannya dengan tepat: kami ingin ada persaingan di semua posisi, dan oleh karena itu kami sedang mencari seorang kiper agar bisa lebih kompetitif dari sebelumnya.”


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