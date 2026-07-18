EKHATOR

"Ekhator belum bisa beradaptasi dengan baik di dalam tim. Dia sedikit gugup, lalu merasakan nyeri ringan di punggung yang membatasi gerakannya. Kami tidak bisa menilai performanya dalam pertandingan ini: semoga dia tidak cedera."





PEMAIN MUDA

"Para pemain muda? Mereka semua berkualitas dan menjanjikan. Mereka harus menunjukkan bahwa mereka memiliki karakter seperti pemain senior dan bersedia mengambil tanggung jawab. Memilih, tidak ragu-ragu, dan memanfaatkan kemampuan yang mereka miliki: inilah yang membuat perbedaan, memiliki keberanian untuk melaksanakan apa yang telah diputuskan. Selain itu, mereka harus selalu menjadi bagian dari tim. Mereka harus bermain sambil memilih dengan siapa mereka akan berinteraksi: mereka bebas melakukan apa pun yang mereka inginkan di lapangan, tetapi mereka harus tetap menjadi bagian dari tim baik dalam hal perilaku maupun saat bertahan."





DOUGLAS LUIZ

"Douglas? Saya melihat beberapa tanda positif. Saya berharap dia sesekali meningkatkan intensitas permainannya dan menunjukkan performa yang sesuai dengan pemain serba bisa: kualitas dalam ruang sempit, kemampuan memutuskan kapan harus mengontrol bola lebih banyak atau lebih sedikit. Di saat yang sama, terkadang dia perlu berjuang keras di area 30 meter lapangan, dan hal ini dia lakukan sedikit kurang."





DI GREGORI0

“Di Gregorio? Terlalu berlebihan jika terus-menerus mengulang pembicaraan yang sama. Direktur telah menjelaskannya dengan tepat: kami ingin ada persaingan di semua posisi, dan oleh karena itu kami sedang mencari seorang kiper agar bisa lebih kompetitif dari sebelumnya.”



