Udinese Calcio v Juventus FC - Serie AGetty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Juventus, Spalletti, dan insiden kecil dengan Marocchi soal Cambiaso: "Kalau dia mendengarkanmu, dia nggak bakal main lagi"

Sebuah bagian menarik dari wawancara pasca pertandingan di Bluenergy Stadium

Pertukaran pendapat yang menarik terjadi di Udine antara pelatih Juventus Luciano Spalletti, yang membawa timnya menang 1-0 atas Udinese pada pekan ke-29 liga, dan komentator Sky Giancarlo Marocchi. Topik perdebatan tersebut adalah penampilan pemain Juventus, Andrea Cambiaso.

    • Iklan

  • LELUCON

    Dalam wawancara pasca-pertandingan di Sky, Marocchi bertanya: "Cambiaso selalu bergerak aktif di lapangan. Apakah dia lebih banyak menimbulkan masalah bagi lawan atau bagi pelatih?" 

    Spalletti menjawab, "Jika dia tidak berkeliling lapangan, dia tidak akan bermain lagi. Jika dia mendengarkanmu, dia tidak akan bermain lagi. Lebih baik baginya untuk berkeliling lapangan, karena dia pandai bermain sebagai gelandang."


  • MUSIM CAMBIASO

    Hingga saat ini, Cambiaso telah tampil dalam 27 pertandingan, mencetak 3 gol dan memberikan 3 assist di liga. Ditambah 9 penampilan dan 1 assist di Liga Champions serta 2 penampilan di Coppa Italia, sehingga totalnya menjadi 38 pertandingan, 3 gol, dan 4 assist. 

